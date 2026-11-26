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Tres mujeres acudieron el 26 de noviembre de 2026 a una sucursal de Cinépolis en Coatzacoalcos, Veracruz, con la tina de una lavadora para aprovechar la promoción “Trae tu Canasta”, que permite llenar cualquier recipiente limpio con palomitas de mantequilla por 169 pesos, y el video de la escena se propagó en redes sociales hasta convertirse en uno de los memes más comentados del día en México.

La promoción, disponible del 25 al 27 de noviembre en complejos tradicionales de Cinépolis fija un precio único de 169 pesos independientemente del tamaño del recipiente, aunque establece un límite de llenado equivalente a dos canastas “Para Llevar”, con un máximo de 512 onzas por compra.

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Cinépolis lanzó “Trae tu Canasta” sin restricción de forma ni tamaño de recipiente

La dinámica permite que los clientes se presenten en dulcería con el contenedor que elijan, sin necesidad de adquirir una cubeta oficial ni ningún envase especial de la cadena. La condición central es que el recipiente esté completamente limpio y sea apto para almacenar alimentos.

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La oferta aplica únicamente para palomitas de mantequilla. No es posible solicitar otras variedades o sabores dentro de esta dinámica. Tampoco es válida en complejos Cinépolis VIP ni puede combinarse con otros descuentos o promociones de dulcería.

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Los clientes pueden repetir la compra durante los tres días de vigencia sin un límite de participaciones por persona, siempre dentro de las fechas y en sucursales participantes.

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Tres clientas llevaron la tina de una lavadora al mostrador de dulcería en Veracruz

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El hecho ocurrió en la sucursal de Plaza Acaya, en Coatzacoalcos, Veracruz. Las tres mujeres vaciaron la tina de su lavadora y la transportaron hasta la dulcería de Cinépolis para usarla como recipiente. Un asistente al cine grabó la escena, que luego circuló en Facebook y otras plataformas.

En las imágenes, las clientas muestran desde un teléfono celular las condiciones de la promoción a una empleada del mostrador. Posteriormente se acercan a conversar con otra trabajadora del área, con la lavadora como protagonista de la escena. No quedó confirmado en el video si el personal de dulcería accedió a llenar el electrodoméstico con palomitas.

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Lejos de mostrarse incómodas, las tres mujeres se tomaron una fotografía juntas durante su visita. El video fue difundido en múltiples plataformas y generó reacciones divididas entre quienes criticaron la actitud y quienes celebraron la ocurrencia.

Memes, vaporeras tamaleras y tazas de baño: la competencia de recipientes que se armó en redes

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Tras la difusión del video de la lavadora, usuarios de distintas plataformas reaccionaron con memes y bromas. “Sabía que tenía que salir una con una pend. Pensaron que tenían que llevar un recipiente de acuerdo con el volumen de la persona”, escribió un usuario en redes. Otro comentó: “Estaría genial que dieran un premio a la persona que lleve su contenedor más loco”. Un tercero apuntó: “México superando a la IA, yo creo que iba a ver la película de los Juegos del Hambre”.

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Además de la lavadora, en redes sociales circularon registros de otros recipientes llevados a sucursales de Cinépolis durante los primeros dos días de la promoción. Un joven acudió con una vaporera tamalera, y otros clientes presentaron ollas exprés, ollas pozoleras, bañeras infantiles, hieleras gigantes, estuches de música, maletas de viaje, vitroleros, cajas de archivo, canastas de ropa, cajas de huevo y una taza de baño.

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Desde X, la cuenta @Tropicxs_media documentó la fila de clientes con ollas, maletas y cubetas. La cuenta @CerebrosG compartió imágenes de los recipientes más extravagantes, y @AhoraMex difundió un video general de la dinámica. Los tres posts acumularon miles de interacciones el 26 de noviembre.

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El límite de 512 onzas neutraliza la ventaja de llegar con un recipiente gigante

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Aunque la lavadora tuviera una capacidad considerablemente mayor a la de una cubeta convencional, el personal de dulcería solo podía servir la cantidad permitida por las bases de la promoción, equivalente a dos canastas “Para Llevar”. El tope de llenado dejó sin efecto la estrategia de quienes acudieron con contenedores de gran capacidad.

Cinépolis es la cadena de cines más grande de México y la cuarta a nivel mundial por número de pantallas. La promoción “Trae tu Canasta” no es el primer movimiento de la empresa para incentivar la asistencia a sus complejos con dinámicas de dulcería fuera de lo convencional.

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La oferta continúa disponible el viernes 27 de noviembre de 2026 en complejos tradicionales y establecimientos Mi Cine participantes de México.

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