Testigos observaron que el hombre tenía los labios morados y alertaron sobre su delicado estado de salud.

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Un momento de angustia se vivió en la Plaza de Armas de Tampico, Tamaulipas, luego de que un hombre de 74 años presentara una grave complicación de salud mientras permanecía sentado en una de las bancas del lugar. La emergencia movilizó a las personas que se encontraban en la zona y terminó con la intervención de un ciudadano que decidió actuar para auxiliarlo.

Los hechos ocurrieron el miércoles 25 de noviembre, cuando Carlos, como fue identificado el adulto mayor, comenzó a sentirse mal después de salir de una institución bancaria. Ante el malestar, buscó un sitio donde pudiera descansar y tomó asiento en compañía de otra persona, quien permaneció a su lado durante los primeros minutos de la emergencia.

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José González intervino ante la emergencia que sufrió Carlos, de 74 años, y logró que recuperara la consciencia antes de recibir atención médica. (Captura de pantalla)

Sin embargo, lo que inicialmente parecía un episodio de indisposición se convirtió en una situación de mayor gravedad. De acuerdo con el relato de su acompañante, el estado físico del hombre comenzó a deteriorarse mientras permanecía en la plaza, lo que provocó preocupación entre quienes presenciaron el momento.

Algunos testigos se percataron de que Carlos presentaba una coloración morada en los labios y aparentemente había dejado de respirar. La escena generó alarma entre los presentes, quienes observaron cómo el adulto mayor necesitaba asistencia médica de manera urgente.

Ante la gravedad de lo ocurrido y la presunta falta de respuesta inmediata de los servicios de ambulancia, José González, un ciudadano que se encontraba en el sitio, decidió intervenir para intentar mantener con vida al hombre.

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(Captura de pantalla)

El testigo comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), una técnica de primeros auxilios utilizada en situaciones en las que una persona presenta un paro cardiaco o deja de responder y respirar con normalidad.

La intervención se prolongó hasta que Carlos consiguió recuperar la consciencia. La reacción de González fue fundamental para atender la emergencia mientras se conseguía el apoyo necesario para que el adulto mayor pudiera recibir una valoración médica especializada.

El episodio llamó la atención de las personas que transitaban por la Plaza de Armas, pues la situación ocurrió en uno de los espacios públicos más concurridos del municipio tamaulipeco.

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Adulto mayor fue trasladado a un hospital

(Captura de pantalla)

Después de recuperar la consciencia, Carlos fue llevado a las instalaciones de la Dirección de Salud del Ayuntamiento de Tampico, donde personal médico le proporcionó atención para estabilizarlo y revisar sus condiciones físicas después del episodio.

Una vez que recibió los primeros cuidados, se determinó que necesitaba continuar bajo supervisión médica, por lo que una unidad de emergencia municipal se encargó de trasladarlo a un hospital.

De esta manera, el hombre de 74 años pudo continuar con su tratamiento en un centro hospitalario, luego de la emergencia que protagonizó en el centro de Tampico.

Aunque el desenlace inmediato fue favorable debido a que consiguió recuperar la consciencia, el caso provocó cuestionamientos entre algunos de los presentes por el tiempo que presuntamente tardó en llegar el servicio de ambulancias.

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(Captura de pantalla)

La situación abrió nuevamente la conversación sobre la importancia de contar con una respuesta oportuna ante emergencias médicas en espacios públicos, particularmente cuando se trata de personas que presentan dificultades para respirar o pierden el conocimiento.

También puso en evidencia el papel que pueden desempeñar los ciudadanos cuando presencian una situación de este tipo. La aplicación de maniobras de RCP por parte de una persona capacitada puede contribuir a mantener la circulación sanguínea mientras llega el personal especializado.

En este caso, la actuación de José González permitió que Carlos recibiera asistencia en los momentos más delicados de la emergencia. Su intervención llamó la atención de los testigos, quienes observaron cómo un ciudadano se convirtió en el primer apoyo del adulto mayor cuando su vida aparentemente estaba en riesgo.

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