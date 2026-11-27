Una representación tridimensional de México ilustra la cobertura de hielo y nubes heladas sobre las regiones del norte y centro del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional prevé 56 sistemas frontales durante la temporada invernal 2026-2027 en México, seis más que el promedio histórico de 50, con la mayor concentración entre noviembre y febrero por la presencia de El Niño, que también podría propiciar condiciones más húmedas en distintas regiones.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se esperan alrededor de 32 frentes fríos durante esos cuatro meses. El fenómeno también incrementaría los eventos de Norte en las costas del Golfo de México, con vientos fuertes, oleaje elevado y lluvias.

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Los especialistas señalan que el fenómeno de El Niño modifica la circulación atmosférica y puede aportar más humedad a ciertas regiones lo que favorece un escenario con más frentes fríos, eventos de Norte y, en el norte y noroeste, condiciones propicias para tormentas invernales.

Por esta razón, de acuerdo con el Reporte Técnico No 1 sobre El Niño 2026-2027 elaborado por la UNAM y el Instituto de Ciencias Climáticas y Atmosféricas, se prevén temperaturas por debajo del promedio, sobre todo en el norte.

Los especialistas señalan también que esto no implica frío extremo permanente en todo el país, pero sí posibles escenarios más extremos que otros años en algunos estados, además de húmeda inusual con presencia de lluvia, la cual es inusual en esta temporada.

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Las heladas y los descensos más marcados de temperatura ocurren cuando un frente frío deja entrar una masa de aire polar o ártico.

Tras su paso, el aire frío y seco se establece sobre una zona; si el cielo se despeja durante la noche, el suelo pierde calor con rapidez y aumenta el riesgo de heladas, sobre todo en áreas altas y rurales.

Por su parte, si bien se espera que el llamado SuperNiño llegue hasta 2027, los expertos señalan que estas condiciones atípicas de invierno pueden ser los primeros estragos de este fenómeno que se espera ocurra el siguiente año.

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Una recreación satelital ilustra el paso de una tormenta invernal con nieve, vórtices de viento y precipitaciones sobre diversas regiones de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se prevén 56 sistemas frontales en México para finales del 2026 y principios del 2027

Para la temporada 2026-2027, el SMN prevé 56 sistemas frontales, seis por encima del promedio histórico de 50. Unos 32 se concentrarían entre noviembre y febrero.

Como mencionamos antes, las autoridades señalan que El Niño favorece esa mayor actividad frontal y condiciones más húmedas en distintas regiones, pero no significa que todo México tendrá frío extremo ni que cada frente provocará heladas.

La combinación relevante es esta:

El Niño: altera los patrones de lluvia, viento y circulación atmosférica.

Frentes fríos: llevan masas de aire frío que provocan bajas temperaturas, viento y lluvias.

Humedad + aire frío: puede aumentar la probabilidad de lluvias, aguanieve o nieve en zonas montañosas.

Cielos despejados después del frente: elevan el riesgo de heladas nocturnas.

El impacto cambia según la región. El norte, noroeste y zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central suelen ser más vulnerables a heladas. En la costa del Golfo, el efecto puede sentirse más en forma de eventos de Norte, lluvias, viento y oleaje elevado.

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El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que el pronóstico contempla siete sistemas en octubre, ocho en noviembre, nueve en diciembre, ocho en enero, siete en febrero, seis en marzo, seis en abril y dos en mayo.

Durante el invierno podrían registrarse tormentas invernales en el norte y noroeste del país. La Coordinación Nacional de Protección Civil pide a la población revisar las condiciones de sus viviendas y sus sistemas de calefacción antes de la llegada de las bajas temperaturas.

Los frentes fríos pueden durar de tres a siete días

Un frente frío ocurre cuando una masa de aire frío choca con otra de aire caliente. Debido a su mayor densidad, el aire frío se introduce por debajo del caliente, provoca movimientos en la atmósfera e inestabilidad en la zona donde ambos se encuentran.

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Estos sistemas pueden ocasionar descensos de temperatura, heladas, vientos intensos, oleaje fuerte, nubosidad abundante y lloviznas. La mayoría de los que llegan a México se originan cerca del polo norte, atraviesan Estados Unidos y cruzan el territorio nacional de noroeste a sureste.

Su duración depende de la época del año y de la región por la que transiten, aunque suelen permanecer entre tres y siete días. La temporada de frentes fríos en México abarca de septiembre a mayo y, en promedio, se registran cerca de 58 al año, principalmente durante el invierno.

Entre noviembre y marzo, los frentes que cruzan el Istmo reciben el nombre de tehuantepecos. Estos vientos fuertes ocasionan anomalías térmicas en el golfo de Tehuantepec.

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Cuando las masas polares atraviesan el Golfo de México originan los fenómenos conocidos como nortes. Tras el paso de un frente puede haber lluvias, reducción de humedad y temperatura, además de vientos que soplan con mayor fuerza de norte a sur.

Después el cielo puede despejarse, pero entonces se establece una masa de aire gélido y seco que reduce todavía más la temperatura. Por ello, los efectos de un sistema frontal no terminan necesariamente cuando disminuye la nubosidad.

Una persona contempla los techos cubiertos de nieve y las montañas en el horizonte de Ciudad de México desde la azotea de un edificio residencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones ante el descenso de temperatura

Ante el escenario que se espera para esta temporada de invierno conviene estar preparados. Las autoridades recomiendan tomar las siguientes precauciones:

Abrígate por capas. Usa ropa gruesa, chamarra, bufanda, guantes, gorro y calzado cerrado. Protege cabeza, manos y pies, sobre todo durante la madrugada y al amanecer.

Evita cambios bruscos de temperatura. Antes de salir de casa, cúbrete nariz y boca si hay aire frío. Al regresar, retira las capas de ropa de forma gradual si entras a un espacio calefaccionado.

Da prioridad a grupos vulnerables. Vigila a niñas y niños, personas adultas mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias, cardiacas o crónicas. Procura que permanezcan en lugares templados y secos.

No uses anafres, braseros, hornos o estufas para calentar interiores. Pueden provocar intoxicación por monóxido de carbono o incendios. Si se utilizan calentadores, deben tener ventilación adecuada y revisarse antes de encenderlos.

Revisa la vivienda. Sella filtraciones de aire, verifica instalaciones eléctricas y de gas, asegura láminas, macetas u objetos que puedan desprenderse por vientos fuertes, y ten lámpara, radio, agua y medicamentos disponibles.

Cuida a animales de compañía y ganado. Resguárdalos del frío, la lluvia y el viento; proporciona agua y un sitio seco donde puedan descansar.

Toma precauciones en carretera. Si hay niebla, lluvia, heladas o posible hielo, reduce la velocidad, enciende luces bajas, aumenta la distancia entre vehículos y evita viajes innecesarios por caminos serranos. Consulta cierres o alertas antes de trasladarte.

Ante lluvia, nieve o aguanieve, evita zonas de riesgo. No cruces ríos, arroyos, vados ni calles inundadas. Aléjate de árboles, espectaculares, bardas y estructuras que puedan caer por el viento.

Sigue los avisos oficiales. Consulta diariamente al SMN y las unidades estatales y municipales de Protección Civil. La temporada de frentes fríos 2026-2027 prevé 56 sistemas, con mayor concentración entre noviembre y febrero.

Una infografía detalla las recomendaciones de cuidado personal, protección en el hogar y seguridad vial ante el pronóstico de 56 frentes fríos para la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo pedir atención médica

Acude a un servicio de salud si una persona presenta somnolencia inusual, confusión, dificultad para respirar, dolor en el pecho, labios o dedos azulados, fiebre persistente o empeoramiento de una enfermedad respiratoria.

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En caso de sospecha de intoxicación por monóxido de carbono —dolor de cabeza, mareo, náusea, debilidad o desmayo—, sal de inmediato al aire libre, ventila el lugar y llama a los servicios de emergencia.

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