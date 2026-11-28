Imágenes muestran un paisaje completamente cubierto por la nieve en Jocotitlán, Estado de México. En la grabación se aprecian árboles, caminos, formaciones rocosas e infraestructura de antenas de telecomunicaciones bajo una capa blanca, en medio de densa neblina.

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Las imágenes difundidas este sábado 28 de noviembre muestran a Jocotitlán, en el Estado de México, cubierto de nieve tras las condiciones provocadas por la primera tormenta invernal. Caminos, árboles, vehículos e instalaciones en la zona del cerro aparecen bajo una capa blanca, mientras las autoridades restringen el acceso al Cerro Xocotépetl por riesgos derivados del frío, la neblina y el congelamiento.

Edomex se viste de nieve

La presidenta municipal Aylin López y el Ayuntamiento de Jocotitlán compartieron en Facebook postales de la nevada registrada en el municipio. Las fotografías muestran las zonas altas cubiertas por nieve, con visibilidad reducida y acumulación sobre los caminos.

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(Facebook)

Operadores del Cerro Jocotitlán también difundieron imágenes desde sus estaciones de trabajo. En tres fotografías aparece escrito sobre la nieve el año “2026”, junto con la identificación de la página, como una forma de responder a usuarios que cuestionaron la fecha del material.

“Aquí la prueba de que cayó nieve en esta fecha y que no son imágenes de otros años”, publicó la página Operadores Cerro Jocotitlán. La cuenta señaló que no puede cambiar el punto desde el que toma las imágenes porque el personal permanece en sus estaciones de trabajo.

La publicación agrega que algunas personas afirmaron en comentarios de otras páginas que las imágenes correspondían a años anteriores. “No podemos ofrecer otras, es el mismo lugar, no podemos retirarnos de las estaciones porque estamos trabajando”, escribió la cuenta.

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La nieve cubre caminos, pinos y vehículos en Jocotitlán

Las fotografías muestran pinos con ramas cargadas de nieve y un camino de acceso totalmente blanco. Una reja perimetral, postes, cableado y la vegetación de la zona también aparecen cubiertos tras la precipitación.

(Facebook)

En otra toma, una camioneta estacionada luce una capa de nieve sobre el cofre, el parabrisas y el techo. La imagen también muestra las huellas de varias personas sobre el piso, donde fue escrito el año 2026.

La nevada ocurre en medio de un sistema invernal que deja bajas temperaturas, lluvias y posibles precipitaciones de nieve o aguanieve en zonas montañosas del centro del país.

El reporte también señala que las zonas serranas del Edomex figuran entre las regiones con temperaturas mínimas debido a las condiciones generadas por la primera tormenta invernal.

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Protección Civil restringe el acceso al Cerro Xocotépetl

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Jocotitlán informó que el acceso al Cerro Xocotépetl queda restringido hasta nuevo aviso por las condiciones climatológicas extremas.

(Facebook)

El aviso prohíbe realizar senderismo, caminatas y actividades recreativas. Tampoco permite el ingreso con vehículos particulares, motocicletas, bicicletas o unidades todo terreno. La medida incluye la prohibición de acampar o permanecer en la zona.

La dependencia municipal atribuye la restricción a la densa neblina, las bajas temperaturas, las rachas de viento y el congelamiento de caminos y senderos. También advierte sobre el riesgo de caídas, accidentes, extravíos e hipotermia por exposición prolongada al frío.

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El municipio pidió a la población respetar las indicaciones y evitar los traslados hacia la zona alta mientras continúen las condiciones. Para reportar una emergencia, Protección Civil y Bomberos de Jocotitlán habilitó el número 712 123 1749; la Policía Municipal atiende en el 712 123 0187, además del 911.