Profeco insiste en llevar a Luis Miguel ante la justicia tras fallo de la SCJN a demanda colectiva. (Infobae México / Visuales IA)

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La cancelación de un concierto de Luis Miguel en León, Guanajuato, sigue generando consecuencias legales casi tres años después. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que volverá a presentar una demanda colectiva contra la empresa organizadora, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara revisar el amparo promovido por la institución.

El organismo busca representar a 689 personas que resultaron afectadas por la cancelación unilateral del espectáculo que estaba programado para el 5 de diciembre de 2023 en el estadio Domingo Santana.

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Aunque el máximo tribunal confirmó el desechamiento de los recursos anteriores, Profeco aseguró que todavía cuenta con alternativas jurídicas para defender los derechos de los consumidores y buscar una reparación por los perjuicios ocasionados.

En un comunicado, la dependencia sostuvo que, una vez que reciba la notificación oficial de la resolución, presentará nuevamente una demanda colectiva individual homogénea. También cuestionó el criterio de la Corte, al considerar que dejó fuera del análisis la protección al consumidor como un derecho humano reconocido por la Constitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar el amparo promovido por la institución. (Crédito: SCJN)

¿Por qué Profeco demandó a la empresa organizadora del concierto de Luis Miguel?

La acción legal está dirigida contra La Florida Equipos y Suplementos, empresa que opera comercialmente bajo los nombres de Funticket y Musicvibe, señalada por la cancelación unilateral del concierto del intérprete de “La incondicional”.

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La primera demanda colectiva fue presentada el 13 de diciembre de 2023, pero un juzgado federal la desechó al considerar que debía tramitarse por una vía distinta. En enero de 2024, Profeco volvió a promover el recurso, aunque nuevamente fue declarado improcedente en noviembre de ese año.

La institución agotó distintas instancias hasta llevar el asunto ante la SCJN. Sin embargo, el máximo tribunal confirmó el desechamiento porque no encontró un planteamiento de constitucionalidad en el amparo ni una solicitud de interpretación directa de algún precepto constitucional o derecho humano.

Pese al revés judicial, Profeco sostiene que la resolución no representa el fin de la controversia ni elimina los derechos de las personas afectadas.

Una publicación oficial de la Profeco comunica las acciones legales en defensa de las personas afectadas por la cancelación del concierto de Luis Miguel en León, Guanajuato. (Profeco)

¿Por qué cancelaron el concierto de Luis Miguel en León en 2023?

El espectáculo formaba parte de la gira de Luis Miguel y había generado expectativas entre sus seguidores en Guanajuato. Sin embargo, el gobierno municipal de León anunció su cancelación después de detectar diversas irregularidades en los trámites de la empresa organizadora.

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Entre los problemas señalados estuvieron la venta anticipada de boletos sin la autorización correspondiente, la falta de entrega del boletaje completo para el aforo permitido y la ausencia de una garantía económica ante la Tesorería Municipal.

También faltaron documentos relacionados con la contratación del artista y los servicios de vigilancia. A esto se sumaron deficiencias en los permisos de seguridad privada y cuestionamientos sobre la idoneidad del estadio para recibir el espectáculo.

Las autoridades municipales sostuvieron que no estaban dadas las condiciones administrativas y de seguridad para realizar el evento, por lo que mantuvieron la decisión de cancelarlo.

César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Foto: Presidencia

Profeco no abandona a los afectados por el concierto

La nueva demanda buscará reactivar la defensa colectiva de los 689 consumidores representados por la dependencia. Hasta ahora, Profeco no ha precisado cuántas personas resultaron afectadas en total por la cancelación.

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A casi tres años de que Luis Miguel no se presentara en León, el conflicto sigue sin una resolución de fondo sobre la reparación reclamada por los consumidores. La Profeco insiste en llevar el caso ante los tribunales y mantiene su ofensiva legal contra la empresa responsable de organizar el concierto.