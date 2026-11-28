Dionisio Loya Plancarte figura en un retrato ilustrado que integra referencias geográficas de Michoacán y su posterior reclusión penitenciaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante años, Dionisio Loya Plancarte construyó una presencia poco habitual entre los dirigentes del narcotráfico mexicano. Mientras otros capos procuraban mantenerse fuera de las cámaras, «El Tío» aparecía en videos difundidos en internet, lanzaba advertencias, retaba a sus adversarios y buscaba proyectar una imagen de autoridad frente a la población de Michoacán.

Su exposición pública contrastaba con la clandestinidad en la que operaba Los Caballeros Templarios, organización que controlaba distintas actividades criminales en Tierra Caliente y mantenía una confrontación con los grupos de autodefensa que surgieron para expulsarla de la región.

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La madrugada del 27 de enero de 2014, esa imagen de poder se desmoronó. Elementos del Ejército y de la Policía Federal Ministerial lo encontraron en una casa de seguridad de Morelia, donde intentaba ocultarse en un clóset. La captura ocurrió sin disparos, pese a que el presunto dirigente tenía armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas a su disposición.

El hombre que utilizaba YouTube para enviar mensajes del cártel

Originario de Apatzingán, Michoacán, Dionisio Loya Plancarte era considerado uno de los fundadores de La Familia Michoacana, organización de la que surgieron posteriormente Los Caballeros Templarios.

Las autoridades federales lo ubicaban entre los principales dirigentes de esta última estructura criminal, junto con Servando Gómez Martínez, «La Tuta», Nazario Moreno González, «El Chayo», y Enrique Plancarte Solís, «El Kike».

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Presentación infográfica sobre el caso de Dionisio Loya Plancarte, señalado como operador de Los Caballeros Templarios en Michoacán. El contenido expone los antecedentes como objetivo prioritario del gobierno federal, la recompensa de 30 millones de pesos ofrecida por la PGR, los detalles de su detención efectuada el 27 de enero de 2014 en Morelia sin disparos y su posterior traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano.

Pero su papel no se limitaba a las actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Los reportes de inteligencia lo identificaban como responsable de prensa y relaciones públicas de la organización, además de señalarlo como un operador con capacidad para establecer contactos con autoridades de seguridad pública.

Esa función explicaba, al menos en parte, su presencia en internet. En mayo de 2013, Loya Plancarte apareció en un video difundido en redes sociales en el que lanzó un desafío a Hipólito Mora, uno de los principales dirigentes de las autodefensas de Michoacán.

En el mensaje, «El Tío» propuso sentarse a dialogar para alcanzar un acuerdo y terminar con la confrontación. Sin embargo, acompañó su propuesta con una amenaza: si no conseguían un entendimiento, lo retaba a resolver sus diferencias mediante un duelo a muerte.

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Mora rechazó la intimidación y sostuvo que estaba dispuesto a responder con las armas si era necesario.

La aparición de Loya Plancarte no fue un episodio aislado. Los Caballeros Templarios utilizaban videos y comunicados para defender sus actividades, justificar su presencia territorial y desacreditar a sus adversarios. Sus mensajes buscaban influir en la percepción pública en medio de una crisis de seguridad que había rebasado a las autoridades locales.

El Tío: del video a YouTube al clóset en Morelia Da clic en cada punto para conocer la caída de Dionisio Loya Plancarte El fundador

de La Familia May 2013

El reto en video La

recompensa 15 ene 2014

La huida 27 ene 2014

La captura La caída

de los Templarios Fundador de La Familia Michoacana Originario de Apatzingán, Dionisio Loya Plancarte es considerado uno de los fundadores de La Familia Michoacana, organización de la que surgió Los Caballeros Templarios. Las autoridades lo ubican entre los principales dirigentes de esta última estructura, junto con Servando Gómez Martínez (La Tuta), Nazario Moreno González (El Chayo) y Enrique Plancarte Solís (El Kike). Funge como responsable de prensa y relaciones públicas de la organización.

Los 30 millones de pesos que ofrecían por su captura

Para entonces, Dionisio Loya Plancarte ya figuraba entre los objetivos prioritarios del gobierno federal. La Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos por información que permitiera detenerlo.

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Las autoridades lo señalaban como uno de los principales responsables del tráfico de estupefacientes en Morelia y lo relacionaban con operaciones en municipios como Uruapan y Nueva Italia.

También lo investigaban por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La PGR informó que estaba relacionado con 14 expedientes ministeriales por su probable participación en diferentes hechos delictivos.

Entre los señalamientos que enfrentaba se encontraba su presunta participación, junto con Servando Gómez Martínez, en el asesinato de 12 agentes de la Policía Federal ocurrido en julio de 2009.

En marzo de 2013, incluso, circularon versiones sobre su supuesta muerte durante un enfrentamiento con elementos del Ejército en Apatzingán. La información resultó falsa y meses después reapareció públicamente en el video dirigido a Hipólito Mora.

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Dionisio Loya Plancarte, alias «El Tío», fue identificado como uno de los principales dirigentes de Los Caballeros Templarios y responsable de las relaciones públicas de la organización. (FOTO: X:@SSeguridad_Mich)

Huyó de Tierra Caliente y terminó en un escondite de Morelia

La caída de «El Tío» ocurrió en un momento de fuerte presión contra Los Caballeros Templarios. Las autodefensas habían ampliado su presencia en Michoacán y el gobierno federal desplegaba operativos para recuperar el control de los municipios dominados por la organización criminal.

De acuerdo con información publicada por La Jornada el 29 de enero de 2014, Loya Plancarte abandonó Apatzingán el 15 de enero, después de enterarse de que las autoridades prepararían una nueva intervención con apoyo de las autodefensas.

Posteriormente se trasladó a Morelia, donde permaneció en distintos domicilios utilizados como casas de seguridad.

Las labores de inteligencia permitieron ubicar uno de esos inmuebles en la colonia Felícitas del Río. A las 5:30 horas del lunes 27 de enero, efectivos militares y de la Policía Federal Ministerial ingresaron a la vivienda.

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Según la versión oficial difundida por Monte Alejandro Rubido García, entonces secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los agentes encontraron a Loya Plancarte escondido dentro de un clóset. El compartimento había sido acondicionado como una pequeña guarida.

La Tuta fue capturado en febrero de 2015. (SRE)

El operativo concluyó sin disparos. En el domicilio también fue detenido un adolescente de 16 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público en calidad de presentado.

Las autoridades informaron que al momento de su captura «El Tío» tenía a su disposición un arsenal que incluía armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Entre las armas reportadas posteriormente se encontraba una subametralladora Uzi calibre 9 milímetros y una pistola calibre .38 Súper.

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Su detención abrió la búsqueda de La Tuta y otros líderes

Después de su captura, Dionisio Loya Plancarte fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de México, para rendir declaración ministerial.

Un día después declaró que ya no trabajaba para Los Caballeros Templarios y señaló que la organización estaba encabezada por su sobrino Enrique Plancarte Solís, «El Kike».

También aseguró que se dedicaba a impartir cursos de superación personal a jóvenes de su comunidad, una versión que contrastaba con los señalamientos de las autoridades sobre su papel dentro de la estructura criminal.

El 30 de enero de 2014 ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, para enfrentar cargos relacionados con la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. La PGR informó que las investigaciones por delincuencia organizada y delitos contra la salud continuarían abiertas.

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Su captura representó uno de los golpes a la estructura de Los Caballeros Templarios durante aquel año, aunque la organización no desapareció inmediatamente. En marzo de 2014, Nazario Moreno fue abatido por fuerzas federales y, ese mismo mes, Enrique Plancarte Solís murió durante un operativo de la Marina en Querétaro. Servando Gómez Martínez, «La Tuta», fue detenido en febrero de 2015.

Así terminó la trayectoria pública de uno de los personajes más visibles de Los Caballeros Templarios: un dirigente que utilizaba YouTube para desafiar a sus enemigos y proyectar poder en Michoacán, pero que fue localizado por las fuerzas federales escondido en un clóset, en una casa de seguridad de Morelia.