La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el segundo presupuesto extraordinario de 2026, con 29 votos a favor y 25 en contra, durante la sesión del 26 de noviembre.

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La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo y último debate el segundo presupuesto extraordinario de la República para 2026, en medio de una controversia por los recortes al Poder Judicial y al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), después de que la Sala Constitucional identificara vicios de inconstitucionalidad en diferentes disposiciones.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.803, recibió 29 votos a favor y 25 en contra durante la sesión del jueves 26 de noviembre, con el respaldo exclusivo de los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

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El proyecto contempla reducciones presupuestarias por aproximadamente ₡167,968 millones (USD 378,30 millones), además de redistribuciones de recursos y modificaciones destinadas a atender obligaciones estatales durante el cierre del año.

Sin embargo, la votación estuvo marcada por cuestionamientos de las bancadas opositoras, que denunciaron el incumplimiento de las advertencias emitidas por el máximo tribunal constitucional.

Sala Constitucional declara inconstitucional recorte a universidades públicas

Uno de los principales puntos de controversia fue la eliminación de ₡8,048 millones (USD 18.13 millones) que originalmente estaban destinados al FEES, como parte de un acuerdo entre el Gobierno y las universidades públicas.

Los recursos correspondían al primer desembolso de fondos cuya entrega había sido postergada durante 2020 y 2021.

Mediante la resolución 2026-046044, la Sala Constitucional determinó que el recorte aprobado en la Comisión de Asuntos Hacendarios presentaba un vicio sustancial de procedimiento, al contravenir el mecanismo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política.

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El tribunal ordenó corregir la modificación y estableció que, si la Asamblea Legislativa no lo hacía, la moción que eliminó los recursos quedaría automáticamente excluida del presupuesto.

Esto significa que los ₡8,048 millones (USD 18.13 millones) deberán restituirse a las universidades públicas por disposición constitucional, aunque los diputados no aprobaron las mociones presentadas para realizar esa corrección.

La Sala Constitucional declaró inconstitucional la eliminación de ₡8.048 millones (USD 18,13 millones) del FEES, por incumplir el procedimiento establecido para modificar los recursos de las universidades públicas. (Foto cortesía Sala Constitucional de Costa Rica)

Poder Judicial enfrenta recorte superior a USD 29 millones

Otra de las controversias estuvo relacionada con la reducción de ₡13,105 millones (USD 29.52 millones) al presupuesto del Poder Judicial, que incluye una rebaja adicional de aproximadamente ₡1,497 millones (USD 3.37 millones) cuestionada por la Corte Suprema de Justicia.

La Sala Constitucional determinó que esta modificación vulneraba el principio de independencia judicial.

Sin embargo, a diferencia de lo resuelto sobre el FEES, el tribunal no estableció un mecanismo de exclusión automática para esa rebaja, por lo que permanece dentro del texto aprobado.

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La resolución también señaló que, para apartarse del criterio de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa necesitaba una mayoría calificada de 38 votos, conforme al artículo 167 de la Constitución Política.

No obstante, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, consideró que bastaba con la mayoría absoluta de los diputados presentes, interpretación respaldada por el oficialismo y rechazada por la oposición.

El Poder Judicial enfrenta un recorte presupuestario de ₡13.105 millones (USD 29,52 millones), pese a los cuestionamientos formulados por la Corte Suprema de Justicia y la Sala IV. (Imagen ilustrativa Infobae)

Oficialismo rechazó cinco mociones de la oposición

Durante la sesión, diputados de oposición presentaron cinco mociones destinadas a corregir los vicios identificados por la Sala Constitucional.

Dos buscaban restituir los ₡8,048 millones (USD 18.13 millones) del FEES, mientras que las otras tres pretendían revertir la rebaja adicional al Poder Judicial.

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Ninguna obtuvo el respaldo del oficialismo.

Los legisladores de Pueblo Soberano defendieron el presupuesto al señalar que contempla recursos para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la atención de personas adultas mayores, el pago de salarios docentes y licencias para quienes cuidan pacientes en fase terminal.

También destacaron la disponibilidad de recursos para proyectos deportivos, recreativos, de seguridad e infraestructura comunitaria.

Presupuesto de 2027 también debe resolverse

La aprobación ocurrió en la fecha límite establecida para concluir el trámite del segundo presupuesto extraordinario de 2026.

Ahora, el Congreso deberá concentrarse en el Presupuesto Nacional para 2027, cuya aprobación definitiva tiene como fecha límite el domingo 29 de noviembre.

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Mientras tanto, la controversia por los recortes al Poder Judicial permanece abierta, debido a que las disposiciones aprobadas podrían ser objeto de nuevos cuestionamientos ante la jurisdicción constitucional.

La decisión legislativa también tendrá efectos sobre las partidas originalmente destinadas a programas de equidad educativa, que deberán ajustarse como consecuencia de la restitución de recursos al FEES.