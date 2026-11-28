Los recursos anunciados por el Minsa cubrirán las obligaciones correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de $23 millones serán destinados al pago de turnos extras adeudados al personal del Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá, cuyos trabajadores mantienen pendientes remuneraciones correspondientes a tres meses de servicios prestados en hospitales e instalaciones sanitarias.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que los recursos fueron gestionados ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cubrir los compromisos correspondientes a agosto, septiembre y octubre.

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Para concretar los desembolsos, el Minsa deberá comparecer el miércoles 2 de diciembre ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde solicitará la aprobación del traslado de partida necesario para efectuar los pagos.

Boyd Galindo aseguró que los trabajadores recibirán sus remuneraciones durante el mes de diciembre, una vez completados los procedimientos administrativos y legislativos, aunque no precisó una fecha específica para los desembolsos.

El Ministerio de Salud gestionó más de $23 millones para cancelar los turnos extraordinarios adeudados al personal sanitario. Cortesía

Los turnos extraordinarios correspondientes a noviembre y diciembre de 2026 no estarán incluidos en esta partida y serán cancelados en enero de 2027, según el calendario habitual de pagos descrito por el ministro.

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El titular de Salud reconoció que los retrasos en las remuneraciones extraordinarias constituyen una situación recurrente durante los últimos meses del año, que afecta al personal de hospitales e instalaciones sanitarias de todas las provincias.

“Esto ocurre todos los años. Se atrasan los turnos en esta época del año”, manifestó Boyd Galindo, quien señaló que los recursos ya fueron asignados por el MEF y resta completar los procedimientos de aprobación presupuestaria.

La situación generó protestas el pasado 23 de noviembre entre trabajadores del Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, quienes reclamaron el cumplimiento de las obligaciones económicas ante la proximidad del cierre del ejercicio fiscal.

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Los turnos extraordinarios realizados durante noviembre y diciembre serán remunerados en enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diciembre de 2025, el Minsa enfrentó circunstancias similares y consiguió la aprobación de un traslado de partida por $7.4 millones, destinado a cubrir remuneraciones pendientes del personal sanitario antes de finalizar la vigencia presupuestaria.

En aquella ocasión, la aprobación se produjo a mediados de diciembre, mientras que los turnos correspondientes a noviembre y diciembre quedaron contemplados en el presupuesto de 2026 para su posterior cancelación en enero.

Los problemas presupuestarios también fueron evidentes en 2024, cuando la administración entrante identificó que más de $37 millones habían sido utilizados para cancelar obligaciones correspondientes a noviembre y diciembre de 2023.

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Estos compromisos absorbieron más de la mitad de los $73 millones solicitados para financiar las jornadas extraordinarias de 2024, generando un déficit presupuestario que dificultó el cumplimiento de las obligaciones económicas del ministerio.

Los retrasos en las remuneraciones extraordinarias afectan al personal de hospitales e instalaciones sanitarias de todas las provincias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En noviembre de 2024, el Consejo de Gabinete autorizó un crédito adicional de $15.4 millones para atender diferentes compromisos del Minsa, incluyendo los turnos extraordinarios adeudados al personal sanitario durante junio y julio.

Ese mismo mes, las autoridades sostuvieron reuniones con la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) para abordar los pagos pendientes, incluyendo las jornadas adicionales, bonificaciones y otras obligaciones correspondientes a vigencias fiscales anteriores.

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En febrero de 2024 entró en vigor un manual aprobado por la Contraloría General de la República para regular los procedimientos de aprobación y pago de turnos extraordinarios a profesionales y técnicos sanitarios.

La normativa publicada en noviembre de 2022 establece que las instituciones públicas deben disponer de partidas presupuestarias suficientes para financiar estas jornadas, cuyas remuneraciones deben efectuarse entre 30 y 60 días después de realizadas.

Hasta 2025, el Ministerio de Salud desembolsaba un promedio de $7 millones mensuales para cubrir los turnos extraordinarios de sus funcionarios, recurriendo a modificaciones presupuestarias cuando los recursos asignados resultaban insuficientes para cubrir los compromisos.

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El Minsa no ha detallado cuántos trabajadores recibirán los pagos anunciados para diciembre ni la distribución de los recursos por provincia, mientras permanece pendiente la aprobación legislativa del traslado presupuestario.