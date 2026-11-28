El Gobierno de Honduras destinó más de USD 67 millones de cooperación internacional y 300 millones de lempiras para atender las comunidades afectadas por la sequía. (Foto: Oscar Ortiz)

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El Gobierno de Honduras destinó más de USD 67 millones de cooperación de las Naciones Unidas, además de 300 millones de lempiras (aproximadamente USD 11,4 millones), para atender a las comunidades afectadas por la sequía, una emergencia cuyos efectos también se extenderán durante 2027.

El viceministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Luis Suazo, informó que actualmente 103 municipios permanecen bajo Alerta Roja debido a los daños provocados por la escasez de agua, mientras que otros 200 están bajo monitoreo permanente.

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El funcionario explicó que las entregas de asistencia se realizan diariamente en dos o tres localidades e incluyen acceso al agua, educación y transferencias monetarias condicionadas.

Las intervenciones priorizan 50 municipios que cuentan con el respaldo de representantes de todos los partidos políticos.

Suazo advirtió que la emergencia todavía no ha terminado y que sus consecuencias podrían prolongarse durante el próximo año.

Unos 103 municipios permanecen bajo Alerta Roja por los efectos de la sequía y otros 200 están bajo monitoreo de las autoridades. (Foto: Oscar Ortiz)

«El fenómeno apenas comienza», manifestó al señalar que la atención no debe limitarse a responder las necesidades inmediatas de las comunidades, sino que debe incluir medidas para recuperar las actividades productivas y los ingresos de las familias afectadas.

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El viceministro explicó que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) trabaja para atender la emergencia, pero insistió en que las transferencias económicas no son suficientes para resolver los problemas estructurales que enfrenta la población rural.

«La pobreza no se erradica únicamente con bonos», expresó al referirse a la necesidad de garantizar que los productores puedan recuperar sus empleos agrícolas y restablecer sus fuentes de ingresos después de las pérdidas ocasionadas por la sequía.

La escasez de agua también preocupa a las autoridades del Distrito Central. El alcalde Juan Diego Zelaya advirtió que 2027 todavía será un año complicado para los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela debido a las dificultades de abastecimiento.

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Las entregas de asistencia incluyen acceso al agua, educación y transferencias monetarias condicionadas para las familias más vulnerables. (Foto: Cortesía)

El edil pidió a la población mantener el uso racional del recurso hídrico y continuar con las medidas de racionamiento, al menos hasta mayo del próximo año, cuando esperan que las lluvias permitan mejorar los niveles de almacenamiento de las represas.

«Desgraciadamente vamos a tener que seguir haciendo un uso muy racional del agua, midiendo cómo están las represas, racionándola, así como lo hemos venido haciendo, para que nos dure hasta mayo», comentó.

La advertencia implica que los capitalinos deberán continuar adaptándose a los horarios de distribución y restricciones en el consumo durante los próximos meses, mientras las autoridades monitorean las reservas disponibles.

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Zelaya también señaló que la solución estructural para mejorar el abastecimiento no llegará de inmediato, debido a que la represa destinada a resolver parte de los problemas de suministro estará terminada hasta 2028.

La sequía amenaza los cultivos y las fuentes de ingresos de miles de familias hondureñas que dependen de las actividades agrícolas. (Foto: EFE/ Germán Reyes)

Por tanto, Tegucigalpa deberá enfrentar al menos otro año de dificultades relacionadas con la disponibilidad de agua antes de contar con esta infraestructura.

La sequía amenaza la recuperación económica

Las advertencias de Copeco reflejan que la emergencia no solo afecta el acceso al agua potable, sino también la producción agrícola y los ingresos de miles de familias que dependen de las actividades del campo.

Los daños a los cultivos y la pérdida de oportunidades laborales podrían prolongar las condiciones de vulnerabilidad en las comunidades rurales, por lo que las autoridades consideran necesario mantener los programas de asistencia durante 2027.

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Los recursos de cooperación internacional y los fondos gubernamentales buscan atender las necesidades inmediatas, pero el desafío será garantizar que las familias puedan recuperar su capacidad productiva.

Mientras tanto, tanto en las zonas rurales como en la capital hondureña, la escasez de agua continuará siendo uno de los principales problemas durante el próximo año.