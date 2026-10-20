La APK de XUPER TV puede acceder a fotos, documentos y otras apps instaladas en tu celular

La APK de XUPER TV puede exponer archivos personales y abrir riesgos de fraude (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La APK de XUPER TV puede solicitar permisos para acceder a fotografías, documentos, audios y otras aplicaciones instaladas en un celular. El riesgo no se limita a la reproducción de películas y series: una instalación fuera de las tiendas oficiales puede abrir la puerta a publicidad invasiva, programas no deseados y posibles intentos de fraude.

El problema importa porque estas aplicaciones de streaming suelen circular mediante archivos descargables desde páginas externas, sin los controles previos de seguridad de Google Play Store o App Store. Según un análisis de ESET, ese canal facilita la distribución de versiones alteradas, copias falsas y software con permisos que exceden las necesidades de una plataforma audiovisual.

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Las actualizaciones de XUPER TV podrían instalar programas ocultos en el dispositivo (Foto: XUPER TV)

XUPER TV puede solicitar acceso al almacenamiento del dispositivo

La aplicación analizada cuenta con permisos que permitirían consultar contenido guardado en el equipo. Esto incluye fotografías, vídeos, documentos, grabaciones de voz y archivos descargados. En un televisor, la cantidad de información almacenada puede ser limitada, pero el escenario cambia cuando la APK se instala en un móvil, una tableta, una TV Box o cualquier aparato vinculado a otros dispositivos.

El acceso al almacenamiento puede afectar archivos personales y laborales. Copias de documentos de identidad, recibos, contratos, imágenes privadas, notas de voz o archivos con datos sensibles pueden quedar expuestos si una aplicación obtiene permisos amplios o si una actualización instala componentes adicionales.

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La descarga de una APK no oficial implica revisar con atención los permisos solicitados antes de completar la instalación. Una aplicación diseñada solo para reproducir contenido no debería requerir acceso indiscriminado a materiales que no guardan relación con esa función.

La información sobre otras apps revela hábitos de uso

El análisis también detectó capacidades para conocer qué aplicaciones están activas o instaladas en el dispositivo. Esa facultad puede revelar hábitos digitales y ofrecer datos sobre los servicios que utiliza una persona, desde plataformas bancarias y correos electrónicos hasta redes sociales o gestores de contraseñas.

Ventanas emergentes, notificaciones y supuestas alertas técnicas pueden conducir a formularios fraudulentos diseñados para recopilar información financiera, códigos de verificación y datos personales (Reuters)

Por sí sola, esa posibilidad no confirma un robo de información. El riesgo aparece si esos datos se emplean para construir engaños dirigidos. Un atacante podría identificar aplicaciones conocidas por el usuario y enviar avisos que imiten actualizaciones, alertas de seguridad o solicitudes de inicio de sesión.

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Los fraudes de este tipo buscan obtener contraseñas, códigos de verificación y datos bancarios. Si el mensaje parece proceder de una aplicación instalada en el teléfono, aumenta la posibilidad de que el usuario entregue información en una página falsa.

Las actualizaciones pueden ocultar programas adicionales

De acuerdo con expertos en ciberseguridad, la APK de XUPER TV dispone de facultades que podrían facilitar la instalación de paquetes complementarios. En la práctica, un aviso que se presenta como una actualización, una corrección técnica o un complemento para acceder a canales podría incorporar otro programa sin que el usuario identifique su función real.

Ese mecanismo puede derivar en la llegada de spyware, troyanos o herramientas destinadas a capturar credenciales. Entre las señales de alerta figuran la aparición de aplicaciones desconocidas, cambios repentinos en la pantalla de inicio, anuncios fuera de la plataforma y una caída en el rendimiento del dispositivo.

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Una plataforma de películas puede comprometer la seguridad de toda la red doméstica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo crece si el televisor o TV Box mantiene abiertas sesiones de correo, navegadores o servicios digitales. En esos casos, una intrusión puede intentar aprovechar credenciales almacenadas o dirigir al usuario hacia sitios que imitan plataformas legítimas.

La publicidad invasiva también puede convertirse en phishing

Las apps no oficiales pueden enviar notificaciones y ventanas emergentes fuera del contenido audiovisual. Esos avisos pueden incluir publicidad, enlaces engañosos o mensajes que simulan premios, errores del sistema y advertencias de seguridad.

En una televisión resulta más difícil comprobar la dirección de una página web o detectar detalles sospechosos en un mensaje. Esa limitación favorece las campañas de phishing, que buscan llevar al usuario a formularios falsos para obtener datos personales o financieros.

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Además, un dispositivo comprometido puede convertirse en un punto de acceso a la red WiFi doméstica. Desde allí, un atacante podría intentar localizar otros equipos conectados, como ordenadores, cámaras de seguridad, teléfonos o sistemas de almacenamiento. Por ello, las aplicaciones con permisos invasivos y funciones ajenas al streaming deben considerarse un riesgo para el conjunto de la red del hogar.

Antes de instalar una APK externa, conviene valorar si las funciones que solicita guardan relación con el servicio que promete y optar por canales oficiales cuando una aplicación exige accesos que no necesita para reproducir videos.