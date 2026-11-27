La Fiscalía de Estados Unidos solicitó nueve años de prisión para el exalcalde Romeo Ramos Cruz por conspiración para el tráfico de cocaína. (Redes Sociales)

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La Fiscalía de Estados Unidos solicitó una pena de 108 meses de prisión para Romeo Ramos Cruz, exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, acusado de participar en una conspiración para distribuir cocaína con destino al país norteamericano.

La audiencia de sentencia está prevista para el 2 de diciembre de 2026 ante la jueza Tanya Chutkan, en la Corte Federal del Distrito de Columbia.

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Además de los nueve años de cárcel, los fiscales pidieron que el exfuncionario cumpla tres años de libertad supervisada al recuperar la libertad.

El rango establecido por las guías federales para su caso oscila entre 108 y 135 meses de prisión, mientras que la Oficina de Libertad Condicional recomendó una condena de 102 meses.

Ramos Cruz, conocido como “Alfa”, se declaró culpable el 27 de julio de un cargo de conspiración para distribuir cocaína.

Las autoridades lo detuvieron en Guatemala el 15 de mayo de 2025 y lo extraditaron a Estados Unidos el 4 de agosto de ese año.

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La Fiscalía sostuvo que usó la alcaldía para facilitar el trasiego

El memorándum de sentencia describe que Ramos Cruz, mientras ocupaba la alcaldía, nombró a Edy Lubini García Chávez, alias “Chino”, en un puesto de alto nivel dentro de la fuerza policial municipal. Según los fiscales, el entonces jefe edil sabía que García Chávez traficaba cocaína y heroína hacia Estados Unidos.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a Ramos Cruz en Guatemala durante mayo de 2025 y concretaron su extradición en agosto de ese año. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, el exalcalde, García Chávez y un informante identificado como “José” mantuvieron reuniones presenciales en la Ciudad de Guatemala y comunicaciones por videollamada. En esos contactos negociaron operaciones para enviar cocaína al mercado estadounidense.

Durante una conversación del 2 de diciembre de 2022, Ramos Cruz se presentó como “el talento” de la operación, según el documento judicial. La Fiscalía citó esa frase como prueba de que su intervención en la conspiración fue voluntaria y consciente.

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García Chávez ofreció vender entre ocho y 10 kilos de cocaína en Estados Unidos. En diciembre de ese año entregó cuatro kilos de droga que, de acuerdo con el expediente, habían salido desde Guatemala. Por esa transacción, Ramos Cruz recibió USD 2.000, equivalentes a unos Q15.300, mediante García Chávez.

Una carta municipal para encubrir un cargamento de 250 kilos

La investigación también señala que el grupo planeó el ingreso de aproximadamente 250 kilos de cocaína desde Venezuela, ocultos entre cemento transportado en cuatro plataformas.

Ramos Cruz recibió un pago de dos mil dólares tras la venta y entrega de cuatro kilogramos de droga enviados desde territorio guatemalteco. (Redes Sociales )

Ramos Cruz propuso que la carga llegara a Puerto Quetzal, en Escuintla, y afirmó que se encargaría de retirarla y de enviar los tráileres necesarios para su traslado. El 20 de diciembre de 2022 entregó al informante una carta con membrete, firma y sello de la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa.

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En ese documento, el entonces alcalde presentó el cemento como una donación destinada a obras de infraestructura municipal. La Fiscalía sostuvo que Ramos Cruz sabía que la carta podía reducir las posibilidades de una inspección de las autoridades guatemaltecas.

Los fiscales cuestionaron el uso de documentación oficial para favorecer una operación de narcotráfico. También remarcaron que el cargamento no contenía cemento, sino cocaína, pese a que la carta señalaba que contribuiría al desarrollo del municipio.

El exalcalde buscó la reelección en 2023

Ramos Cruz llegó a la alcaldía en 2020, después de ganar las elecciones de 2019 con el Partido Productividad y Trabajo (PPT), que luego fue cancelado. Antes había ocupado el cargo de concejal cuarto de Santa Lucía Cotzumalguapa durante el período 2008-2012.

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En 2023 intentó conservar el puesto con el partido Cabal, pero perdió frente a Julio Armando Paz Espinoza, de Vamos. Los hechos descritos por la Fiscalía ocurrieron mientras aún ejercía la alcaldía.

Según el memorándum, Ramos Cruz era propietario y administrador de una empresa de transporte de carga y actividades agrícolas desde 2008. La Fiscalía sostuvo que contaba con ingresos lícitos y que no actuó bajo coacción cuando decidió participar en las operaciones investigadas.