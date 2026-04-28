Tecno

Así puedes liberar espacio en tu iPhone sin perder fotos ni datos importantes

Analizar el almacenamiento, eliminar apps y archivos innecesarios, y aprovechar la nube son pasos clave para evitar bloqueos, errores y mantener el teléfono ágil

Guardar
Plano detalle de las manos de una persona utilizando un celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)
iPhone casi lleno: pasos recomendados para optimizar el espacio y mejorar el rendimiento sin perder información - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liberar espacio en el iPhone es una necesidad común que impacta directamente en el rendimiento y en la capacidad de aprovechar todas las funciones del dispositivo.

Quedarse sin almacenamiento puede impedir tomar fotos, instalar aplicaciones o actualizar iOS, lo que genera frustración y puede forzar decisiones apresuradas que ponen en riesgo la información personal. Entender cómo optimizar el espacio sin perder fotos ni datos clave permite mantener el control y prolongar la vida útil del teléfono.

PUBLICIDAD

Esta guía reúne los pasos más efectivos y seguros para gestionar el almacenamiento, tomando en cuenta las recomendaciones directamente de Apple y las mejores prácticas tecnológicas. El objetivo es ayudarte a tomar decisiones informadas, ya seas un usuario nuevo o experimentado en el ecosistema iOS.

Diagnosticar qué ocupa la memoria, limpiar cachés y activar las sugerencias automáticas de iOS previenen problemas de actualización y aseguran una experiencia fluida en el ecosistema Apple - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Diagnosticar qué ocupa la memoria, limpiar cachés y activar las sugerencias automáticas de iOS previenen problemas de actualización y aseguran una experiencia fluida en el ecosistema Apple - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Señales de que necesitas liberar espacio

El mensaje de “almacenamiento casi lleno” es una advertencia importante, ya que iOS requiere espacio libre para funcionar correctamente. Ignorar este aviso puede causar fallos al guardar archivos, errores en actualizaciones o problemas al instalar nuevas apps. Detectar y atender estas alertas es clave para evitar bloqueos y asegurar el buen desempeño del dispositivo.

PUBLICIDAD

Un iPhone con poco espacio disponible puede funcionar con lentitud, demorar al abrir aplicaciones o incluso presentar inestabilidad. Liberar espacio no garantiza una aceleración milagrosa, pero sí permite que el sistema operativo trabaje en condiciones óptimas.

Cómo identificar los archivos que consumen más espacio en el dispositivo

Antes de borrar contenido, analiza el origen del problema. En muchos casos, el espacio se consume por la suma de múltiples archivos pequeños: fotos, videos, descargas antiguas, aplicaciones en desuso y archivos temporales. Para revisar el almacenamiento:

  • Ve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone.
  • Consulta el desglose por tipo de contenido y las recomendaciones de iOS para optimizar el espacio.
  • Identifica apps que ocupan mucho almacenamiento y archivos grandes o duplicados.
Plano detalle de las manos de una persona utilizando un celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Libera espacio en tu iPhone: elimina duplicados, limpia archivos temporales y usa la nube como aliada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este análisis previo es fundamental para decidir qué eliminar y qué conservar.

Elimina aplicaciones y archivos innecesarios

Las apps que no usas pueden ocupar varios gigas. Revisa la lista y elimina las que ya no necesitas. iOS facilita esta tarea mostrando el espacio ocupado por cada aplicación y cuándo fue utilizada por última vez.

Para fotos y videos, elimina duplicados, capturas de pantalla antiguas y clips largos que ya no sean necesarios. Apóyate en servicios de almacenamiento en la nube (como iCloud, Google Fotos o Dropbox) para hacer una copia de seguridad antes de borrar contenido valioso.

Limpia archivos temporales y caché

Muchas aplicaciones, especialmente las de mensajería y redes sociales, almacenan datos temporales que crecen con el tiempo. Revisa los ajustes de cada app y, si es posible, elimina la caché desde la configuración interna.

Navegadores y plataformas de streaming también suelen acumular archivos que pueden ser eliminados sin afectar el funcionamiento principal.

Ajustes del sistema para optimizar el almacenamiento

Primer plano de la parte trasera de un iPhone 17 Pro Max rojo carmesí. Se aprecia el logo de Apple plateado y dos lentes de cámara negros.
Soluciones efectivas para liberar espacio en el iPhone y prolongar la vida útil del dispositivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activa las recomendaciones automáticas de iOS para liberar espacio siguiendo las sugerencias que aparecen en el menú de Almacenamiento del iPhone. Estas pueden incluir eliminar apps no utilizadas, revisar archivos adjuntos grandes o transferir fotos a la nube.

Además, controla las descargas automáticas y revisa la configuración para evitar que se almacenen archivos pesados sin tu consentimiento. Ajustar estos parámetros ayuda a prevenir la acumulación innecesaria de datos.

Cómo optimizar la memoria del iPhone

  • Revisa el almacenamiento regularmente: Haz un chequeo mensual para anticiparte a posibles saturaciones.
  • Descarga solo lo necesario: Sé selectivo al guardar apps, archivos y contenido multimedia.
  • Aprovecha las copias de seguridad en la nube: Así tendrás un respaldo de tus recuerdos sin saturar la memoria interna.

Liberar espacio en tu iPhone no es solo una solución puntual ante una alerta, sino una práctica esencial para mantener el dispositivo ágil y funcional. Aplicar estos consejos te permitirá disfrutar de todas las características de iOS, evitar errores inesperados y conservar tus datos importantes. Si necesitas orientación especializada, centros de soporte como Mac Center pueden ayudarte a optimizar tu dispositivo sin riesgos.

Temas Relacionados

iPhoneLiberar espacioAlmacenamientoArchivosiOSAppleTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es el precio de las criptomonedas hoy martes 28 de abril: bitcoin, dogecoin y otros activos digitales

Las criptomonedas han tenido diversos movimientos en las últimas horas

Cuál es el precio de las criptomonedas hoy martes 28 de abril: bitcoin, dogecoin y otros activos digitales

Windows K2 sería la apuesta secreta de Microsoft para corregir los problemas de Windows 11

Microsoft estaría replanteando el desarrollo de Windows 11 con un enfoque más centrado en calidad y estabilidad antes que en añadir nuevas funciones

Windows K2 sería la apuesta secreta de Microsoft para corregir los problemas de Windows 11

Qué señales indican que tu Instagram fue hackeado y cómo recuperarla paso a paso

Cambios no autorizados, publicaciones extrañas o bloqueos de acceso indican una posible intrusión; actuar rápido es fundamental para prevenir la fuga de información personal

Qué señales indican que tu Instagram fue hackeado y cómo recuperarla paso a paso

EA Sports UFC 6 ya tendría fecha de lanzamiento y llegaría antes de lo previsto

EA Sports UFC 6 ya fue anunciado y contará con acceso anticipado, nuevos peleadores y expansiones

EA Sports UFC 6 ya tendría fecha de lanzamiento y llegaría antes de lo previsto

Cómo evitar que las aplicaciones de tu celular recopilen y compartan información personal

Redes sociales, apps de transporte y plataformas de comercio digital figuran entre las que más datos recopilan de los usuarios

Cómo evitar que las aplicaciones de tu celular recopilen y compartan información personal
DEPORTES
Los explosivos detalles detrás de la separación de “la pareja dorada del fútbol” por fotos sensuales y fama no deseada

Los explosivos detalles detrás de la separación de “la pareja dorada del fútbol” por fotos sensuales y fama no deseada

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

Un equipo de la Premier League construirá su primer estadio femenino

El drástico cambio que podría tener el calendario 2027 de la Fórmula 1 tras las incorporación de dos nuevas carreras

Los récords que quedan por batir en el deporte tras la hazaña de Sabastian Sawe en la maratón de Londres

TELESHOW
Se difundieron las primeras imágenes de la película de Wanda Nara: su flamante rol de actriz en la pantalla grande

Se difundieron las primeras imágenes de la película de Wanda Nara: su flamante rol de actriz en la pantalla grande

La confesión de Marta Fort sobre su vínculo con Virginia Gallardo: “Es momento de soltar”

La indignación de la exesposa de Brian Sarmiento por sus dichos sobre la cuota alimentaria de su hija: “¡El tupé!"

El llamativo gesto de Nicole Neumann tras la fiesta de 15 de Allegra organizada por Fabián Cubero y Mica Viciconte

Dante Ortega se sinceró sobre su vínculo con Marcelo Tinelli: “Va a ser siempre familia”

INFOBAE AMÉRICA

La policía y el ejército de Guatemala realizan operativo coordinado en Pavoncito y decomisa marihuana, licor y tecnología

La policía y el ejército de Guatemala realizan operativo coordinado en Pavoncito y decomisa marihuana, licor y tecnología

Panamá refuerza el monitoreo de ballenas con tecnología acústica

El Gobierno de Guatemala establece mecanismo para fijar tarifas del subsidio a combustibles a partir de hoy

Un equipo de la Premier League construirá su primer estadio femenino

El endurecimiento migratorio en Estados Unidos complica el asilo para salvadoreños, según experto