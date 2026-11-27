Bread and Fred es un juego para dos personas en el que dos pingüinos van atados por una cuerda. (store.steampowered.com)

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Epic Games Store regala dos propuestas para computadora: el juego cooperativo de plataformas Bread and Fred, que cuesta USD 14,99, y un paquete de objetos del juego de rol Firestone. Ambas están disponibles hasta el 3 de diciembre a las 16:00 UTC (11:00 en la costa este de Estados Unidos).

Los datos de fechas y precios figuran en el catálogo de promociones que la propia tienda publica para su página de juegos gratis. Según ese registro, las dos ofertas empezaron el 26 de noviembre a las 16:00 UTC y terminan el 3 de diciembre a la misma hora.

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Quien reclame un juego antes del cierre lo conserva en su biblioteca de forma permanente, aunque la promoción termine y aunque no lo instale de inmediato. Reclamar no exige ningún método de pago: el total del pedido aparece en cero.

Bread and Fred es un juego de plataformas en 2D que exige cooperación y sincronización constante entre dos pingüinos unidos por una misma cuerda. (store.steampowered.com)

Qué se puede reclamar esta semana

Bread and Fred es un juego para dos personas en el que dos pingüinos van atados por una cuerda y deben escalar una montaña nevada. La cuerda sirve para balancearse sobre huecos, pero un salto fallido puede arrastrar al compañero hacia abajo, según la descripción del sitio de videojuegos Nerdzap, que lo cataloga como “jugable” en la consola portátil Steam Deck.

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El medio citado también señala que las reseñas en la página del juego en Epic son mixtas: a algunos jugadores les gusta la física de la cuerda y a otros les parece frustrante la escalada. El juego no tiene versión nativa para Android ni iOS, de modo que la oferta aplica a la tienda de escritorio.

Firestone es otra cosa. Se trata de un juego de rol en el que los héroes combaten solos, incluso cuando el jugador no está conectado. El juego base ya era gratuito, por lo que lo que Epic regala es un paquete de contenido que la tienda valora en USD 100.

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El paquete incluye 200 gemas, 30 cofres con equipo y joyas para los héroes, un aspecto exclusivo llamado The Gladiator para el personaje Talia, además de polvo, pergaminos y fichas. Para obtenerlo hay que instalar Firestone desde Epic y entrar al juego antes de que termine la promoción.

Quien reclame un juego antes del cierre lo conserva en su biblioteca de forma permanente. (store.steampowered.com)

El sitio Pro Gamer agrega una condición para las cuentas nuevas: deben llegar a la etapa 15 del juego para que el paquete llegue de forma automática al inventario. Ese requisito no figura en el catálogo de la tienda, por lo que conviene revisarlo en la página de Firestone antes de instalarlo.

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Cómo canjearlos paso a paso

El proceso es el mismo para cualquier juego gratuito de la tienda, según las guías de los sitios GhostKeys y Times of Games, que coinciden en los pasos. Epic puede modificar los textos de los botones, así que la redacción exacta puede variar.

Primero, abrir la página de juegos gratis de Epic Games Store, desde el navegador o desde el programa de escritorio, e iniciar sesión con una cuenta de Epic. Si no se tiene, se puede crear una sin costo.

El modo para un jugador no es simplemente una versión alternativa de la misma partida, sino una precuela canónica dentro de la historia del juego. (store.steampowered.com)

Segundo, elegir el juego y entrar a su página. Allí aparece el botón “Obtener” (“Get” en la versión en inglés) junto al precio habitual tachado. Al pulsarlo, la tienda lleva a una pantalla de pedido con total de cero.

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Tercero, pulsar “Realizar pedido” (“Place Order”). Con eso el juego queda en la biblioteca de la cuenta y puede instalarse en ese momento o más adelante. En el caso de Firestone, además hay que instalarlo y abrirlo desde Epic para activar el paquete.

Epic suele anunciar los títulos de la semana siguiente cuando arranca cada rotación. El catálogo de la tienda muestra que Strange Antiquities, un juego que cuesta USD 17,99, pasará a ser gratuito el 3 de diciembre a las 16:00 UTC, cuando termine la promoción actual, y seguirá disponible hasta el 10 de diciembre a la misma hora.

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