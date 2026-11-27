La BINAES brilla en el corazón de San Salvador, fusionando la modernidad con el entorno histórico restaurado (Foto cortesía El Salvador Travel).

Guardar

El Salvador alcanzará su ritmo de crecimiento económico más alto en tres décadas en 2026, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo calcula una expansión del 4.5% para este año, de acuerdo con un análisis de Bloomberg, agencia de noticias e información financiera.

La cifra ubicaría al país centroamericano por encima de Honduras, Nicaragua y Guatemala por primera vez en más de 30 años. Si se excluye el repunte posterior a los confinamientos por la pandemia de covid-19 en 2021, se trataría del crecimiento más rápido desde la década de los noventa.

PUBLICIDAD

El dato responde a un fenómeno que combina seguridad y economía: tras más de cuatro años de la campaña de represión contra las pandillas lanzada por el presidente Nayib Bukele, la inversión privada, el turismo y el sector inmobiliario muestran una expansión sostenida, mientras los salvadoreños regresan a zonas que antes estaban bajo control del crimen organizado.

“El Centro Histórico de El Salvador pasó de zona prohibida a atraer 2.5 millones de visitantes ”: Manuel Joachín

Inversión privada al 24.1% del PIB

La inversión fija privada pasó del 20.2% del producto interno bruto (PIB) en 2024 al 24.1% en 2025, con proyección de seguir en ascenso este año, según Bloomberg. El programa del FMI con El Salvador, valorado en USD 1,400 millones, reforzó además la confianza de los inversores.

PUBLICIDAD

San Salvador vive un auge de la construcción que incluye bloques de apartamentos de lujo. Los residentes rurales urbanizan parcelas que durante años permanecieron descuidadas por el control territorial de las bandas, de acuerdo con Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Acevedo explicó a Bloomberg: “El Salvador ha entrado en una nueva fase de crecimiento, propiciada por los logros en materia de seguridad y el desmantelamiento de las pandillas”.

El exfuncionario agregó: “Existe la sensación entre los ciudadanos de que pueden desplazarse con libertad. En El Salvador se puede ir a donde se desee, a cualquier hora del día, y hay mucha seguridad. El cambio es impresionante”.

PUBLICIDAD

Imagen panorámica del centro histórico de San Salvador. EFE/Vladimir Chicas

La prensa local también registra la revalorización del mercado inmobiliario urbano en barrios que antes estaban plagados de delincuencia, según el mismo reporte de Bloomberg.

Récord de 4.1 millones de turistas el año pasado

El sector turístico se benefició tanto de extranjeros como de miembros de la diáspora salvadoreña. El país recibió una cifra récord de 4.1 millones de turistas el año pasado, principalmente guatemaltecos y visitantes estadounidenses, entre ellos salvadoreños que viven y trabajan en Estados Unidos.

El Ejecutivo de Nayib Bukele ha apostado por el turismo en las costas, principalmente para la práctica del deporte del surf, con el proyecto gubernamental Surfcity. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

El valor de los terrenos junto a la playa se triplicó desde 2021, según Acevedo. Las remesas, que alcanzaron cifras récord, también contribuyeron al impulso económico, señaló Bloomberg.

Esta mejora llegó tras un largo período de espera. Bukele recurrió a poderes de emergencia para detener a casi 100 mil presuntos miembros de pandillas desde marzo de 2022, lo que transformó la seguridad casi de la noche a la mañana.

PUBLICIDAD

Pese a ello, la economía mantuvo un rendimiento inferior al esperado y quedó rezagada en materia de crecimiento hasta este año.

Proyecciones del Banco Central en línea con el FMI

El Banco Central de Reserva (BCR) mantiene una proyección de crecimiento de entre 4.5% y 5% para 2026, en línea con la del FMI. El organismo local informó que el PIB creció 4.7% en el primer trimestre del año y 5.06% en el segundo, sostenido por la construcción, el turismo, las remesas y las exportaciones, según El Mundo, diario de El Salvador.

El propio Bukele destacó esta semana las perspectivas que ubican al país entre las economías de mayor crecimiento de América Latina, de acuerdo con El Universal de El Salvador.

PUBLICIDAD

La bandera de El Salvador flamea sobre San Salvador, nación que registrará el tercer mayor crecimiento de la región en 2026 según el Banco Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ofensiva contra las pandillas se extendió a Haití

Bukele comenzó a exportar su estrategia de seguridad. El mes pasado envió a más de 2,000 soldados a Haití para combatir a las pandillas que habían secuestrado a cuatro militares salvadoreños que se encontraban allí como parte de una misión respaldada por las Naciones Unidas, según Bloomberg.

Los helicópteros de combate salvadoreños lanzaron misiles contra mansiones construidas por líderes de pandillas en ese país.

(Foto archivo, cortesía FAES)

El despliegue sumó, según informes posteriores, cerca de 2,500 militares en territorio haitiano. Bukele afirmó que sus tropas “han estado dándole una lección a las pandillas de Haití, así como se las dimos a las pandillas de acá”, según un discurso difundido por EFE, agencia española de noticias.

PUBLICIDAD

El TSE en su apartado de Resoluciones Presidenciales ya cuenta con la de Nuevas Ideas, conformada por Nayib Armando Bukele y Félix Augusto Ulloa. (Foto cortesía Presidencia)

El mandatario pronunció esas palabras tras inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales de 2027, en las que aspira a un tercer mandato luego de la reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección, según la misma agencia.