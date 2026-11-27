La ropa y el calzado concentran el 37% y el 32% de las preferencias de compra en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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El Black Friday, conocido también como Viernes Negro, concentra este próximo 27 de noviembre una parte de las promociones del comercio del mundo, con descuentos anunciados en tecnología, ropa, calzado, electrodomésticos y otros productos.

Ante el aumento previsto de las compras, la Defensoría del Consumidor de El Salvador divulgó los resultados de una encuesta sobre hábitos de consumo y reportó inspecciones sanitarias previas a la jornada comercial.

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El sondeo de la institución se realizó entre el 3 y el 10 de noviembre de 2026 e incluyó a 1,652 consumidores. Los datos muestran que la tecnología y los artículos electrónicos encabezan las preferencias de compra para esta fecha, seguidos por la ropa y el calzado.

Según la Defensoría del Consumidor, el 52% de los consultados planea adquirir productos de tecnología y electrónicos durante el Black Friday. La ropa aparece en segundo lugar, con el 37%, mientras que el calzado reúne el 32% de las preferencias.

Los accesorios personales también figuran entre los artículos que los salvadoreños esperan comprar, con un 27%. A esa categoría le siguen los electrodomésticos, con el 23%, y los productos de perfumería, con el 21%.

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El 52% de los consumidores encuestados planea comprar tecnología y artículos electrónicos durante el Black Friday. (Cortesía: Defensoría del Consumidor)

Más de la mitad de los consumidores prevé comprar en tiendas físicas

La encuesta indica que el 55% de los participantes realizará sus compras en establecimientos físicos. Otro 22% optará por una modalidad mixta, que combina adquisiciones presenciales y en línea, mientras que el 19% recurrirá exclusivamente al comercio electrónico.

Entre quienes prevén asistir a locales comerciales, el 72% manifestó su preferencia por los centros comerciales. La cifra refleja que estos espacios concentrarían una parte importante de la afluencia de compradores durante la jornada de descuentos.

En cuanto al presupuesto, el grupo más numeroso, equivalente al 33%, planea gastar entre USD 50 y USD 100. El 29% proyecta destinar más de USD 150, mientras que el 26% calcula un desembolso de entre USD 100 y US 150.

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Solo el 12% de los encuestados prevé gastar menos de USD 50, de acuerdo con la información difundida por la Defensoría del Consumidor.

Los centros comerciales reúnen la preferencia del 72% de los usuarios que comprarán de manera presencial. (REUTERS/Jose Cabezas)

Tarjetas de crédito y efectivo serán las principales formas de pago

El uso de tarjeta de crédito será el mecanismo de pago más utilizado durante el Black Friday, según los resultados del sondeo. El 39% de los consultados afirmó que pagará sus compras con tarjeta de crédito.

El efectivo ocupa el segundo lugar, con el 35% de las respuestas. La tarjeta de débito aparece en tercer puesto, con el 21%, y el 3% indicó que utilizará tarjetas de almacén.

La tarjeta de crédito y el efectivo encabezan los métodos de pago previstos para el Viernes Negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo con la difusión de los datos de consumo, la Defensoría del Consumidor informó que efectuó 367 inspecciones sanitarias entre el 9 de octubre y el 25 de noviembre de 2026, como parte de las acciones previas al Viernes Negro.

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Los controles se realizaron junto con la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) y el Ministerio de Salud. De acuerdo con el balance divulgado por las instituciones, las verificaciones derivaron en 26 cierres temporales de establecimientos.

La Defensoría instó a los consumidores a informar posibles irregularidades que detecten durante la jornada comercial mediante el 910.