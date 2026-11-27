The Legend of Zelda: Ocarina of Time recibió su primer parche desde el lanzamiento del remake en Nintendo Switch 2.

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Nintendo lanzó la actualización Ver. 1.1.2 de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, un parche que soluciona un error crítico detectado en la misión «El amigo de Malon». La descarga, gratuita, está disponible desde el 25 de noviembre y representa el primer ajuste del remake desde su lanzamiento, ocurrido el 5 de noviembre.

El fallo afectaba a Link niño durante la secuencia en la que Malon, el personaje del rancho Lon Lon, le enseña la Canción de Epona. En determinadas circunstancias, la combinación de botones necesaria para tocar la ocarina dejaba de responder justo después de que Malon transmitiera la melodía, lo que impedía avanzar en el episodio.

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El problema desaparecía si el jugador abandonaba la misión, pero reaparecía al intentar completarla desde el inicio. Nintendo no detalló qué originó el error ni en qué punto exacto se producía el bloqueo.

El error impedía a Link niño tocar la Canción de Epona tras aprenderla de Malon.

El acceso a Epona quedaba comprometido

Sin la resolución de este episodio, los jugadores no podían obtener a Epona, el caballo que acompaña a Link a lo largo de la aventura. Aunque no resulta indispensable para completar la historia principal, contar con el animal reduce los tiempos de traslado por Hyrule y habilita el acceso a misiones secundarias adicionales. Quienes ya habían topado con el bloqueo pueden retomar el episodio sin inconvenientes tras instalar la actualización, según las notas de parche oficiales.

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El documento también menciona la corrección de «varios problemas» orientados a mejorar la fluidez general del juego, aunque la compañía no especificó cuáles. Tampoco se informó el peso de la descarga de la versión 1.1.2.

Cómo instalar la actualización

El parche se aplica de forma automática al iniciar el título si la consola está conectada a internet. De manera alternativa, los usuarios pueden forzar la búsqueda de la actualización desde el menú HOME, al pulsar el botón + sobre el icono del juego.

Sin completar el episodio, los jugadores no podían acceder a Epona ni a las misiones secundarias asociadas.

Antecedentes del remake y su soporte técnico

La versión 1.1.2 llega después de la 1.1.1, una actualización de 343 megabytes publicada el 4 de noviembre, un día antes del estreno oficial. Aquel parche había habilitado la compatibilidad con Zelda Notes, el servicio complementario disponible en la aplicación Nintendo Switch, que ofrece un cuestionario diario con 2.000 preguntas y una ocarina virtual vinculada al remake. Para activar esta función, los jugadores deben seguir las instrucciones que aparecen en pantalla tras actualizar el título.

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Las notas de la actualización no hacen referencia a otros fallos detectados por la comunidad de speedrunners desde el lanzamiento, entre ellos saltos infinitos y supersaltos que permiten a Link saltearse secciones completas del juego.

Un remake exclusivo que acompaña el aniversario de la saga

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time es exclusivo de Nintendo Switch 2 y tiene un precio de 59,99 dólares en formato digital y 69,99 dólares en edición física. Nintendo reconstruyó el título original de 1998, lanzado para Nintendo 64, con incorporaciones como saltos manuales, posibilidad de esprintar, control libre de cámara, doblaje completo y un nuevo registro de misiones. El lanzamiento se anunció durante el evento The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct, celebrado el 8 de septiembre.

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El parche también incluye mejoras de rendimiento no especificadas por Nintendo.

El estreno del remake coincide con la celebración por el 40º aniversario de la franquicia, que incluyó además el lanzamiento de ocarinas físicas oficiales a través de My Nintendo Store.