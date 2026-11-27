La evaluación presentada en el Foro de Seguimiento Independiente Unión Europea-Cuba vinculó esa situación con normas punitivas, detenciones arbitrarias y cientos de presos por motivos políticos, y cuestionó la falta de reformas verificables (Foto archivo Infobae)

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La organización Cubalex concluyó que el régimen de Cuba incumple de forma generalizada las recomendaciones de la Unión Europea en materia de derechos humanos, una situación que alimenta las dudas sobre la continuidad del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Bruselas y La Habana.

El diagnóstico fue expuesto durante el Foro de Seguimiento Independiente Unión Europea-Cuba, que reunió de manera virtual a organizaciones independientes y activistas. La evaluación abarcó áreas como espacio cívico, misiones laborales, mecanismos internacionales, sistema penal y derechos de las mujeres, según Diario de Cuba, medio digital cubano independiente.

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La organización de asesoría legal señaló que el incumplimiento ocurre en un contexto de normas punitivas, detenciones arbitrarias y otros. También cuestionó que las autoridades acepten formulaciones generales sobre derechos humanos, pero rechacen, posterguen o dejen sin aplicar las reformas necesarias para hacer efectivos esos compromisos.

Una caricatura política escenifica el distanciamiento diplomático entre las autoridades de Cuba y la Unión Europea ante reclamos de la población civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis recomendaciones aceptadas sin aplicación sobre violencia de género

La distancia entre los compromisos asumidos y su ejecución también alcanza a la violencia de género. La Habana aceptó seis de siete recomendaciones examinadas sobre esta cuestión, pero la organización advirtió que existe un “incumplimiento total en la práctica”.

El grupo sostuvo que el Estado cubano utiliza el Examen Periódico Universal y el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación como espacios de compromiso diplomático sin reformas verificables. Esa dinámica, afirmó, se beneficia de los ritmos lentos con los que suelen actuar las cancillerías europeas.

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El debate sobre la eficacia del vínculo con La Habana coincide con cuestionamientos dentro de la Unión Europea sobre el futuro del acuerdo bilateral. Activistas y observadores citados por Diario de Cuba han advertido que la posición común de Bruselas se ha debilitado frente a la falta de cambios del Gobierno cubano.

La activista Carolina Barrero resumió esa fragmentación: “El acuerdo se sostiene sobre una ficción: que existe una política europea hacia Cuba; lo que la votación demuestra es que hay tres”. Sus declaraciones apuntaron a la diferencia entre el discurso europeo sobre valores democráticos y la ausencia de consecuencias concretas en la relación con La Habana.

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Recursos europeos y respaldo a la sociedad civil independiente

La falta de sanciones contra las estructuras económicas controladas por los militares y contra los responsables de la represión mantiene a la política europea hacia Cuba en el terreno de la retórica, según los cuestionamientos recogidos durante el encuentro.

Miguel Díaz-Canel reordena bloques simbólicos de la administración estatal ante el Capitolio de La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cubalex planteó que el diálogo político no puede legitimar compromisos incumplidos mientras continúen las restricciones a las libertades fundamentales y no existan garantías efectivas para la población. También reclamó que los proyectos de cooperación internacional estén sujetos a transparencia, supervisión independiente y exigencias concretas de derechos humanos.

El director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxys Cires, puso el foco en el destino de los recursos financieros europeos y en el respaldo político a quienes defienden la democracia en la isla. “Es necesario tocar las puertas de estos gobiernos, tomarles la palabra y pedirles apoyo explícito para una alternativa democrática”, afirmó.

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Ante las fracturas de la posición europea y la incertidumbre sobre el acuerdo vigente, la organización propuso crear un nuevo mecanismo de diálogo que incorpore a la sociedad civil independiente cubana.