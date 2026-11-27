La Cancillería informó que Javier Martínez-Acha Vásquez acudió el 25 de noviembre al penal La Condesa, en Mayabeque, acompañado por el embajador Edwin Pitty, para conocer las causas abiertas desde febrero contra siete nacionales (Foto cortesía Cancillería de Panamá)

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El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, visitó a nueve ciudadanos panameños privados de libertad en Cuba, pero el Gobierno no informó que exista un acuerdo para que los detenidos puedan cumplir sus condenas en territorio panameño.

La visita tuvo lugar el 25 de noviembre en el centro penitenciario La Condesa, ubicado en la provincia de Mayabeque, como parte de la agenda oficial del ministro de Relaciones Exteriores panameño en la isla. Allí se reunió con siete ciudadanos detenidos desde febrero, dentro de un proceso penal abierto por las autoridades cubanas.

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Según informó la Cancillería panameña, Martínez-Acha estuvo acompañado por el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, y mantuvo un encuentro con la representación legal de los investigados. La reunión buscó conocer el estado de las causas y revisar las alternativas jurídicas y diplomáticas disponibles dentro del marco legal cubano.

Los ciudadanos fueron arrestados el 28 de febrero, señalados por su presunta participación en la elaboración de pintadas con mensajes contra el régimen cubano, acciones que las autoridades de ese país calificaron como “propaganda contra el orden constitucional”.

Según las investigaciones cubanas, los panameños habrían ingresado al país caribeño para realizar estas actividades a cambio de retribuciones económicas que oscilaban entre 1,000 y 1,500 dólares por persona, con instrucciones de abandonar la isla después de completar el encargo.

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El ministro de Relaciones Exteriores acudió a una cárcel en Mayabeque para revisar la situación judicial de nueve compatriotas detenidos, dialogando con sus abogados defensores sin lograr pactar una repatriación formal (Foto cortesía Cancillería de Panamá)

Los ciudadanos que permanecen detenidos son José Luis Aguirre Baruco, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena, Omar Gilberto Urriola Vergara, Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Adalberto Antonio Navarro Asprilla y Maykol Jesús Pérez Almendra.

El 25 de marzo, Martínez-Acha viajó a La Habana, donde sostuvo encuentros con los detenidos, el cubano Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez, para explorar alternativas diplomáticas que permitieran encontrar una solución al caso, respetando el ordenamiento jurídico cubano. Las tres mujeres liberadas fueron Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, quienes regresaron a Panamá el 25 de abril, en una decisión que las autoridades panameñas calificaron como un “gesto de buena voluntad” de Cuba.

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Sin anuncio de traslado ni cumplimiento de condenas en Panamá

El comunicado posterior a la misión oficial no precisó si las conversaciones con las autoridades de la isla incluyeron una fórmula para que los condenados cumplan sus penas en territorio panameño (Foto cortesía Cancillería de Panamá)

El comunicado oficial señaló que el Gobierno de José Raúl Mulino mantiene seguimiento sobre los expedientes y continuará las gestiones diplomáticas y consulares para velar por los derechos, la integridad y el debido proceso de los ciudadanos panameños.

No obstante, la información difundida tras la visita no incluye el anuncio de un mecanismo para trasladar a los detenidos a Panamá ni para que eventualmente terminen sus penas en ese país. Tampoco detalla si las conversaciones con las autoridades cubanas abordaron un eventual acuerdo de traslado de personas condenadas.

El canciller también se reunió con otros dos ciudadanos panameños que permanecen privados de libertad en Cuba por causas distintas. La Cancillería indicó que esos encuentros forman parte de la política de asistencia consular destinada a los nacionales detenidos en el exterior.

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Diálogo bilateral sobre migración y cooperación

Durante la agenda en La Habana, Panamá no comunicó ningún mecanismo para que los ciudadanos privados de libertad en Cuba sean trasladados o cumplan eventuales condenas en territorio panameño, según el comunicado oficial (Foto cortesía Cancillería de Panamá)

Al cierre de la agenda, ambos gobiernos evaluaron acuerdos de cooperación en materia de salud animal, con foco en el desarrollo de vacunas, el intercambio de capacidades técnicas y la identificación de proyectos que puedan beneficiar a la población panameña.