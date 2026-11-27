La fuga de los motochorros por las calles de Morón tras robarle a un vecino

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Un joven de 18 años y un cómplice menor de edad fueron detenidos este viernes por la madrugada en la ciudad de Morón, cuando escapaban tras robarle una mochila a un vecino bajo amenaza con un arma de fuego.

Parte de la fuga quedó registrada por una cámara de seguridad privada. Esas imágenes fueron tomadas cerca de las 5:30, a plena luz del día. En el video se ve a los ladrones movilizándose en una Yamaha 110 gris y avanzando a alta velocidad por una calle del distrito, mientras eran seguidos de cerca por un móvil policial.

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En medio de la persecución, el acompañante arrojó la mochila que acababan de sustraerle a la víctima. El elemento cayó sobre el asfalto justo delante del patrullero, que no tuvo margen para esquivarlo y lo pasó por encima mientras continuaba detrás de la moto.

Cascos, mochilas, un teléfono y el revólver que portaban los ladrones

El robo había ocurrido minutos antes en la zona de Los Olivos y Charcas. El hombre asaltado, de 63 años, fue abordado allí por los delincuentes, quienes a punta de pistola le quitaron una mochila con pertenencias y un teléfono Samsung A32. La víctima no sufrió heridas.

Fuentes policiales indicaron que efectivos del Grupo Táctico Operativo interceptaron a los motochorros poco después en Peguy y San Eugenio, a una diez cuadras de donde tuvo lugar el asalto. Los detenidos fueron identificados como Gonzalo David Galarza, de 17 años, domiciliado en Rafael Castillo, y Tiziano Ezequiel Mansilla, de 18, con domicilio en Villa Luzuriaga.

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Durante el procedimiento, los agentes les secuestraron un revólver calibre .32 con cuatro municiones intactas y dos vainas servidas. El arma tenía un pedido de secuestro activo desde 2017 en una causa por robo iniciada en Florencio Varela. También recuperaron las pertenencias del hombre asaltado.

Los delincuentes se movilizaban en una Yamaha 110

La causa fue caratulada como robo agravado por el empleo de arma de fuego y portación ilegal de arma de uso civil. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, con el fiscal Gabriel Crudo Iturri en turno.

Los detenidos, que fueron trasladados a la Comisaría 1a del distrito, serán indagados en las próximas horas.