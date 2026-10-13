Tecno

Qué pasó con Roja Directa y por qué no se debe descargar para ver fútbol online

La desaparición del sitio original abrió paso a innumerables copias que utilizan nombres similares para atraer internautas

Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
El sitio ganó notoriedad al reunir enlaces a transmisiones en vivo de partidos y eventos deportivos. (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

Roja Directa dejó de ser el canal que durante años permitió el acceso gratuito a transmisiones deportivas por internet. Una combinación de bloqueos legales, caída de dominios y la proliferación de páginas falsas convirtió a la plataforma en una alternativa inestable y riesgosa, lo que llevó a los usuarios a buscar opciones legales para ver fútbol online.

Qué fue Roja Directa y por qué perdió vigencia

El sitio ganó notoriedad al reunir enlaces a transmisiones en vivo de partidos y eventos deportivos. Esa función generó una fuerte disputa con las empresas propietarias de los derechos de emisión, que vieron en la plataforma una amenaza directa a su modelo de negocio.

PUBLICIDAD

La oposición de ligas, productoras y operadores de televisión se tradujo en acciones judiciales y bloqueos constantes contra los distintos dominios asociados a Roja Directa. Con el paso del tiempo, la presión judicial fue en aumento.

Roja Directa - Mundial 2026 - partidos - tecnología - 9 de junio
Roja Directa dejó de ser el canal que durante años permitió el acceso gratuito a transmisiones deportivas por internet. (Gemini)

Los accesos al sitio comenzaron a bloquearse desde distintos países y proveedores de internet, lo que generó una marcada inestabilidad en su funcionamiento.

Esa inestabilidad abrió la puerta a la aparición de numerosos clones: portales que imitan el nombre original pero no guardan relación alguna con sus creadores y que solo buscan captar visitas aprovechando la popularidad de la marca.

En síntesis, Roja Directa dejó de funcionar porque los bloqueos judiciales y la caída constante de sus dominios la volvieron inestable, mientras decenas de sitios falsos ocuparon su lugar en los resultados de búsqueda sin ofrecer garantías reales de transmisión ni de seguridad para el usuario.

PUBLICIDAD

El trasfondo legal detrás de la caída de Roja Directa

El conflicto judicial en torno a la plataforma no es reciente. En España, la marca quedó involucrada en procesos por difundir enlaces a transmisiones protegidas por derechos audiovisuales.

Roja Directa - fútbol en vivo - streaming - partidos de fútbol - tecnología - 10 de junio
(Imagen ilustrativa Infobae)

Estos litigios derivaron en sentencias e indemnizaciones contra los responsables del sitio, mientras se mantuvieron en curso causas penales vinculadas con la propiedad intelectual.

En paralelo, las ligas deportivas, productoras de contenido y operadores de televisión incrementaron la aplicación de bloqueos dinámicos. Esta medida permite cortar al instante el acceso a dominios, servidores o direcciones que transmiten partidos sin autorización, en especial durante la emisión de los encuentros.

Por esa razón, una página puede funcionar con normalidad antes del partido y dejar de estar disponible en el momento clave de la transmisión. El endurecimiento de estas políticas responde al alto valor económico de los derechos de transmisión del fútbol en vivo, que las empresas adquirentes buscan proteger para evitar que las señales circulen sin autorización por internet.

Roja Directa - Mundial 2026 - partidos - tecnología - 9 de junio
(Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué no se debe descargar Roja Directa para ver fútbol online

Descargar o utilizar Roja Directa, ya sea a través de sus sitios web clones o de aplicaciones APK, conlleva riesgos que van más allá de la simple frustración de no poder ver un partido. Los problemas de ciberseguridad, las implicancias legales y la baja calidad de la experiencia convierten a esta alternativa en una opción poco recomendable para quienes buscan fútbol online.

Uno de los mayores peligros tiene que ver con la posibilidad de infectar el dispositivo con malware. Al intentar descargar aplicaciones o reproductores desde estos sitios, ya sea en formato APK o como archivos ejecutables, resulta frecuente que el usuario termine instalando virus, troyanos o programas de spyware sin saberlo.

A ese riesgo se suma la exposición de datos personales y bancarios. Muchas de estas aplicaciones solicitan permisos excesivos en el teléfono, como el acceso a mensajes de texto, contactos o almacenamiento interno.

Cuando incorporan programas maliciosos del tipo keylogger, estos pueden interceptar contraseñas y los códigos de verificación que los bancos envían por SMS, lo que habilita el robo de información financiera sensible.

Roja Directa - fútbol en vivo - streaming - partidos de fútbol - tecnología - 10 de junio
(Imagen ilustrativa Infobae)

El panorama se completa con prácticas de phishing y estafas digitales. Las plataformas que imitan a Roja Directa suelen estar saturadas de publicidad engañosa y ventanas emergentes que simulan errores del sistema operativo o anuncian falsos premios, con el único objetivo de capturar datos de tarjetas de crédito o información confidencial del usuario.

Los riesgos de buscar Roja Directa hoy y caer en sitios falsos

La desaparición del sitio original abrió paso a innumerables copias que utilizan nombres similares para atraer internautas. Al buscar Roja Directa en la actualidad, es frecuente encontrar portales que prometen partidos gratuitos o transmisiones en alta definición, pero que no tienen ningún vínculo con los creadores originales y funcionan como espejos o copias oportunistas.

La mayoría de estas páginas no garantizan la transmisión prometida y muchas ni siquiera ofrecen el contenido anunciado. Suelen estar cargadas de publicidad engañosa, ventanas emergentes que solicitan datos personales o botones de reproducción falsos que derivan en la instalación de software no solicitado.

El riesgo real de ingresar a estos sitios ya no es perderse el partido, sino exponer el dispositivo a malware, sufrir robo de datos o terminar con suscripciones indeseadas. La confusión se agrava porque, al no encontrar el sitio original, los usuarios terminan accediendo a cualquier resultado que contenga el nombre sin poder verificar su autenticidad.

Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
(Imagen ilustrativa Infobae)

En ese contexto, buscar fútbol online por vías no oficiales se volvió una experiencia cada vez más peligrosa y poco confiable.

Alternativas legales para ver fútbol online sin riesgos

Frente a este escenario, la recomendación general es optar siempre por transmisiones oficiales o señales autorizadas. Las alternativas varían según el torneo, el tipo de evento o los derechos de transmisión vigentes en cada país, pero existen opciones concretas para ver fútbol sin exponerse a riesgos.

Entre las plataformas disponibles se encuentran los canales deportivos tradicionales de televisión por cable, los servicios de streaming como ESPN y Disney+, y las señales digitales de TyC Sports y TyC Sports Play, que ofrecen acceso a partidos y eventos habilitados.

Para quienes ya cuentan con un abono contratado, existen opciones como DGO, Flow, Telecentro Play o Claro TV, que permiten ver los partidos desde dispositivos móviles o computadoras. En algunos casos, los canales oficiales de YouTube transmiten partidos amistosos, encuentros juveniles o resúmenes, siempre que existan acuerdos específicos que lo permitan.

Temas Relacionados

Roja DirectaFútbol onlineFútbol gratisDescargar Roja DirectaLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

OpenAI y Anthropic le pidieron al Parlamento británico que los regule con leyes obligatorias

Google DeepMind y Meta, citados en la misma audiencia, rechazaron atarse a reglas obligatorias y confiaron en los organismos ya existentes

OpenAI y Anthropic le pidieron al Parlamento británico que los regule con leyes obligatorias

Steam ofrece 4 contenidos descargables gratis en PC por tiempo limitado: cuáles son

Para añadir los paquetes a su biblioteca, los usuarios deben acceder a la tienda de Steam con su cuenta y localizar cada uno de los contenidos de la promoción

Steam ofrece 4 contenidos descargables gratis en PC por tiempo limitado: cuáles son

Google ofrecerá 15.000 becas en Colombia con certificado profesional en IA y mercadeo

El Ministerio de Educación iniciará la distribución de licencias virtuales de aprendizaje e infraestructura en la nube principalmente en Chocó y Buenaventura, buscando fortalecer las herramientas pedagógicas de instituciones públicas vulnerables

Google ofrecerá 15.000 becas en Colombia con certificado profesional en IA y mercadeo

Bumble no pudo ofrecer más amor: acordó venderse por USD 1.300 millones tras años de caída de usuarios

La empresa detrás de la aplicación de citas pasará a ser privada y tendrá a dos hombres en la dirección, Ravi Gupta y John Hegeman

Bumble no pudo ofrecer más amor: acordó venderse por USD 1.300 millones tras años de caída de usuarios

iPhone Duo vs. iPad mini: en qué se diferencian y qué tienen en común

La clave para entender la relación entre ambos dispositivos está en el propósito con el que fueron concebidos

iPhone Duo vs. iPad mini: en qué se diferencian y qué tienen en común

DEPORTES

Un famoso piloto sorprendió al mostrar que tiene un Fórmula 1 en su living: “Pusimos el auto y después construimos la casa”

Un famoso piloto sorprendió al mostrar que tiene un Fórmula 1 en su living: “Pusimos el auto y después construimos la casa”

Atlético de Madrid le ganó al Manchester United por la segunda fecha de la Champions League: la agenda completa de la jornada

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Fue campeón mundial de rugby, sufrió lesiones cerebrales y hoy brilla como fisicoculturista a los 50 años: “Me preguntan por qué lo hago”

Un ex compañero de Cristiano Ronaldo lo criticó por su escándalo en Portugal y sorprendió al compararlo con Messi: “A todos les llega el retiro”

TELESHOW

Premios Ídolo 2026: estos son los nominados en las 29 categorías

Premios Ídolo 2026: estos son los nominados en las 29 categorías

Mariano Peluffo habló sobre cómo está Julieta Prandi tras el anuncio de su separación: “La respeto”

El enojo de Nora Colosimo con Mauro Icardi: “La nena llama llorando a la mamá y le dice: ‘Papá se fue a Disney con los nenes de su pareja’”

El orgullo de Benjamín Vicuña por el logro de su hijo Bautista en las artes marciales

La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Miami con los hijos de la actriz: por qué no fueron las niñas de Wanda

INFOBAE AMÉRICA

De la tragedia a la reconstrucción: así avanza el puente modular que reemplaza al Güijo en Zacapa tras el accidente que mató a cuatro personas en Guatemala

De la tragedia a la reconstrucción: así avanza el puente modular que reemplaza al Güijo en Zacapa tras el accidente que mató a cuatro personas en Guatemala

Honduras: Alcaldía capitalina destinará más de 28 millones de dólares en prevención y reducción de riesgos

Rescatan con vida a un cubano a la deriva en una balsa improvisada cerca de Key Biscayne, Florida

Panamá activa sistema satelital europeo para evaluar daños del terremoto y sus réplicas

La Policía de Nicaragua destina más recursos a la protección de Ortega y Murillo que a la seguridad vial