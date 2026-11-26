El rastreo de la señal de un teléfono celular sustraído permitió a la Policía Nacional Civil localizar una guarida del Barrio 18 en Puerto Barrios. (PNC de Guatemala)

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El rastreo de un teléfono celular sustraído durante el asalto armado a un motorista permitió a las autoridades guatemaltecas localizar una guarida utilizada por integrantes del Barrio 18 en el departamento de Izabal.

La intervención policial tuvo origen tras el despojo violento del vehículo de dos ruedas en la intersección de la 14 calle y 16 avenida del municipio de Puerto Barrios.

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Según reveló la policía, los individuos que portaban armas de fuego interceptaron a la víctima para arrebatarle su transporte y pertenencias personales. La inmediata denuncia activó el despliegue de las fuerzas del orden local.

El rastreo por geolocalización guio el allanamiento judicial

Efectivos de la comisaría 61 de la Policía Nacional Civil (PNC) rastrearon la señal del dispositivo móvil sustraído, lo que permitió ubicar con exactitud el inmueble donde se ocultaban los presuntos atacantes.

Con las coordenadas confirmadas, personal de la subestación de Puerto Barrios coordinó las acciones con el Ministerio Público, cuyos fiscales tramitaron y ejecutaron una orden de allanamiento, inspección y registro en una residencia ubicada en la 10.ª avenida, entre 20 y 21 calle de la misma localidad.

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En el interior del recinto, las fuerzas de seguridad detuvieron a Edvin “N”, de 28 años, y a Ostin “N”, de 21 años, a quienes los reportes oficiales señalan como presuntos miembros activos de la estructura criminal Barrio 18.

Las fuerzas de seguridad capturaron a Edvin “N” y a Ostin “N” como presuntos integrantes activos de la estructura criminal. (PNC de Guatemala)

Los registros de las plataformas policiales constataron que Edvin “N” cuenta con antecedentes delictivos por robo agravado en 2017 y por violencia contra la mujer en 2022.

La entidad policial no descarta que ambos sujetos estén vinculados con una serie de ataques armados y atracos ocurridos durante los últimos meses en distintos sectores de la cabecera departamental.

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Las autoridades incautaron una pistola Glock, un arma de gas comprimido, una tolva y 33 municiones útiles dentro del inmueble. (PNC de Guatemala)

Armamento y máquinas tragamonedas fueron decomisados en el inmueble

Durante la revisión minuciosa del lugar, las autoridades encontraron una pistola Glock, un arma de gas comprimido, una tolva y 33 municiones útiles, piezas que quedaron embaladas para los peritajes balísticos.

En la misma vivienda, los investigadores recuperaron la motocicleta con reporte de robo, dos teléfonos celulares y dos máquinas tragamonedas que presuntamente eran operadas de forma ilegal como parte de las fuentes de ingreso de la estructura ilícita.

Los investigadores recuperaron la motocicleta robada y decomisaron dos máquinas tragamonedas operadas de manera ilícita en la vivienda. (PNC de Guatemala)

Puerto Barrios mantiene altas tasas de homicidios y delitos patrimoniales

El operativo refleja los desafíos en materia de seguridad que enfrenta el departamento de Izabal, una región estratégica del Caribe de Guatemala caracterizada por la presencia de grupos dedicados al narcotráfico, extorsión y delitos patrimoniales.

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Según datos de la PNC y análisis de centros de estudio sobre la violencia homicida, el departamento registra una tasa interanual de 28 homicidios por cada cien mil habitantes, un nivel que supera el promedio de la República de Guatemala, calculado en 16,7 por cada cien mil habitantes.

Dentro de esta circunscripción, el municipio de Puerto Barrios se mantiene como el foco de mayor violencia armada a nivel departamental, con una tasa que alcanza 44,9 homicidios por cada cien mil habitantes.

En lo que va del año, la cabecera departamental acumula más de 40 crímenes contra la vida, con una prevalencia de víctimas masculinas cuya tasa asciende a 78,1 por cada cien mil hombres.

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Asimismo, más del 80% de las muertes violentas registradas en la zona se cometen mediante armas de fuego, una realidad vinculada al accionar de pandillas y estructuras de asaltantes armados dedicadas al robo callejero y a la extorsión de comercios locales.