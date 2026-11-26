La Policía Nacional de República Dominicana detuvo a 261 personas durante operativos desplegados en 48 horas bajo la coordinación de la DICRIM. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

Guardar

La Policía Nacional de República Dominicana detuvo a 261 personas durante operativos desarrollados en 48 horas, una ofensiva que incluyó órdenes judiciales, allanamientos, controles vehiculares e intervenciones en puntos señalados por la venta de drogas. Las acciones se desplegaron en distintos puntos del país bajo la coordinación de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

El vocero institucional de la Policía, coronel Diego Pesqueira, informó que los agentes ejecutaron 74 órdenes de arresto y localizaron a 14 personas que permanecían prófugas de la justicia. Además, más de 3,400 ciudadanos fueron investigados durante las labores realizadas por los equipos de investigación criminal.

PUBLICIDAD

“En las pasadas 48 horas, personal de esta institución, especialmente del área de DICRIM, ejecutó un total de 74 órdenes de arresto y apresó a 261 personas”, declaró Pesqueira. El portavoz añadió que 134 detenidos fueron puestos a disposición de la justicia tras las verificaciones e investigaciones correspondientes.

Las detenciones combinaron órdenes judiciales, allanamientos y controles

Los operativos se realizaron a través de varios procedimientos. La DICRIM ejecutó órdenes de arresto emitidas por las autoridades judiciales, efectuó tres allanamientos autorizados y solicitó otra orden de registro para ampliar una investigación.

También hubo 14 intervenciones en lugares identificados por las autoridades como puntos de venta de sustancias narcóticas. A esas acciones se sumaron seis intervenciones focalizadas, dirigidas a zonas o actividades bajo seguimiento por presuntos hechos delictivos.

PUBLICIDAD

La Policía indicó que los agentes recuperaron cinco vehículos y 23 motocicletas durante las pesquisas. Asimismo, requisaron 599 vehículos como parte de los controles preventivos y de las verificaciones vinculadas con investigaciones abiertas.

Las autoridades no precisaron en el informe los casos particulares que motivaron cada arresto ni la situación procesal individual de las 261 personas detenidas. La cifra incluye a los apresados durante los operativos, mientras que las 134 personas remitidas a la justicia corresponden a los casos en los que la institución completó los procedimientos para su presentación ante el Ministerio Público.

Las autoridades remitieron a 134 detenidos ante el Ministerio Público tras completar las verificaciones e investigaciones correspondientes. (Redes Diego Pesqueira)

La ofensiva se concentró en drogas, armas y hechos contra la propiedad

En los procedimientos, los agentes ocuparon 938 gramos y 91 porciones de marihuana; 6,2 gramos y 38 porciones de cocaína; y nueve gramos y 46 porciones de crack. También incautaron un arma de fuego.

PUBLICIDAD

Los resultados muestran que la persecución se dirigió contra la comercialización de drogas, la posesión ilegal de armas y los delitos relacionados con vehículos y motocicletas. La recuperación de automóviles y motocicletas forma parte de las investigaciones por sustracción, robo, despojo u otros hechos que afectan a sus propietarios, aunque la Policía no detalló los expedientes asociados a cada unidad recuperada.

La actuación contra personas requeridas por la justicia también ocupó un lugar central. Según Pesqueira, los 14 prófugos fueron reapresados durante el despliegue de las últimas 48 horas.

El Ministerio de Interior y Policía destruyó 19.613 armas blancas y de fuego decomisadas en operativos de seguridad ciudadana. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))

El Gobierno reforzó el despliegue policial en medio de la preocupación por la violencia

Los operativos ocurren en un contexto de preocupación por los hechos violentos vinculados con armas de fuego y armas blancas en República Dominicana. El Ministerio de Interior y Policía señaló esta semana que buena parte de las armas incautadas en acciones de seguridad había sido utilizada en episodios violentos.

PUBLICIDAD

Como parte del endurecimiento de las medidas de seguridad, la Policía incorporó recientemente 2.376 nuevos agentes a tareas de patrullaje, prevención, investigación e inteligencia en las distintas regiones del país. El Gobierno también mantiene reuniones semanales de una Fuerza de Tarea Conjunta para dar seguimiento a las incautaciones de armas y a otras medidas de seguridad ciudadana.

El Ministerio de Interior y Policía informó el 24 de noviembre que destruyó 19.613 armas blancas y de fuego decomisadas en operativos. La acción elevó a 34.312 el número de armas destruidas durante 2026, según datos oficiales.