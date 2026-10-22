Musk, Zuckerberg, Holmes y Altman llegan al cine: las películas que cuestionan el poder de los magnates tecnológicos

Elon Musk, Mark Zuckerberg, Elizabeth Holmes y Sam Altman protagonizan documentales y dramas que examinan sus trayectorias, controversias y responsabilidades frente al poder económico, político y social acumulado por la industria tecnológica en las últimas décadas - crédito Reuters

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Cuatro producciones estrenadas en el último trimestre del año retratan a Elon Musk, Mark Zuckerberg, Elizabeth Holmes y Sam Altman, los empresarios que transformaron la industria tecnológica y que ahora enfrentan una mirada crítica desde la pantalla grande.

De acuerdo con datos de Forbes, la fortuna colectiva de los multimillonarios representados en estos estrenos asciende a 1,3 billones de dólares. El fenómeno marca un cambio en la forma en que el cine aborda a estos personajes.

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Durante años, los fundadores de empresas tecnológicas fueron presentados como visionarios capaces de transformar el mundo. Ahora, los guionistas y documentalistas exploran los costos personales y sociales de ese poder, en un momento en que varios de ellos mantienen vínculos políticos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Musk enfrenta un documental de casi cuatro horas

El documental Musk, dirigido por el ganador del Oscar Alex Gibney, repasa la vida personal y profesional del director ejecutivo de Tesla y fundador de SpaceX durante casi cuatro horas de metraje. La producción se estrenó en el Festival de Cine de Venecia y llega a las salas este fin de semana.

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Elon Musk llega a la pantalla con un documental de casi cuatro horas - REUTERS/Evan Vucci/File Photo

The Hollywood Reporter calificó la cinta como una “obra maestra que retrata a Musk como un megalómano descarado”. El propio empresario respondió en X con al menos una docena de publicaciones en las que llamó a Gibney “chiflado con sombrero de papel de aluminio” y calificó la película de ataque difamatorio.

Musk también cuestionó la participación de tres personas cercanas a él: su padre, Errol; su exnovia, Ashley St. Clair, y su exesposa, Justine Musk. En la plataforma Rotten Tomatoes, el documental acumula una aprobación del 100% entre más de veinte reseñas publicadas hasta el momento.

Zuckerberg regresa al cine una década después

The Social Reckoning, escrita y dirigida por Aaron Sorkin, funciona como secuela de The Social Network, estrenada en 2010. Jeremy Strong interpreta a Mark Zuckerberg en una historia que presenta a Facebook ya no como una herramienta de socialización, sino como un mecanismo de radicalización con consecuencias directas en la sociedad.

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Strong escribió una carta a Zuckerberg tras confirmar su participación en el proyecto y recibió una respuesta, aunque no reveló su contenido. En 2014, el fundador de Meta había criticado la primera película por inventar situaciones que consideró hirientes.

Mark Zuckerberg reaparece en una historia sobre la radicalización digital - REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

La cinta obtuvo una calificación del 56% en Rotten Tomatoes, con 178 reseñas registradas, un resultado notablemente inferior al 96% que logró The Social Network en su estreno original.

Holmes abre las puertas de su vida privada antes de ir a prisión

El documental You Can See Everything, dirigido por Nathan Fielder, muestra la vida íntima de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos y antes conocida como “la versión femenina de Steve Jobs”. La empresa prometía realizar análisis médicos con apenas unas gotas de sangre.

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Tras su condena por fraude, Holmes se mantuvo alejada de los medios. Sin embargo, antes de ingresar a prisión federal, decidió participar de forma voluntaria en el documental e invitó a Fielder a vivir en su casa para, según explicó, contar su versión de los hechos. Su fortuna llegó a valer 4.500 millones de dólares; en la actualidad es cero.

La producción recibió una aprobación del 100% en Rotten Tomatoes, con más de veinte reseñas publicadas.

Elizabeth Holmes muestra su vida privada antes de entrar en prisión - REUTERS/Adrees Latif

Garfield interpreta a Altman en un drama sobre OpenAI

En diciembre llegará a los cines Artificial, dirigida por Luca Guadagnino, con Andrew Garfield en el papel de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. La película reconstruye la destitución de Altman como CEO de la compañía en 2023 y su posterior regreso al cargo.

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Altman adelantó su postura sobre el proyecto en declaraciones a Vanity Fair, donde advirtió que “no será una representación precisa” de lo ocurrido. Matt Neglia, editor en jefe de Next Best Picture, describió la cinta como “tan entretenida como aterradora”, y la definió como una de las producciones más relevantes y urgentes de la actualidad.

La película debutó en el Festival de Cine de Nueva York y acumula hasta ahora una aprobación del 95% en Rotten Tomatoes, con 16 reseñas registradas.

Sam Altman protagoniza un drama sobre el poder dentro de OpenAI - REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Una generación de magnates bajo escrutinio

Para la crítica de cine Monica Castillo, del portal The A.V. Club, estos empresarios fueron vistos durante años como figuras capaces de transformar el mundo desde cero. “Ahora vemos preguntas más duras y más reflexión sobre lo que ha pasado con esta generación en particular”, dijo a la agencia AFP.

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J. M. Tyree, profesor de cine en VCU Arts y editor en jefe de la revista Film Quarterly, explicó que estas producciones reflejan una preocupación social por la concentración de poder en manos de pocos individuos. Según su análisis, el público comenzó a desconfiar de estos magnates al notar que, además de acumular riqueza, sus productos no siempre beneficiaron a la sociedad.

Más allá de las reacciones de sus protagonistas, el cine se convierte en un espacio donde esas trayectorias, antes narradas casi exclusivamente como historias de éxito, admiten ahora preguntas sobre sus consecuencias.