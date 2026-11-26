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Boca Juniors vivió un recibimiento multitudinario en La Bombonera antes de recibir a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, con banderas gigantes que representaron las 19 copas internacionales conseguidas por el club a lo largo de su historia. El despliegue marcó el primer reencuentro del plantel con su gente tras la conquista de la Copa Sudamericana, obtenida el 22 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla.

La popular del estadio xeneize, donde se ubica La 12, lució además pasacalles con mensajes dirigidos al plantel, al cuerpo técnico y a la dirigencia. “Gracias jugadores y cuerpo técnico” y “Gracias Comisión Directiva” fueron algunas de las leyendas que colgaron los simpatizantes en el sector, en sintonía con la celebración que había comenzado horas antes en las calles aledañas al estadio.

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Las banderas que exhibió La 12 en el partido de Boca ante Independiente Rivadavia

Esa misma mañana, el barrio de La Boca había amanecido con pasacalles similares en las inmediaciones de Casa Amarilla, con frases como “Gracias Leandro Paredes por defender nuestros colores” y “Gracias Jugador N°12 por ser la hinchada más grande del mundo”. El club alcanzó con el título continental las 19 copas internacionales, cifra que lo convirtió en el máximo ganador del continente, por encima de Independiente, con quien compartía la cima con 18 conquistas.

Antes del inicio del partido, Rodrigo Arruabarrena recibió un reconocimiento por haber alcanzado los 100 partidos al frente del plantel profesional de Boca. Marcelo Delgado, integrante del Consejo del Fútbol, le entregó una plaqueta alusiva en el campo de juego, en un gesto que contó con la ovación del público presente.

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Reconocimiento para el Vasco Arruabarrena.

El momento tuvo acompañamiento de la hinchada, que coreó por primera vez la canción dedicada al entrenador: “Vení vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano, de Arruabarrena, todos la vuelta vamos a dar”. El cántico se sumó al clima de celebración que atravesó toda la previa del encuentro ante Independiente Rivadavia.

El encuentro ante Independiente Rivadavia estaba programado para las 21 y contempló, además del recibimiento de los simpatizantes, un pasillo de honor por parte del equipo visitante en reconocimiento al título de liga obtenido por Boca. La organización había previsto también pirotecnia y un juego de luces para acompañar la salida del equipo al campo de juego.

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En medio de un show de fuegos artificiales, Boca salió a hacer la entrada en calor.

La consagración en la Copa Sudamericana le permitió al club cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales y consolidó una marca que el propio club difundió en sus redes oficiales bajo la consigna “El verdadero rey”. Con la suma de los certámenes locales e internacionales, la institución contabilizó 76 títulos en su historia, de los cuales 19 corresponden a torneos continentales, ambas cifras consideradas récords para el fútbol argentino.

La jornada coincidió con el sexto aniversario de la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en una casa de Tigre, en el norte del conurbano bonaerense. En los alrededores de La Bombonera se exhibió un mural con el rostro del exfutbolista, al que se sumaron tatuajes de hinchas con su imagen pintada de amarillo y un colectivo decorado con su figura.

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Homenaje de la Bombonera para Diego Maradona.

El club publicó un mensaje en sus redes sociales oficiales a la 0:10 de ese miércoles, acompañado de una serie de fotografías de banderas y tribunas con la imagen del Diez: “En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas, siempre presente en el corazón de los bosteros. Te extrañamos, Pelu”. El cruce ante Independiente Rivadavia representó, además, la primera presentación oficial de Boca en un 25 de noviembre después de 14 años.