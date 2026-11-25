La Universidad Estatal a Distancia recomendó reforzar las medidas de seguridad durante el pago de aguinaldos y las compras navideñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica contabilizó 7,405 denuncias por estafa informática bancaria entre enero y octubre de 2026, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una cifra que mantiene la atención sobre los delitos electrónicos ante la llegada de las festividades de fin de año.

Aunque los registros representan una disminución del 53.8% en comparación con el mismo periodo de 2025, especialistas advierten que el pago de aguinaldos, el incremento de las compras navideñas y los desplazamientos turísticos generan situaciones que pueden ser aprovechadas por los delincuentes.

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Ante este escenario, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención para evitar robos, hurtos, estafas electrónicas y otros delitos durante una temporada caracterizada por una mayor circulación de dinero.

Karen Jiménez Morales, encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, explicó que muchas situaciones de riesgo pueden disminuirse mediante acciones sencillas relacionadas con la protección de información bancaria, las compras por internet y la seguridad de las viviendas.

“Muchas veces, por las actividades propias de las celebraciones, dejamos de prestar atención a situaciones que podrían exponernos a algún delito”, advirtió la especialista.

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Aguinaldos y compras navideñas: ¿cómo proteger su dinero?

Uno de los principales llamados está relacionado con el manejo del efectivo, particularmente durante diciembre, cuando miles de trabajadores reciben sus aguinaldos.

La experta recomendó evitar transportar grandes cantidades de dinero y utilizar, cuando sea posible, transferencias bancarias u otros medios de pago seguros.

También aconsejó realizar retiros en cajeros automáticos ubicados en centros comerciales o establecimientos que cuenten con vigilancia e iluminación, para reducir la exposición a situaciones de riesgo.

En el ámbito digital, la principal preocupación se concentra en los intentos de fraude mediante WhatsApp, correos electrónicos y redes sociales, donde los delincuentes pueden utilizar enlaces fraudulentos para obtener información bancaria.

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La académica explicó que algunas plataformas simulan páginas de comercios reconocidos para conseguir datos financieros o efectuar cobros no autorizados.

“Si vamos a realizar una compra o una transacción, debemos verificar que estamos ingresando a una página auténtica”, señaló Jiménez.

Estas recomendaciones coinciden con la campaña “¡Ojo ahí!”, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), que promueve la identificación de fraudes digitales y la protección de datos personales.

Las autoridades recomiendan verificar los comercios electrónicos, proteger las cuentas bancarias y asegurar las viviendas antes de salir de vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Publicar fotografías de vacaciones también representa un riesgo

Otro de los aspectos destacados por la especialista está relacionado con las viviendas que permanecen desocupadas durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Jiménez advirtió que compartir fotografías, videos y ubicaciones en tiempo real puede revelar información sobre los desplazamientos de las familias y facilitar que terceras personas conozcan cuándo una propiedad permanece sola.

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“Podemos compartir nuestras fotografías y experiencias de vacaciones, pero lo recomendable es hacerlo después de regresar a casa”, explicó.

La especialista también recomendó revisar puertas, ventanas y cerraduras antes de viajar, instalar iluminación con sensores de movimiento cuando sea posible y mantener comunicación con familiares o vecinos de confianza.

Estas personas podrían supervisar ocasionalmente las propiedades y alertar sobre movimientos inusuales mientras sus ocupantes permanecen fuera.

¿Qué hacer ante una posible estafa?

La UNED aconsejó que, ante una transacción sospechosa o un posible fraude, las personas contacten inmediatamente a su entidad bancaria y acudan a las autoridades competentes.

La institución aclaró que adoptar medidas preventivas no significa trasladar la responsabilidad de los delitos a las víctimas ni sustituye las obligaciones de las autoridades en materia de seguridad ciudadana.

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Por el contrario, estas recomendaciones buscan reducir la exposición a determinadas amenazas durante una temporada de mayor actividad comercial y recreativa.

La especialista insistió en la importancia de mantener una actitud vigilante y comprobar la autenticidad de los canales utilizados para realizar compras o movimientos financieros.

El objetivo es que las familias puedan disfrutar las celebraciones de fin de año sin descuidar la protección de su dinero, información personal y patrimonio.