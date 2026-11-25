(Foto cortesía S. Córdova)

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La representante de El Salvador, Sofía Córdova, no logró avanzar al Top 30 de Miss Universo 2026, la primera selección de semifinalistas de la gala celebrada el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Su salida puso fin a una participación que había generado expectativa entre seguidores del certamen por su desempeño en las actividades previas.

Córdova representó al país centroamericano entre las 116 candidatas de la edición 75 del concurso. Antes de la final, medios salvadoreños habían destacado su seguridad en la pasarela preliminar, su presencia en los eventos oficiales y el vestuario elegido para el desfile de traje nacional.

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La competencia se realizó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde las delegadas buscaron uno de los 30 lugares que daban continuidad a la gala. La clasificación se definió a partir de las evaluaciones realizadas durante las distintas etapas del certamen.

Expectativas previas al certamen

En los días previos a la final, Córdova había recibido atención por su participación en la pasarela preliminar y por el traje nacional que llevó a Puerto Rico. El diseño incluyó referencias a la moneda del colón salvadoreño y formó parte de una propuesta visual vinculada con símbolos de su país.

(Foto cortesía S. Córdova)

Diario El Mundo, publicación de El Salvador, señaló antes de la gala que la representante había mostrado “carisma, presencia e impecable pasarela” durante las actividades de Miss Universo, y consignó que existían expectativas de que pudiera conseguir una clasificación histórica para El Salvador.

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La ausencia de Córdova en el anuncio del Top 30 contrastó con esas proyecciones. La salvadoreña había llegado a la final después de una preparación que combinó pasarela, diseño de vestuario y formación académica en Ciencias Jurídicas.

Bondad, perseverancia y la diáspora salvadoreña

En una entrevista concedida a Telemundo antes de viajar a Puerto Rico, Córdova habló de la dimensión personal y colectiva que tuvo para ella representar a El Salvador en un concurso internacional.

“Lo primero que se me vino a la mente fue: ‘Guau, cuánta responsabilidad se me viene’”, expresó al recordar el momento en que fue anunciada como ganadora del certamen nacional. “Al segundo, sentí que todo mi esfuerzo había valido la pena”.

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(Foto cortesía S. Córdova)

Córdova fue presentada como la primera representante de la diáspora salvadoreña en obtener la corona nacional. En ese contexto, sostuvo que llevar la banda de su país implicaba representar a quienes dejaron El Salvador en busca de mejores condiciones de vida.

“Representar a toda la gente trabajadora de El Salvador me hace sentir muy orgullosa y hay que representarlo en todo momento con mucha dignidad”, afirmó.

La candidata también explicó que deseaba usar la plataforma para promover la bondad. “Sin bondad no hay humanidad”, dijo durante la conversación, en la que definió a la mujer salvadoreña como determinada, perseverante y guiada por la fe.

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Moda, leyes y experiencia internacional

La participación de Córdova en Puerto Rico no fue su primera experiencia fuera del país. Había competido en Miss Cosmo 2024, celebrado en Vietnam, donde llegó al grupo de 21 semifinalistas.

(Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

Su preparación para Miss Universo integró intereses que ella misma describió como distintos, aunque complementarios. Cursaba la etapa final de su formación en Ciencias Jurídicas y manifestó interés por el derecho de familia, el derecho corporativo y las áreas humanitarias.

La moda ocupó otro espacio central en su proyecto. Córdova contó que se involucró de manera directa en la elección de cada atuendo para el certamen e indicó que algunos de los diseños habían sido elaborados por ella.

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“Quiero transmitir la esencia de Sofía en todo momento, no perderla”, señaló sobre la imagen que buscaba proyectar en Puerto Rico.