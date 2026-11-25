Parte del complejo de edificios Los Libertadores desde donde se registró la caída de un joven que falleció debido a los politraumatismos que presentaba. (TVN)

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Un adolescente venezolano de 14 años con autismo falleció tras caer desde el quinto piso de un edificio en el sector Los Libertadores, corregimiento de Betania, en la ciudad capital.

El Ministerio Público abrió una investigación de oficio para determinar las circunstancias de la caída.

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Paramédicos del Sistema Único de Emergencias trasladaron al joven al Hospital San Miguel Arcángel en condición delicada, pero los médicos no pudieron salvarle la vida debido a los politraumatismos que presentaba.

Su condición de autismo constituye un elemento central en la investigación, dado que las causas exactas de la caída aún no han sido establecidas, de acuerdo con el diario Critica.

El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la forma en que las personas perciben a otras personas y se relacionan con ellas.

Cintas policiales advierten que en el sitio señalado ocurrió una tragedia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cronología pública del caso es limitada, ya que las notas periodísticas no precisan la hora exacta del incidente ni el tiempo transcurrido entre la caída, la llegada de los paramédicos y la atención hospitalaria.

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Sin embargo, el registro de la noticia en portales digitales de los diarios Crítica y El Siglo indica que el hecho fue cubierto como una novedad de impacto local, probablemente durante el mismo día o en las jornadas inmediatamente posteriores.

En Crítica, la noticia aparece vinculada a otras informaciones policiales recientes, como el asesinato a tiros de un joven en el sector de Belén, San Miguelito, sucedido el domingo 22 de noviembre de 2026.

En otro hecho de violencia, un joven de 17 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en la barriada Suntracs, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, en calle A.

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El hecho se suscitó frente a una cancha donde se disputaba un partido de fútbol.

Una pistola semiautomática reposa junto a un balón de fútbol desgastado sobre el suelo de adoquines. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informaron vecinos del sector a la Policía Nacional, la víctima no era conocida en la zona y llevaba aproximadamente dos días merodeando el lugar. El joven residía en Nueva Libia.

Mientras, una condena de 20 años de cárcel le fue impuesta a un hombre hallado responsable de posesión de material de abuso infantil y corrupción de menores de edad.

El fallo fue obtenido por la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

El caso se originó a partir de una alerta internacional emitida por agencias de Estados Unidos, la Homeland Security Investigations (HSI) y la TCIU, y de Argentina la OECED, la DIO, la División de Ciberdelitos y la Fiscalía de La Carlota, en la provincia de Córdoba, según registros del diario El Siglo.

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Las pesquisas, de acuerdo a los datos de las autoridades, determinaron que el imputado solicitaba material de abuso a menores de edad en territorio argentino.

Un delincuente sexual revisa contenidos digitales en la pantalla de una computadora desde una mesa de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su detención se efectuó a principios de este año en su residencia ubicada en el corregimiento de Nuevo Emperador, en el marco de la Operación Córdoba, coordinada por el Ministerio Público con el respaldo de la Dirección de Inteligencia Policial y la División de Ciberdelitos de la Dirección de Investigación Judicial.

Entre los casos policivos se tiene de igual manera que un padre y su hijo fueron aprehendidos por el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional en el marco de la Operación Bugaba Segura, acusados del delito de robo agravado en perjuicio de un comerciante de 60 años.

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De acuerdo con el reporte policial, los sospechosos ingresaron a un local comercial para sustraer mercancía y, al ser sorprendidos por el propietario, lo golpearon hasta fracturarle un hueso. La víctima permanece hospitalizada.

La información recogida por los medios de prensa indica que durante las diligencias se decomisaron indicios vinculados al hecho.