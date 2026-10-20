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WhatsApp quiere que los stickers tengan audio: así se podrá agregar una grabación

La herramienta que permite incorporar audios de hasta diez segundos a los stickers dentro de las conversaciones

WhatsApp prueba una herramienta que permite incorporar audios de hasta diez segundos a los stickers dentro de las conversaciones.(REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
WhatsApp prueba una herramienta que permite incorporar audios de hasta diez segundos a los stickers dentro de las conversaciones.(REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
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WhatsApp prueba una función que permitiría agregar sonido a los stickers que se comparten en los chats, con grabaciones de voz o archivos de audio de hasta 10 segundos.

El hallazgo lo hizo Android Authority, que logró activar la función en una versión de prueba para Android identificada como v2.26.41.11. El sitio publicó capturas del proceso de creación y un video que muestra los stickers con sonido funcionando dentro de una conversación.

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Cómo se agregaría el audio a los stickers de WhatsApp

Al crear un sticker a partir de una fotografía, aparecería un ícono de ondas de sonido en la barra de herramientas. Al tocarlo, la aplicación ofrecería dos opciones: grabar la voz en el momento o elegir un archivo de audio guardado en el teléfono.

El límite para esa grabación o archivo sería de 10 segundos. Si el audio elegido dura más, la herramienta permitiría recortarlo antes de incorporarlo a la imagen, de modo que el usuario pueda ajustar qué fragmento acompaña al sticker.

Los stickers enviados muestran un ícono de volumen que activa la reproducción del audio tras pulsar sobre la imagen. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)
Los stickers enviados muestran un ícono de volumen que activa la reproducción del audio tras pulsar sobre la imagen. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

Una vez enviado, el sticker mostraría un ícono de volumen para indicar que tiene sonido asociado. Al tocarlo dentro del chat, se reproduciría el audio adjunto, según describió Android Authority tras probar la función en su dispositivo.

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Esto responde a una de las preguntas centrales sobre la novedad: la función de sonido en los stickers de WhatsApp consiste en poder adjuntar una grabación de voz o un archivo de audio de hasta 10 segundos a una imagen, que luego se reproduce al tocar el sticker dentro de la conversación.

El sitio WABetaInfo, que también había detectado este desarrollo, agregó que el sonido respetaría el modo silencioso del teléfono y que existiría la posibilidad de silenciar el audio de manera manual, una preferencia que se mantendría para los siguientes stickers que se reproduzcan.

Stickers animados y otros cambios en desarrollo

Para los stickers animados creados a partir de videos, la prueba conserva de forma automática 5 segundos del sonido original del archivo. El usuario también tendría la opción de reemplazar ese audio por una grabación propia o por otro archivo almacenado en el teléfono.

La reproducción respeta la configuración de silencio del teléfono y ofrece la opción de silenciar los audios de manera manual.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La reproducción respeta la configuración de silencio del teléfono y ofrece la opción de silenciar los audios de manera manual.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De esa manera, un sticker animado podría mantener tanto el gesto visual como la frase o el sonido que lo acompañó originalmente, o bien sustituirlo por un audio distinto elegido por quien lo crea.

Android Authority encontró, además, un ajuste adicional dentro de la misma pantalla de creación: un interruptor para activar o desactivar el borde que WhatsApp agrega de forma automática a los stickers. Hasta ahora, ese contorno se incluía sin posibilidad de quitarlo.

Según WABetaInfo, el proyecto contempla también la llegada de paquetes de stickers con sonido a la tienda de la aplicación, en paralelo a las creaciones que hagan los propios usuarios con sus fotos y videos.

Android Authority señaló, por su parte, que WhatsApp trabaja en un cambio en la apariencia del cuadro de redacción de los chats. En la actualidad, ese campo ocupa una sola línea y concentra a la derecha los íconos de adjuntos, cámara y otras funciones.

La tienda de WhatsApp sumará paquetes de stickers con sonido que convivirán con las creaciones de los propios usuarios.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La tienda de WhatsApp sumará paquetes de stickers con sonido que convivirán con las creaciones de los propios usuarios.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La versión en desarrollo mostraría un cuadro de dos líneas, con esos íconos ubicados en la línea inferior y la línea superior despejada para escribir el mensaje. El medio no precisó el motivo del cambio, aunque no descartó que responda a la incorporación futura de más funciones en esa barra inferior.

Cuándo llegarán estas novedades a WhatsApp

La función de stickers con sonido no está disponible para el público ni para los usuarios que participan en las versiones beta de la aplicación. Tampoco cuenta con una fecha de lanzamiento anunciada por parte de Meta, la empresa dueña de WhatsApp.

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