Mariale Acosta, representante de Costa Rica, consiguió clasificarse al Top 30 de Miss Universo 2026, celebrado en Puerto Rico.

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La representante de Costa Rica, Mariale Acosta, consiguió avanzar al Top 30 de Miss Universo 2026, uno de los momentos decisivos de la competencia internacional que se celebra este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, y en la que participan 116 mujeres de diferentes países y territorios.

La clasificación de la herediana representa un nuevo paso en su aspiración por conquistar la corona universal, después de varias jornadas en las que participó en desfiles, actividades oficiales y evaluaciones ante el jurado.

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La gala final de la 75.ª edición de Miss Universo tiene como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, donde las participantes buscan convertirse en la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, ganadora del certamen en 2025.

El avance de Acosta fue incluido en el listado de las 30 semifinalistas donde también clasificaron representantes latinoamericanas como Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

De Heredia a uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo

Mariale Acosta, de 25 años, fue coronada Miss Universe Costa Rica 2026 el pasado 5 de junio, luego de imponerse en la competencia nacional celebrada en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

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La joven, quien se desempeña como modelo y presentadora de televisión, había participado anteriormente en el concurso nacional, donde obtuvo el puesto de primera finalista.

Su regreso a la competencia y posterior coronación le permitieron asumir la representación costarricense en Puerto Rico, donde ha buscado destacar tanto por su presencia escénica como por su preparación personal y profesional.

Durante los días previos a la final, la candidata también recibió atención de medios internacionales que analizaron el perfil de las 116 participantes del certamen.

La costarricense compite frente a representantes de 116 países y territorios en la 75.ª edición del certamen internacional de belleza.

Un traje inspirado en la biodiversidad de Costa Rica

Uno de los momentos destacados de su participación ocurrió durante el desfile de trajes nacionales, celebrado el 21 de noviembre.

La costarricense presentó una creación denominada “Goddess of the Golden Tropics” (Diosa de los Trópicos Dorados), inspirada en la biodiversidad del país.

El diseño, elaborado por el mexicano Valencia Gonzaga junto con un equipo de artesanos, incorporó elementos relacionados con la rana dorada, la rana de ojos rojos y la orquídea, utilizando tonalidades verdes, doradas y detalles brillantes.

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La propuesta consiguió ubicarse entre los 15 trajes nacionales más votados por el público, de acuerdo con los resultados divulgados por la organización.

Posteriormente, durante la competencia preliminar del 22 de noviembre, Acosta desfiló con un traje de baño lila y un vestido de gala inspirado en la orquídea costarricense, diseñado por Minh Tuan.

El respaldo internacional a Mariale Acosta

La participación de la herediana también ha despertado comentarios favorables de otras concursantes internacionales.

Durante una actividad organizada por Telemundo, la representante de México, María Guadalupe Vargas Naranjo, manifestó que le gustaría ver a Costa Rica conquistar la corona.

“Me encantaría ver a una mujer como Costa Rica llevarse la corona”, expresó la mexicana, quien destacó la personalidad y las cualidades de Acosta.

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La representante costarricense también fue incluida en pronósticos de especialistas internacionales como Osmel Sousa, reconocido por su trayectoria en concursos de belleza.

Mariale Acosta mantiene viva la participación de Costa Rica en Miss Universo 2026, mientras avanza la selección de las candidatas que competirán por la corona.

Costa Rica mantiene viva la ilusión

Con su clasificación al Top 30, Acosta supera la primera selección de semifinalistas y continúa en competencia frente a representantes de diferentes continentes.

La organización deberá reducir nuevamente el número de candidatas durante las siguientes etapas, hasta definir a las finalistas que disputarán la corona.

La presencia de Signe Zeikate, exprimera dama de Costa Rica, entre las integrantes del jurado principal también representa otro vínculo costarricense con esta edición del concurso.

Por ahora, Mariale Acosta continúa entre las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026, un resultado que mantiene abiertas las posibilidades de que Costa Rica alcance nuevas posiciones en uno de los certámenes de belleza más reconocidos internacionalmente.

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