Una ilustración combina el mapa de Cuba en acuarela con el emblema de la Organización Mundial de la Salud para representar la provisión de tratamientos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció este martes USD 2 millones para fortalecer las actividades de vacunación en Cuba, además de la entrega de equipos médicos destinados a centros de salud de la isla.

La ayuda busca respaldar la inmunización de unos 62.000 recién nacidos, más de 780.000 niños y más de 110.000 personas de otros grupos considerados de riesgo. Los fondos también se destinarán a acciones de prevención y control de la rabia, de acuerdo con un comunicado difundido por la OMS y citado por EFE.

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El anuncio tuvo lugar durante la última jornada de la visita oficial de tres días de Adhanom Ghebreyesus a Cuba, donde recorrió instituciones de salud y mantuvo reuniones con autoridades sanitarias y representantes del sistema de Naciones Unidas.

“El suministro de vacunas esenciales por parte de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es una muestra más” del compromiso de ambas entidades con el país, afirmó el director general. El funcionario sostuvo que el objetivo es colaborar con la isla frente a sus “importantes desafíos sanitarios” y preservar el acceso a servicios considerados fundamentales.

Fotografía de archivo de una enferma mientras prepara una dosis de la vacuna cubana Abdala, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

Caída de la cobertura de vacunación al 95% en 2025

El comunicado señaló que Cuba mantuvo durante años niveles de vacunación superiores al 98%, aunque la cobertura descendió al 95% en 2025. La OMS indicó que sus recursos apuntan a proteger los programas de inmunización y a evitar retrocesos en el acceso de la población a vacunas esenciales.

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“Los logros de Cuba en materia de salud pública, alcanzados con tanto esfuerzo, deben protegerse”, dijo Adhanom Ghebreyesus durante su estancia en el país caribeño.

El director de la OMS agregó que la organización continuará “al lado del pueblo cubano para proteger la salud, salvar vidas y sostener los avances logrados”. La cooperación incluirá vacunas e insumos para establecimientos sanitarios, según detalló el organismo.

La asignación forma parte de los contactos entre la OMS, la OPS, el equipo de Naciones Unidas en la isla y otros actores de cooperación internacional. El jefe de la agencia sanitaria de Naciones Unidas llegó a La Habana el domingo 22 de noviembre para una agenda centrada en la situación del sistema de salud y las necesidades de apoyo financiero y técnico.

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Una enfermera prepara una vacuna Abdala. Foto de archivo. EFE/ Yánder Zamora

Reunión con Díaz-Canel y recorrido por el Hospital William Soler

Durante la visita, el director general de la OMS se reunió con el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel. En ese encuentro, manifestó su voluntad de mantener la búsqueda de mecanismos de apoyo para la Salud Pública de la isla, mediante recursos propios de la OMS o fondos movilizados entre otros socios.

La agenda también incluyó un recorrido por el Hospital Pediátrico Universitario William Soler y por el cardiocentro pediátrico de la misma institución. Allí, Adhanom Ghebreyesus conversó con trabajadores de la salud y con familiares de niños que reciben atención médica.

La delegación que acompañó al funcionario entregó equipos e insumos médicos para reforzar la capacidad de respuesta de ese centro. La OMS no detalló el valor de ese equipamiento ni precisó el tipo de materiales entregados.

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La visita fue la segunda de Adhanom Ghebreyesus a Cuba desde que asumió como director general de la OMS en 2017. Su anterior viaje a la isla tuvo lugar en 2018.

A su llegada, el funcionario dijo que buscaba comprender mejor la situación que atraviesa el país y los desafíos que enfrenta su sistema de salud. También expresó su intención de promover una mayor movilización de la comunidad internacional en respaldo a la población cubana.

Plaza de la Revolución de La Habana durante la pandemia de coronavirus. Foto de archivo (Guillermo Nova/dpa)

Cuba atraviesa una crisis económica y energética que afecta diversos sectores, entre ellos el sanitario. En ese escenario, el régimen ha recibido cooperación de organismos internacionales para sostener programas de salud, garantizar suministros y atender las necesidades de hospitales y centros de atención primaria.

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La OMS señaló que el apoyo anunciado este martes apunta a mantener la cobertura de vacunación y a reforzar servicios médicos en un momento en que las autoridades sanitarias cubanas enfrentan dificultades para asegurar insumos y recursos.