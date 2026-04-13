Tiene 22 años y creó un sistema que detecta incendios forestales antes que la NASA

Satellites On Fire creció a 24 empleados y recibió inversiones internacionales

La empresa argentina Satellites On Fire logró desarrollar una aplicación capaz de detectar incendios forestales en 35 minutos antes que el sistema internacional de la NASA. La startup fue creada por Franco Rodríguez Viau junto a dos socios, todos exalumnos de la ORT, y recibió una inversión de dos millones seiscientos mil dólares cuando sus fundadores tenían veintidós años. Actualmente, su equipo cuenta con 24 integrantes y opera en 21 países, cubriendo cuatro continentes.

Rodríguez Viau, cofundador de la startup, explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía que la idea surgió como un proyecto curricular de secundaria en 2020, impulsado por la experiencia directa de amigos y familiares que perdieron casas en incendios. Expresó: “Pasamos meses hablando con bomberos y brigadistas para entender qué impedía detener los incendios a tiempo”.

Según el emprendedor, muchas organizaciones se enteran de los siniestros por llamadas de vecinos en zonas remotas, lo que demora los operativos y agrava los daños.

La aplicación se alimenta de la información de más de diez satélites, actualizada cada 10 minutos y combinada con modelos propios de inteligencia artificial. El sistema envía alertas a brigadistas a través de WhatsApp, lo que permite actuar con más rapidez y reducir riesgos humanos y materiales.

El diferencial de la plataforma está en la detección temprana: “Detecta focos en promedio 35 minutos antes que NASA, y en algunos casos logramos anticiparnos hasta tres horas”, señaló Rodríguez Viau.

La aplicación notifica a brigadistas por WhatsApp en tiempo real, facilitando una reacción rápida y segura ante incendios forestales

Cómo funciona la tecnología de Satellites On Fire

La plataforma integra señales satelitales, datos meteorológicos y mapas de territorio, junto con imágenes de cámaras instaladas en torres de detección. Franco Rodríguez Viau detalló: “Nos conectamos también a cámaras de clientes para ampliar la detección. Además, ofrecemos modelos que predicen la propagación del incendio en las próximas horas”.

En el Estado de México, el sistema permitió reducir a cero la tasa de mortalidad de brigadistas durante meses en los que previamente se registraron víctimas fatales. Rodríguez Viau atribuyó este logro al volumen y precisión de la información: “Pueden actuar antes porque ahora tienen datos en tiempo real. Antes, en zonas remotas, nadie alertaba a tiempo y el fuego avanzaba sin control”.

El modelo de alertas está diseñado para ser intuitivo. Los usuarios acceden a la versión gratuita en la web app.satellitesonfire.com y visualizan focos de calor de las últimas horas en el continente americano. Para clientes institucionales, el equipo envía notificaciones activas y conectividad personalizada a cámaras, drones o torres meteorológicas. “Las empresas forestales, agrícolas, aseguradoras y organismos públicos como Defensa Civil son nuestros principales usuarios”, precisó Rodríguez Viau.

Expansión internacional y casos de uso

Satellites On Fire ya superó los 55.000 usuarios en Argentina. El sistema es utilizado por grandes compañías, como Forestal Argentina y Pomera Maderas, y por organismos públicos como Parques Nacionales y la provincia de La Pampa. Rodríguez Viau indicó: “Defensa Civil usa nuestro sistema para verificar quemas ilegales y responder a emergencias que antes no se detectaban”.

La empresa argentina creada por jóvenes exalumnos de la ORT ya opera en 21 países y cubre cuatro continentes con su solución contra incendios

A nivel global, la empresa ofrece sus servicios en África y Asia. “Hoy tenemos clientes en Ghana y Filipinas. La expansión fue posible gracias a una propuesta basada en software, sin necesidad de poseer nuestros propios satélites o cámaras, lo que nos permite operar con bajo costo y crecer rápido”, subrayó el cofundador.

El modelo de negocio se sustenta en suscripciones mensuales o anuales, con tarifas por hectárea y por cámara monitoreada. Rodríguez Viau afirmó: “El acceso a las alertas es la parte paga del sistema, mientras que la visualización básica es gratuita para concientizar sobre incendios”.

El origen del proyecto y la inversión internacional

Satellites On Fire nació como proyecto de secundaria en 2020. Durante dos años, los founders avanzaron en el desarrollo compatibilizando el emprendimiento con la escuela y las vacaciones. Al egresar, Franco Rodríguez Viau cursó un año de ingeniería en inteligencia artificial, pero decidió dedicarse de lleno a la startup.

En 2023 levantaron una primera ronda de inversión de 900 mil dólares y expandieron el equipo a 17 personas. La segunda ronda, reciente, sumó USD 2,7 millones y permitió escalar el proyecto a veinticuatro empleados. “Hoy somos 24 personas, muchos con experiencia en NASA, la Agencia Espacial Europea u Oxford”, sostuvo Rodríguez Viau. Detalló que también sumaron perfiles con trayectoria en parques nacionales y programación avanzada.

El proyecto continúa en expansión regional y busca internacionalizarse hacia Estados Unidos. El foco principal sigue siendo la detección, prevención, monitoreo y gestión de incendios, aunque la tecnología recibió pedidos para aplicarse en sequías, inundaciones y deforestación ilegal.

Detección avanzada y el impacto en la seguridad

En el Estado de México, los resultados fueron contundentes: “Logramos que no haya muertes de brigadistas porque incorporamos datos meteorológicos, de combustible y topografía, y los transmitimos en videos cortos vía WhatsApp”, explicó Rodríguez Viau. El sistema evita la necesidad de descargar nuevas aplicaciones, facilitando la respuesta inmediata.

Satellites On Fire anticipa incendios forestales gracias a inteligencia artificial y datos satelitales, superando a la NASA en detección temprana

Para Rodríguez Viau, la motivación personal permanece: “Nuestro objetivo es proteger bosques y salvar vidas. El enfoque es integrar prevención, detección, monitoreo y apagado, siempre con tecnología basada en software”.

Hoy, la empresa firmó acuerdos con aseguradoras globales como Aon, líder en mitigación de riesgos. “El trabajo es consultivo; analizamos la tecnología que tiene cada cliente y la conectamos para optimizar el monitoreo”, indicó el cofundador.

La startup diseña estrategias adaptadas a cada entorno: “Trabajamos con el equipamiento que tenga cada cliente, ya sean drones, cámaras o solo datos satelitales. Buscamos anticiparnos y minimizar los daños en cada temporada de incendios”.

El futuro de Satellites On Fire

El crecimiento de la empresa impulsó cambios profesionales en sus fundadores. Rodríguez Viau dejó la universidad para dedicarse tiempo completo al proyecto: “Hoy vivo de esto hace tres años. Es una empresa que me permite alcanzar una vida profesional y personal”.

El cofundador subrayó la importancia de la experiencia práctica: “Aprendí más en estos años de trabajo que en la academia. Mi forma de aprender es desde la acción”. Sobre su entorno y la familia, relató: “Mi mamá ya sospechaba que no iba a terminar la facultad; amigos y colegas también lo vieron natural al ver al proyecto crecer”.

Rodríguez Viau también destacó la labor de mentores clave, como Rubén Altman, fundador de la comunidad ClimaTech Argentina, quien los orientó en las rondas de inversión. El equipo sigue sumando talento en áreas comerciales, operativas y de desarrollo tecnológico: “Apostamos a consolidar nuestra presencia en Latinoamérica y escalar a mercados internacionales”.

La empresa continúa centrada en la protección ambiental mediante soluciones innovadoras y colaborativas, con el objetivo de seguir creciendo y expandiendo su tecnología de detección temprana de incendios forestales.

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