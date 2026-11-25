Los Grobo Agropecuaria presentó su concurso preventivo en febrero de 2025

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En medio de su concurso preventivo, Los Grobo Agropecuaria solicitó autorización judicial para vender su participación en la empresa molinera Cánepa Hermanos y una planta de acopio ubicada en Chivilcoy por un total de USD 5,5 millones. Con los fondos de la operación, la compañía busca cancelar parcialmente la deuda que mantiene con un grupo de siete bancos, titulares de un crédito con privilegio especial respaldado por garantías reales. La venta requiere la aprobación del juez a cargo del concurso.

Los siete acreedores involucrados —Banco Galicia, Banco Santander Argentina, Banco Supervielle, Banco Hipotecario, Banco Macro, Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Industrial— son titulares de un préstamo sindicado otorgado en junio de 2019, que está respaldado por hipotecas sobre inmuebles de la compañía. Todos insinuaron su acreencia en el concurso y fueron admitidos en la resolución verificatoria de noviembre de 2025.

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Como condición para avanzar en un acuerdo de reestructuración, los bancos exigieron que el producido de la venta de Cánepa Hermanos y de la planta de acopio se aplique a la cancelación parcial de ese crédito. De lo contrario, los acreedores estarían en condiciones de rematar los bienes hipotecados, varios de ellos esenciales para la operatoria diaria de la empresa. El acuerdo de reestructuración prevé que USD 5 millones de la operación se destinen a los bancos: USD 500.000 al momento del cierre y USD 4.500.000 mediante la cesión del saldo del precio.

Los Grobo se desprende de activos para pagar deudas

Los Grobo Agropecuaria es titular del 49% del capital social de Cánepa Hermanos, empresa dedicada a la molienda de trigo y la producción de harinas y premezclas. El 51% restante pertenece a Grupo Los Grobo. Ambos accionistas venderán sus participaciones de forma simultánea bajo la modalidad conocida como “tranquera cerrada”: una transacción en la que se transfiere el 100% del capital en un único acto, sin accionistas anteriores remanentes.

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La firma pidió la autorización del Juez del concurso para vender su participación en la molinera Cánepa Hermanos y una planta de acopio en Chivilcoy REUTERS/Agustin Marcarian

La operación incluye también la venta de la Planta de Acopio Chivilcoy, ubicada en la misma ciudad bonaerense. Los compradores condicionaron la adquisición de las acciones a que el inmueble también forme parte de la operación, dado que el establecimiento está destinado en su totalidad a la actividad de Cánepa Hermanos.

En el escrito judicial, Los Grobo destacó que, en la práctica, ya se había retirado del negocio molinero. El molino propiedad de Cánepa Hermanos funciona actualmente bajo un contrato de gerenciamiento a cargo de quienes serán sus compradores. Según argumentó la empresa, Cánepa enfrenta dificultades para obtener capital de trabajo que sus accionistas no pueden aportar, por lo que su venta resulta necesaria tanto para la continuidad de la firma como para liberar a Los Grobo de un activo que requiere inversión y que ya no forma parte de su negocio central, orientado a la originación y comercialización de granos.

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La crisis arrancó con un default a finales de 2024

La crisis de Los Grobo fue la suma de varios golpes. La sequía histórica de la campaña 2022/2023 provocó una caída del 40% en la producción, en un contexto de precios internacionales de granos a la baja y costos de insumos en alza. A eso se sumaron la inflación alta, el atraso cambiario y la posterior devaluación, que deterioraron las finanzas de la compañía hasta hacerlas insostenibles.

El 26 de diciembre de 2024, Los Grobo Agropecuaria informó que no podía hacer frente a un pagaré bursátil por USD 100.000. En simultáneo, Agrofina —la productora de agroinsumos que controla— defaulteó un título similar por $400 millones y un vencimiento de USD 4,7 millones de obligaciones negociables. Ambas compañías presentaron su concurso preventivo en febrero de 2025.

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La empresa concursada busca desprenderse de activos no estratégicos para frenar las ejecuciones bancarias sobre sus plantas operativas

A partir de entonces, Los Grobo puso en marcha un plan de reestructuración basado en la reducción de costos, acuerdos con acreedores y la disposición de activos no estratégicos. La compañía redujo su plantilla de 469 a 249 empleados, avanzó en la separación operativa de Agrofina y decidió conservar únicamente sus negocios de originación de granos y distribución de insumos, que son el núcleo de su actividad.

Amaggi tomó el control operativo por dos años

En ese proceso de desinversión, Los Grobo también cedió la totalidad de su operación comercial al grupo brasileño Amaggi, ligado históricamente a Blairo Maggi, exgobernador de Mato Grosso y exministro de Agricultura de Brasil. El acuerdo, por dos años a partir del 1° de enero de 2027, incluye el traspaso de ocho plantas de acopio propias, la posición contractual en otras siete plantas alquiladas y casi un centenar de empleados. A partir de su vigencia, todas las operaciones de Los Grobo se realizarán bajo el CUIT de Amaggi. El convenio también requiere autorización judicial para entrar en vigor.

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La deuda consolidada de Los Grobo asciende a $320.625 millones, equivalentes a aproximadamente USD 213,7 millones. Con todo, la compañía muestra señales de recuperación operativa: el EBITDA del trimestre julio-septiembre de 2026 fue positivo en USD 1.257.000, contra un resultado negativo de USD 2.965.000 en el mismo período del año anterior. Es el segundo trimestre consecutivo con resultado operativo en terreno positivo.

Los Grobo fue fundada por Gustavo Grobocopatel, el empresario que convirtió al grupo en uno de los principales referentes del agro argentino moderno y que recibió el apodo de “el rey de la soja”. En octubre de 2020, Grobocopatel renunció a la presidencia y se radicó en Uruguay. Desde entonces, el control de la compañía quedó en manos del fondo Victoria Capital Partners, que hoy posee el 90% del capital. La familia Grobocopatel conserva una participación minoritaria.

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