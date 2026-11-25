Aracelis Alonso confirmó que su sobrina Lucía Millans Cárdenas, de 25 años, viajaba a bordo de la lancha rumbo a México. (Foto cortesía Alas Tensas y Daniel Benitez)

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La incertidumbre crece en Pinar del Río por el paradero de una lancha que salió de Cuba hace 12 días con destino a Cancún, México. A bordo viajaba un grupo de entre 13 y 17 migrantes, entre ellos Lucía Millans Cárdenas, de 25 años, de quien sus familiares no tienen noticias desde el último contacto registrado durante la travesía.

La embarcación partió el 13 de noviembre desde Bailén, una localidad del municipio de Guane, en la costa sur de Pinar del Río. El grupo tenía previsto llegar al estado mexicano de Quintana Roo por mar, en un trayecto que se desarrolla a través del estrecho de Yucatán.

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Los allegados de los viajeros aseguran que la lancha presentó problemas mecánicos poco después de abandonar las costas cubanas. Uno de sus motores se habría averiado durante los primeros kilómetros de navegación, aunque los ocupantes decidieron continuar el viaje hacia México.

La comunicación con los pasajeros se interrumpió después de un nuevo desperfecto. Según el relato difundido por sus familiares, el segundo motor dejó de funcionar cuando la embarcación estaba a unos 80 kilómetros de Cancún. Otra versión sitúa el último contacto a unas 50 millas náuticas de la costa, una distancia cercana a los 93 kilómetros.

Una infografía cartográfica traza la ruta marítima a través del mar Caribe desde Pinar del Río en Cuba hasta Cancún en Quintana Roo, México. La ruta marítima señalada entre Cuba y Cancún, en México, abarca aproximadamente **350 kilómetros**. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde ese momento, no hubo llamadas, mensajes ni información confirmada sobre la ubicación de la lancha. Tampoco se conoce si los migrantes lograron alcanzar tierra, recibieron ayuda de otra embarcación o quedaron a la deriva en el mar.

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Aracelis Alonso, identificada como tía de Lucía, confirmó que la joven formaba parte del grupo que emprendió la salida por vía marítima.

La cantidad exacta de personas a bordo aún no fue establecida. Los familiares han manejado una cifra de entre 13 y 17 migrantes, por lo que la búsqueda se concentra en una embarcación pequeña que habría salido de Bailén durante la tarde del 13 de noviembre.

La falta de información ha llevado a los allegados a divulgar pedidos de ayuda en redes sociales. El periodista cubano Daniel Benítez difundió la alerta el 22 de noviembre y solicitó datos que permitan reconstruir el recorrido de la lancha o identificar un posible avistamiento en aguas mexicanas.

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El caso mantiene a las familias a la espera de información que permita determinar qué ocurrió después de la falla mecánica. Hasta este miércoles 25 de noviembre, se cumplían 12 días desde la salida de la embarcación sin que hubiera noticias verificadas sobre sus ocupantes.

El periodista Daniel Benítez difundió una alerta en redes sociales para solicitar datos sobre la trayectoria de la embarcación. (Foto cortesía)

Los familiares piden una búsqueda marítima en Quintana Roo

Los allegados de los migrantes solicitaron apoyo de las autoridades marítimas mexicanas, pescadores, navegantes y residentes de Cancún, Isla Mujeres y otras zonas costeras de Quintana Roo. Piden que informen cualquier hallazgo de una lancha, restos de una embarcación o personas que hayan llegado a tierra sin contacto con sus familias.

Las Capitanías de Puerto de Quintana Roo informaron el 23 de noviembre que no tenían registro de un operativo de búsqueda relacionado con una embarcación proveniente de Cuba. La ausencia de una pesquisa oficial fue uno de los elementos que profundizó la preocupación de las familias.

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La información disponible no permite establecer si la lancha se desvió de su ruta por las corrientes, si alcanzó algún punto aislado de la costa mexicana o sufrió otro incidente en el trayecto. Los familiares mantienen el pedido de localizar la embarcación y confirmar la situación de los migrantes.