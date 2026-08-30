Cómo Spotify, YouTube, Apple Music y más apps te muestran que una canción fue hecha con IA

La música generada por inteligencia artificial impulsa políticas distintas en Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Tidal, Qobuz, Amazon Music, SoundCloud y Bandcamp.

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El auge de la música generada por inteligencia artificial está redefiniendo el panorama de las plataformas de streaming. Bandcamp, Spotify, Apple Music, YouTube y más apps han tomado caminos diversos frente a este fenómeno, estableciendo políticas y etiquetas que varían desde la prohibición total hasta la integración con advertencias visibles para el usuario.

Cómo saber que la música que escuchas fue hecha con IA

Spotify

Spotify aborda la música creada con IA con una estrategia de transparencia y control. A partir de abril de 2026, los creadores pueden especificar en los créditos el uso de IA, detallando si se utilizó solo en una parte, como un riff de guitarra, o en toda la producción.

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Para fortalecer la autenticidad, el servicio introdujo insignias de verificación para creadores humanos y el programa Artist Profile Protection, que permite a los artistas bloquear sus perfiles ante cargas aleatorias no autorizadas.

El paso más destacado llegó en agosto, con la creación de la etiqueta “AI Persona”. Esta marca se aplicará a artistas generados por IA y, a partir de septiembre, la música bajo esta etiqueta quedará excluida de las recomendaciones personalizadas.

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Spotify permite desde abril de 2026 declarar el uso de IA en los créditos y excluirá a los artistas con la etiqueta AI Persona de las recomendaciones personalizadas. (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

Apple Music

Apple Music ha optado por visibilizar la música de IA a través de etiquetas. El sistema Made With AI, anunciado en agosto y previsto para finales de 2026, identificará cualquier canción catalogada por proveedores como “generada materialmente con IA”.

La empresa exige desde marzo que los distribuidores revelen el uso de IA en cualquier etapa creativa, desde ilustraciones hasta composiciones y videos. La detección se basa en la divulgación voluntaria, aunque Apple Music utiliza herramientas internas para monitorear el crecimiento de este contenido.

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YouTube

En YouTube, cada persona que sube contenido generado por IA —incluida la música— debe declarar su uso. La plataforma añade una etiqueta para asegurar la transparencia. No existen, hasta el momento, otras políticas específicas sobre música de IA. Además, Google, empresa matriz de YouTube, continúa desarrollando su propio modelo de creación musical con IA, conocido como Lyria 3, tras la adquisición de ProducerAI.

SoundCloud

SoundCloud establece límites claros: prohíbe música generada por IA que imite o clone voces de artistas humanos. Todo contenido manipulado por IA debe cumplir los mismos requisitos que las producciones convencionales. SoundCloud también ha declarado que no utiliza música para entrenar modelos de IA generativa y que no lo hará sin consentimiento expreso.

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SoundCloud prohíbe la música generada por IA que clone voces de artistas humanos y afirma que no entrena modelos de IA generativa sin consentimiento expreso. (Ole Spata/dpa)

Amazon Music

Amazon Music implementa sistemas contra la suplantación, el engaño y el spam, problemas frecuentes en cargas de música generada por IA. Sin embargo, no existen reglas específicas para este tipo de contenido más allá de estas medidas generales. Amazon ha señalado que la comunidad musical está en pleno debate sobre los estándares de etiquetado y que la empresa seguirá explorando formas de informar a los usuarios mientras avanza la discusión.

Tidal

En junio, Tidal anunció una de las posturas más estrictas de la industria: no monetizará contenido generado por IA y hará responsables a los distribuidores de identificarlo antes de subirlo. La propia plataforma también intentará detectar y etiquetar música de IA, comenzando con la generada en su totalidad y extendiéndose posteriormente a la “sustancialmente generada por IA” conforme la tecnología evolucione.

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Qobuz

Qobuz se posiciona con una política de “curaduría 100% humana” en sus playlists, artículos y reseñas. La plataforma garantiza que su página Discover filtrará las pistas generadas por IA. Además, identifica transmisiones fraudulentas y las excluye de los fondos de regalías.

Desde enero de 2026, Qobuz incluye cláusulas contractuales que prohíben la entrega de música creada íntegramente por IA y ofrece campos especiales para que artistas y sellos reporten este tipo de contenido.

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Deezer

Deezer ha sido uno de los servicios más activos y vocales respecto a la música de IA. Desde enero de 2025, utiliza un detector interno para identificar canciones totalmente generadas por IA, llegando a reportar que más del 50% de las cargas diarias, en su punto máximo, provenían de esta tecnología en junio de 2026.

Deezer etiqueta y excluye de sus recomendaciones a las canciones generadas por IA, mientras Bandcamp prohibió toda música creada con IA desde enero de 2026.(REUTERS/Benoit Tessier)

Deezer etiqueta las canciones generadas por IA y las excluye de las recomendaciones algorítmicas o editoriales. Desde julio, elimina pistas de IA sospechosas de fraude de streaming o que no hayan sido reproducidas durante seis meses o más. Según datos internos, hasta el 85% de los streams de canciones generadas completamente por IA eran fraudulentos.

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Bandcamp

En enero de 2026, Bandcamp marcó un precedente al prohibir toda canción generada por IA, ya sea completamente o en una parte sustancial del proceso creativo. Esta medida fue adoptada poco después de que iHeartRadio anunciara una política similar contra la reproducción de música con vocalistas sintéticos en sus estaciones nacionales. La app también prohíbe el uso de herramientas de IA para suplantar a otros artistas o estilos musicales.