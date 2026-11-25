Costa Rica registró 39 femicidios durante 2025, nueve más que los contabilizados en 2020, según las estadísticas oficiales divulgadas por el INEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La violencia contra las mujeres en Costa Rica muestra un preocupante incremento durante los últimos cinco años, con un aumento del 30% en los femicidios y de aproximadamente 82% en las tentativas de femicidio, según las estadísticas oficiales divulgadas este 25 de noviembre de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Los datos, publicados en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, evidencian un crecimiento en diferentes indicadores de agresiones, denuncias judiciales y solicitudes de protección para mujeres que enfrentan situaciones de riesgo.

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De acuerdo con el Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género (SUMEVIG), Costa Rica pasó de registrar 30 femicidios en 2020 a 39 en 2025, lo que representa nueve víctimas adicionales durante el último año analizado respecto al inicio del periodo.

Sin embargo, uno de los incrementos más significativos se encuentra en las tentativas de femicidio presentadas ante el Ministerio Público, que aumentaron de 114 casos en 2020 a 207 en 2025, una diferencia de 93 casos.

Estas cifras reflejan la magnitud de las agresiones que pueden poner en peligro la vida de las mujeres.

Más mujeres necesitan refugio ante amenazas de muerte

Otro de los datos revelados por el INEC está relacionado con las mujeres que requieren abandonar sus hogares debido a situaciones de violencia extrema.

Durante 2020, los Centros Especializados de Atención y Albergue Temporal para Mujeres Afectadas por Violencia Intrafamiliar (CEAAM) del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) registraron 336 ingresos de mujeres en peligro de muerte inminente.

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Para 2025, la cifra ascendió a 418 ingresos, lo que representa un incremento aproximado del 24.4%.

Estos establecimientos brindan protección temporal a mujeres que enfrentan amenazas graves contra su integridad y seguridad.

Las tentativas de femicidio aumentaron un 81,6% en cinco años, al pasar de 114 a 207 casos presentados ante el Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denuncias por violencia de género también aumentaron

Las estadísticas judiciales muestran que las denuncias ingresadas al Ministerio Público bajo la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres pasaron de 19,830 en 2020 a 25,645 en 2025.

Esto equivale a un aumento de 5,815 denuncias, aproximadamente un 29,3% durante el periodo.

Por su parte, los casos de violencia doméstica ingresados al sistema judicial aumentaron de 48,756 a 50,485, mientras que las denuncias por delitos sexuales contra personas mayores de edad crecieron de 8,921 a 12,197, un incremento cercano al 36.7%.

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Más de 106,000 incidentes reportados al 911

Durante 2025, el sistema de emergencias 9-1-1 registró 106,293 incidentes de violencia en proceso, mientras que el Ministerio de Salud recibió 23,923 notificaciones de violencia intrafamiliar.

En materia policial, se contabilizaron 7,149 aprehensiones relacionadas con la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y otras 9,680 bajo la Ley de Violencia Doméstica.

En las primeras, la violencia física representó el 46,9% de los principales motivos, seguida de la psicológica, con 30.6%.

En las aprehensiones por violencia doméstica predominó la violencia psicológica, con 55.3%, mientras que la física representó 36.6%.

El sistema de emergencias 9-1-1 recibió reportes de 106,293 incidentes de violencia en proceso durante 2025, según las estadísticas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 4,000 hombres cumplen condenas por delitos relacionados

El informe también revela que, al cierre de 2025, había 234 hombres privados de libertad cumpliendo sentencias por femicidio.

Otros 706 cumplían condenas por delitos contemplados en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, mientras que 3,105 estaban sentenciados por delitos sexuales.

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En los casos resueltos de hostigamiento sexual en el sector público, las mujeres representaron el 87.7% de las personas denunciantes y los hombres el 92.9% de las personas denunciadas.

Las cifras del INEC evidencian la persistencia de distintas manifestaciones de violencia y la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, protección y acceso a la justicia para las mujeres costarricenses.