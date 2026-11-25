BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/11/2026.- Fotografía de archivo del 14 de junio de 2024 del comandante del Ejército Rebelde cubano y Héroe Nacional de República Dominicana, Delio Gómez Ochoa, durante un homenaje a los héroes revolucionarios, en Santo Domingo (República Dominicana). Gómez Ochoa falleció este martes en La Habana, Cuba a los 97 años. EFE/ Orlando Barría/ARCHIVO

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El comandante del Ejército Rebelde cubano Delio Gómez Ochoa murió este martes en La Habana a los 97 años, tras una trayectoria ligada a la Revolución cubana y a la expedición armada de 1959 contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. El presidente dominicano, Luis Abinader, decretó tres días de duelo oficial por su fallecimiento.

Gómez Ochoa fue una de las figuras de la guerrilla de la Sierra Maestra y, meses después del triunfo de la revolución encabezada por el dictador Fidel Castro en Cuba, integró el grupo de combatientes que desembarcó en República Dominicana con el objetivo de derrocar al régimen trujillista. Fue capturado, torturado y permaneció preso hasta después de la caída de Trujillo, en 1961.

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El Gobierno dominicano dispuso que la bandera nacional ondee a media asta en los edificios públicos y recintos militares durante el 25, 26 y 27 de noviembre. Además, el Ministerio de Defensa deberá rendir los honores militares correspondientes al comandante cubano, distinguido como Héroe Nacional de República Dominicana.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Gómez Ochoa a través de la red social X. Afirmó que el comandante fue una de las personas que “unen para siempre la historia de Cuba y República Dominicana”.

Díaz-Canel recordó su participación en la guerrilla de la Sierra Maestra, su jefatura del IV Frente Simón Bolívar y su condición de sobreviviente de la expedición contra la dictadura de Trujillo.

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FOTO DE ARCHIVO: Una bandera de la República Dominicana ondea en una barandilla durante una vigilia con velas. REUTERS/Ricardo Arduengo

De la lucha clandestina contra Batista a la Sierra Maestra

Delio Gómez Ochoa nació el 16 de septiembre de 1929 en Cacocum, municipio de la provincia de Holguín, en el oriente de Cuba. Desde joven se sumó al Movimiento 26 de Julio, la organización que articuló la oposición clandestina y armada contra el régimen de Fulgencio Batista.

Su actividad dentro de esa estructura lo llevó a incorporarse a la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, donde alcanzó el grado de comandante en el Ejército Rebelde. Formó parte de las fuerzas dirigidas por Fidel Castro, que entraron en La Habana tras la salida de Batista del país, el 1 de enero de 1959.

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Luego del triunfo revolucionario, Gómez Ochoa fue designado jefe del Regimiento de Holguín. Ejerció esa responsabilidad hasta febrero de 1959, cuando comenzó a involucrarse en los preparativos de una operación que trasladaría la lucha armada a República Dominicana.

La expedición reunió a dominicanos exiliados y voluntarios de otros países de América Latina y el Caribe. Su propósito era promover un levantamiento contra Trujillo, quien gobernó República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato, ocurrido el 30 de mayo de 1961.

La expedición de Constanza y los años de prisión

El 14 de junio de 1959, los expedicionarios llegaron a territorio dominicano por Constanza. El grupo buscaba abrir un frente de combate contra el régimen, aunque las fuerzas trujillistas desarticularon la operación poco después de su desembarco.

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Gómez Ochoa fue uno de los tres sobrevivientes de aquella expedición armada, un episodio que marcó la memoria política de República Dominicana. Tras ser detenido por las fuerzas del régimen, fue encarcelado y sometido a torturas, de acuerdo con las reseñas biográficas difundidas por medios oficiales cubanos.

La operación de 1959 no consiguió su objetivo inmediato, pero quedó asociada a la oposición armada contra Trujillo. Cada 14 de junio, organizaciones políticas, sociales y familiares de los expedicionarios recuerdan a los combatientes que participaron en el intento de derrocar al dictador.

Después de la muerte de Trujillo y del proceso político que siguió en República Dominicana, Gómez Ochoa recuperó la libertad y regresó a Cuba. Su permanencia en prisión se extendió casi dos años, desde su captura luego del desembarco hasta 1961.

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Personas asisten a una ceremonia conmemorativa del Día Nacional de la Rebelión, que recuerda el inicio del levantamiento de 1953 contra el dictador Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos, que dio origen a la Revolución Cubana. Al fondo, se exhibe una pancarta con la imagen de Ernesto "Che" Guevara en Pinar del Río, Cuba, el 26 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Perez

Regresó a Cuba y asumió tareas durante la Crisis de los Misiles

A su regreso a la isla, el comandante ocupó diferentes funciones dentro de la estructura estatal y militar cubana. Entre sus responsabilidades estuvo la organización de batallones de defensa antiaérea integrados por estudiantes universitarios durante la Crisis de los Misiles, en octubre de 1962.

Ese conflicto enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética luego de la instalación de misiles soviéticos en Cuba. El episodio llevó al mundo a una crisis internacional que se prolongó durante casi dos semanas y que terminó con un acuerdo para retirar el armamento de la isla.

Gómez Ochoa mantuvo durante décadas vínculos con organizaciones y actos de memoria en República Dominicana. En junio de 2024 y 2025 viajó al país para participar en homenajes, encuentros con agrupaciones políticas y actividades por el aniversario de la expedición de Constanza.

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(Wikipedia/Dominio Público)

Su figura recibió reconocimiento oficial dominicano. Además de ser declarado Héroe Nacional de República Dominicana, obtuvo la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, una condecoración que República Dominicana concede a ciudadanos nacionales y extranjeros por servicios distinguidos a la nación.

El decreto de duelo firmado por Abinader volvió a situar su nombre en el centro de los vínculos históricos entre Cuba y República Dominicana, más de 67 años después de la expedición de la que fue uno de los protagonistas.