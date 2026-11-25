Mia Dio ubicó a Cuba entre las doce semifinalistas de Miss Universo 2026 durante la gala en San Juan de Puerto Rico. (Cortesía: Miss Universo Cuba)

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Mia Dio ubicó a Cuba entre las 12 semifinalistas en la edición número de 75 Miss Universo 2026, después de avanzar desde el Top 30 durante la gala final celebrada este martes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La representante de la isla llegó a la instancia de vestido de noche tras una jornada que reunió a 116 concursantes. Su clasificación prolongó la presencia de Cuba en la competencia y dejó al país entre las mejores delegaciones del certamen.

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Mía Dio, cuyo nombre completo es Mía Angelina Donadio Cancio, fue anunciada entre las 30 mejores de la noche. Ese primer corte le permitió participar en el desfile en traje de baño, una de las etapas que definió el ingreso al grupo de 12 aspirantes que luego presentaron sus vestidos de gala.

La representante de Cuba desfiló con traje de noche ante el público de San Juan tras superar a más de cien participantes. (Cortesía: Instagram)

Su clasificación al Top 12 de Miss Universo 2026 convirtió a Cuba en una de las delegaciones con presencia en la ronda de vestido de noche. La clasificación también mantuvo vigente la expectativa por una nueva actuación relevante del país, que regresó al concurso internacional en 2024 después de más de cinco décadas de ausencia.

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Dio obtuvo el título de Miss Universe Cuba 2026 el 20 de agosto en Cutler Bay, Florida, donde representó a Isla de la Juventud. La joven, de 25 años, desarrolló parte de su presencia pública en plataformas digitales y llevó al certamen un discurso centrado en la identidad cubana, el exilio y las demandas de libertad en la isla.

El homenaje a las Damas de Blanco marcó su participación en Puerto Rico

La presencia de Dio en el escenario de San Juan había adquirido una dimensión política días antes de la final. En la gala de trajes típicos, celebrada el sábado 21 de noviembre, presentó una creación titulada “La Dama de la Libertad”, concebida como homenaje a las Damas de Blanco y a los 75 opositores detenidos durante la Primavera Negra de 2003.

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El diseño, elaborado por Róyer Pérez, incluyó 75 retratos y 75 lágrimas de cristal, en referencia a los encarcelamientos ocurridos hace más de dos décadas. También incorporó elementos vinculados con la Iglesia de Santa Rita de Casia, en La Habana, uno de los lugares asociados con las marchas dominicales del movimiento femenino.

Durante esa presentación, la representante de Cuba levantó una mano con la letra L, gesto que identificó con la palabra libertad. Después del desfile, explicó que quiso llevar a la pasarela un mensaje que representara a los cubanos dentro y fuera de la isla.

“Somos una nación repartida por todo el mundo con ese anhelo a la libertad”, afirmó Dio al explicar el sentido del traje, según recogió CiberCuba. La candidata señaló que su intención era rendir tributo a las Damas de Blanco y proyectar un reclamo que forma parte de la historia reciente cubana.

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Las Damas de Blanco surgieron tras los arrestos de opositores y periodistas en la Primavera Negra de marzo de 2003. (Cortesía: Mia Dio)

Una candidatura atravesada por la memoria familiar y el exilio cubano

La participación de Dio también estuvo acompañada por referencias a su historia familiar. Es nieta de José “Pepe” Cancio Goudie, veterano de la Brigada de Asalto 2506, organización integrada por exiliados cubanos que participó en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

Antes de competir en Miss Universo, la joven ya había difundido contenidos en homenaje a las Damas de Blanco. Ese antecedente tomó otra dimensión durante la concentración en Puerto Rico, donde su traje típico y su clasificación entre las semifinalistas colocaron a Cuba en el centro de la conversación del certamen.

La modelo es nieta de José Pepe Cancio Goudie, veterano de la Brigada de Asalto 2506 en Bahía de Cochinos. (Cortesía: Telemundo)

Con su ingreso al Top 12, Dio presentó su vestido de noche ante el jurado y el público del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en una gala que definió de forma progresiva a las candidatas que siguieron en disputa por el título.

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