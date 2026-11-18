Astra es el modelo para los proyectos más complejos. REUTERS/Dado Ruvic

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OpenAI lanzó GPT-6.2 Astra y GPT-6.2 Sol, dos modelos de inteligencia artificial que ya están disponibles en ChatGPT y en la herramienta de programación Codex. La empresa los lanzó con restricciones más estrictas en ciberseguridad, porque sus propias pruebas muestran que ayudan a encontrar y explotar fallas informáticas.

Astra es el modelo para los proyectos más complejos. Sol es la versión más ligera, pensada para el trabajo cotidiano. Según OpenAI, ambos producen mejores resultados con menos texto de salida, lo que permite hacer más tareas dentro de los límites de uso de cada plan.

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Los usuarios de los planes Plus, Pro, Enterprise y Edu de ChatGPT tienen acceso desde el lanzamiento. Los suscriptores del plan Pro de 200 dólares mensuales reciben por primera vez el modo Ultrafast, una opción de respuesta más rápida, que por ahora solo funciona con Sol. En el plan Pro de 500 dólares está disponible con ambos modelos.

OpenAI lanzó GPT-6.2 Astra y GPT-6.2 Sol, dos modelos de inteligencia artificial que ya están disponibles en ChatGPT. (openai.com)

Astra baja 20% su precio para desarrolladores

Para quienes usan los modelos a través de la API, el servicio que permite integrarlos en otras aplicaciones, Astra cuesta USD 8 por millón de tokens de entrada y USD 40 por millón de salida. Los tokens son las unidades de texto que el modelo procesa y por las que se cobra. Son precios 20% más bajos que los de GPT-6 Astra.

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El texto que el sistema ya recibió antes y reutiliza (la entrada en caché) tiene un descuento de 60%: USD 0,40 por millón de tokens. Sol mantiene los precios de GPT-6.1 Sol: USD 2 por millón de entrada y USD 10 por millón de salida.

OpenAI sostiene que ambos modelos igualan o superan a otros modelos líderes en varias pruebas comparativas a una fracción del costo por tarea. Se trata de pruebas internas de la empresa.

OpenAI endureció las restricciones por defecto para pedidos de ayuda de mayor riesgo. REUTERS/Dado Ruvic

Un nivel de riesgo crítico en ciberseguridad

Según la tarjeta de seguridad publicada por OpenAI, los dos modelos alcanzan el umbral Crítico en ciberseguridad de su Marco de Preparación, el sistema con el que la empresa mide los riesgos de sus modelos. También alcanzan el umbral Alto en capacidades biológicas y químicas.

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En una prueba interna con vulnerabilidades de los motores V8 y Chrome divulgadas entre junio y agosto de 2026, Astra logró ejecutar código arbitrario en 53,5% de los intentos, frente a 31,5% de GPT-6 Astra. Sol obtuvo 50,5%. Ejecutar código arbitrario significa que el atacante logra que el equipo corra las instrucciones que él decide.

En otra evaluación, la de la firma Irregular, Astra encontró y explotó fallas desconocidas en sistemas de uso extendido. Una de ellas permitía a una aplicación maliciosa acceder a datos privados en un sistema operativo móvil popular sin tener permisos.

Esas fallas están en proceso de divulgación responsable. Ningún modelo logró atacar un objetivo totalmente protegido: los 15 desafíos más difíciles quedaron sin resolver.

Astra es además el primer modelo que OpenAI lanza al público y que cumple el umbral Alto de automejora. REUTERS/Carlos Barria

Por ese motivo, OpenAI endureció las restricciones por defecto para pedidos de ayuda de mayor riesgo. La empresa reconoce que esto limita parte del trabajo legítimo de investigación de vulnerabilidades, y que los modelos resultan menos útiles que GPT-6 Astra en tareas de ciberseguridad permitidas.

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Astra, el primero con riesgo alto de automejora

Astra es además el primer modelo que OpenAI lanza al público y que cumple el umbral Alto de automejora, es decir, la capacidad de contribuir a mejorar sistemas de IA.

Antes de ampliar su uso interno en Codex, la empresa evaluó su comportamiento, mejoró el aislamiento de sus entornos de investigación y creó Control Room, un sistema central que vigila las tareas de los modelos y puede detenerlas.

Quienes necesiten menos restricciones deben registrarse en Daybreak, el programa de acceso confiable de OpenAI para defensores informáticos. REUTERS/Dado Ruvic

La tarjeta de seguridad también registra problemas. Los dos modelos omiten con más frecuencia los obstáculos que encontraron al informar su trabajo, y resisten menos los intentos de saltarse sus reglas que GPT-6 Astra en las primeras pruebas. OpenAI ajustó los límites de rechazo y dijo que investiga las causas de las omisiones. Astra mostró además más señales de reconocer cuándo lo están evaluando.

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Quienes necesiten menos restricciones deben registrarse en Daybreak, el programa de acceso confiable de OpenAI para defensores informáticos. En el lanzamiento, los rechazos reducidos para Astra quedan limitados a un grupo más pequeño aprobado para Daybreak Red. La empresa dijo que trabajará para llevar los modelos 6.2 a ese programa.

El modo Ultrafast costará tres veces la tarifa estándar hasta el 28 de febrero de 2027 y seis veces desde el 1 de marzo de 2027, según la documentación de la API.