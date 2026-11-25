Teresa Rodríguez, de 58 años, mira al presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la televisión estatal, mientras Díaz-Canel anuncia que el país ha iniciado conversaciones con el gobierno estadounidense en medio de una grave crisis económica y ante la creciente presión del presidente estadounidense Donald Trump sobre el gobierno comunista. La imagen fue tomada en La Habana, Cuba. 13 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Guardar

Cuba encara una proyección de contracción económica del 2.5% en 2027, según un informe de Oxford Economics, consultora británica, difundido en exclusiva a Bloomberg Línea.

La crisis energética, el deterioro de la infraestructura y una caída del consumo estimada en el 5.5% marcarán el próximo año en la isla.

PUBLICIDAD

El país registra una puntuación de riesgo económico de 8.8 sobre 10, lo que lo ubica en el puesto 162 entre 164 naciones evaluadas, muy por encima del promedio de 5.5 que exhiben los mercados emergentes.

“El país continúa sumido en una prolongada crisis social y económica, comparable en algunos aspectos con la turbulencia que siguió a la disolución de la Unión Soviética”, señala el informe.

La inflación erosionará los salarios cubanos

De acuerdo con Oxford Economics, la inflación alcanzaría un promedio del 30% en 2027. El alza respondería al aumento de los precios de los combustibles durante el primer trimestre, producto de las limitaciones de abastecimiento y los márgenes que aplican los intermediarios.

PUBLICIDAD

Los precios de los alimentos sumarán presión adicional, con un incremento estimado del 55% a causa de la escasez y la débil producción agrícola. “La inflación erosionará las ganancias salariales en un contexto de persistente escasez de alimentos y acceso limitado a bienes esenciales”, indica el reporte.

ARCHIVO - Un hombre cocina una sopa en un fuego en la acera, durante un apagón en La Habana, Cuba, el 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

La consultora atribuye el fenómeno a que las cifras oficiales probablemente subestiman la evolución real de los precios, ya que los hogares recurren cada vez más a los mercados informales, donde las diferencias cambiarias provocan aumentos más pronunciados. Allí, la inflación proyectada alcanzaría los tres dígitos.

El deterioro de la infraestructura y la persistente crisis energética limitan además la producción industrial y agrícola. La escasez de materiales y financiamiento retrasa, a su vez, los proyectos de infraestructura pública, advierte la consultora en el informe compartido con Bloomberg Línea.

PUBLICIDAD

Las restricciones a las remesas, equivalentes al 3% del PIB, seguirán golpeando el poder adquisitivo de los hogares y retrasando la recuperación económica de la isla.

“Estos factores, sumados a la pobreza generalizada, la conflictividad social y el aumento de la inseguridad, seguirán retrasando la recuperación económica”, agrega el documento.

El Banco Central ante una brecha cambiaria crítica

En materia de política monetaria, el informe plantea que el Banco Central busca preservar el poder adquisitivo de la moneda mediante la gestión de la oferta monetaria, los encajes legales, la regulación de las tasas de interés y la supervisión del tipo de cambio. “Los desequilibrios monetarios y la sustitución de la moneda seguirán limitando la transmisión de la política monetaria”, explica.

PUBLICIDAD

Un hombre muestra un peso convertible cubano y un dólar estadounidense. EFE/Rolando Pujol/Archivo

Cuba eliminó su sistema de doble moneda en 2021, cuando suprimió el peso convertible (CUC) y restableció el peso cubano (CUP) como única divisa de curso legal. En diciembre de 2025, el Gobierno implementó un nuevo sistema cambiario con tres tasas.

Oxford Economics sostiene que ese esquema no ha logrado generar confianza y mantiene una brecha importante frente al mercado informal, donde el dólar se cotiza en torno a los 1,000 CUP.

“Esta brecha distorsiona las señales de precios, socava la confianza en el CUP e incentiva el acaparamiento de dólares estadounidenses”, indica el reporte.

La consultora reseña que las autoridades cubanas han avanzado hacia una dolarización parcial al autorizar una gama más amplia de transacciones en moneda extranjera. “Si bien esto podría fomentar la entrada de divisas y aliviar las restricciones de oferta, prevemos que las mejoras seguirán siendo graduales, y que solo hacia 2028 se observarán avances más significativos”, proyecta.

PUBLICIDAD

Impacto limitado del paquete de 176 reformas

El Gobierno cubano aprobó a mediados de año un paquete de 176 reformas económicas y sociales para descentralizar la economía y ampliar la participación del sector privado, en medio de las presiones de Estados Unidos.

Niños corren junto a un montón de basura acumulada en una calle durante un apagón en La Habana, Cuba, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Sin embargo, Oxford Economics sostiene que su impacto “seguirá siendo limitado” debido a las restricciones por el lado de la oferta y la conflictividad social.

Aun así, la consultora espera que una mayor inversión impulse el crecimiento del PIB hasta el 1.2% en 2028. Las exportaciones crecerán un 7.1% en 2027, luego de caer un 17.4% el año anterior, impulsadas por la recuperación del turismo, que compensará la menor producción de tabaco, rubro que representa el 40% de las exportaciones de bienes del país.

PUBLICIDAD

La crisis energética seguirá afectando al sector turístico. Se estima que la llegada de visitantes no recuperará los niveles previos a la pandemia hasta mediados de la década de 2030. Las importaciones disminuirán un 1.3% por la debilidad de la demanda interna, lo que permitirá reducir el déficit de la cuenta corriente en 0.9 puntos porcentuales, hasta el 2,8% del PIB.

Los apagones se agravaron durante el año

El panorama que describe Oxford Economics para 2027 se apoya en una realidad que ya golpea con fuerza a la población cubana. Según OnCubaNews, sitio de noticias cubano, este martes la disponibilidad eléctrica en la isla solo llegó hasta los 1,120 megavatios en el pico nocturno, mientras la afectación prevista por la Unión Eléctrica alcanzaba los 1,710 megavatios.

PUBLICIDAD

Los apagones prolongados en Cuba alcanzan hasta 20 horas, complicando la conservación de alimentos y la vida diaria de millones de residentes (AP)

Ocho unidades térmicas permanecían fuera de servicio por averías o mantenimientos, de acuerdo con el mismo medio. A mediados de noviembre, la provincia de Villa Clara llegó a acumular más de 72 horas sin electricidad ni agua potable, según informó CiberCuba, sitio de noticias cubano independiente, dado que la falta de suministro eléctrico impide también el funcionamiento de los sistemas de bombeo.

Unos 2.6 millones de cubanos sufrían interrupciones en el suministro de agua a principios de noviembre, según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, citado por El Economista.

Más del 60% de esos cortes estaban directamente relacionados con los apagones, precisó la misma fuente.

El economista cubano Omar Everleny Pérez, citado por Inter Press Service, agencia internacional de noticias, calificó a 2026 como uno de los peores años para la economía de la isla, con una contracción del PIB del 10.2% a precios constantes, la segunda caída más pronunciada desde 2008.

PUBLICIDAD

Pérez advirtió además que el retroceso real podría superar el 15% si se considera la pérdida de capacidad industrial y el hundimiento del turismo.