Tecno

Spotify Wrapped 2025 rompe récords con más de 200 millones de usuarios en un día

En solo 24 horas, se crearon más de 500 millones de historias, que incluyen publicaciones en la plataforma, capturas de pantalla y descargas

Guardar
Spotify Wrapped 2025 ya está
Spotify Wrapped 2025 ya está disponible. (Spotify)

Spotify ha dado un salto en la participación y viralidad digital con el lanzamiento de Wrapped 2025, la edición anual que recopila y celebra los hábitos de escucha de sus usuarios. En apenas 24 horas, la plataforma alcanzó la cifra sin precedentes de más de 200 millones de usuarios activos interactuando con sus historias musicales personalizadas, superando ampliamente los registros previos.

Impacto global y crecimiento sin precedentes de Spotify Wrapped 2025

El éxito abrumador de Spotify Wrapped 2025 quedó reflejado en su velocidad para sumar participantes: la campaña logró sumar 200 millones de usuarios activos en solo la mitad del tiempo que se necesitó en 2024. Este crecimiento del 19% interanual evidencia el creciente poder de convocatoria de la marca y su capacidad para captar la atención de las audiencias digitales.

La viralidad también se manifestó en la manera de compartir los resultados: en el primer día, los usuarios generaron más de 500 millones de historias, entre publicaciones dentro de la plataforma, capturas de pantalla y descargas. Esto representa un incremento del 41% respecto al año anterior, y confirma la tendencia de integrar la música como parte clave de la identidad online.

Spotify ha dado un salto
Spotify ha dado un salto en la participación y viralidad digital con el lanzamiento de Wrapped 2025. REUTERS/Brendan McDermid

En mercados como India, Indonesia, Japón, Colombia, Tailandia y Estados Unidos el aumento de la participación fue especialmente significativo, consolidando aún más la posición de Spotify en el mercado global.

Marc Hazan, vicepresidente sénior de Marketing y Alianzas de Spotify, destacó el espíritu detrás del éxito: “Este año nos propusimos hacer Wrapped más grande, más audaz y mucho más conectado con la creatividad y la conexión humana. Ese espíritu impulsó los números récord que estamos celebrando. Spotify es el lugar donde las personas expresan con orgullo quiénes son a través de la música, podcasts y libros que más aman, y Wrapped es nuestro homenaje anual a esa identidad”.

Nuevas herramientas y funciones para una experiencia personalizada en Spotify Wrapped

Una de las claves del éxito de Wrapped 2025 radica en las herramientas innovadoras que Spotify implementó para personalizar aún más la experiencia de los usuarios. La edición ofrece funciones nuevas y mejoradas que exploran la identidad sonora desde perspectivas más creativas y sociales.

Los usuarios de Spotify pueden
Los usuarios de Spotify pueden descubrir y compartir su playlist anual. (Spotify)

Entre las novedades se encuentra ‘Edad sonora’, una función que estima la era musical con la que el usuario se identifica, permitiendo descubrir nuevas conexiones con el pasado musical. La dinámica ‘Clubs’ agrupa a los oyentes en comunidades globales según su estilo de escucha, lo que fomenta la interacción y la pertenencia a tribus musicales.

Además, se introdujo la experiencia ‘Wrapped Party’, una versión competitiva y en vivo orientada a disfrutar los resultados en compañía de amigos y añadir un componente social y lúdico a la revisión de los datos de todo el año.

Otra de las innovaciones de esta edición es la integración de hábitos relacionados con podcasts y audiolibros, extendiendo el espectro del análisis del consumo de contenidos y reconociendo la importancia creciente de otros formatos de audio en la construcción de la identidad individual del usuario.

Spotify Wrapped 2025 no solo rompió récords de participación y viralidad, sino que también estableció un nuevo estándar en la experiencia personalizada y social en la industria del streaming musical.

Bad Bunny volvió a ocupar
Bad Bunny volvió a ocupar el primer lugar como el artista más escuchado a nivel global en Spotify Wrapped 2025. (Crédito @Spotify/ X - @badbunny / Instagram)

Bad Bunny lidera Spotify Wrapped 2025

A nivel mundial, Bad Bunny se posicionó nuevamente como el artista más reproducido en Spotify Wrapped 2025, acumulando más de 19.800 millones de reproducciones. Taylor Swift, quien había encabezado el ranking los dos años anteriores, quedó en el segundo puesto este año.

El éxito de Bad Bunny no solo se reflejó en su liderazgo como artista, sino también en los álbumes: “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” se ubicó como el disco más escuchado del año, y “Un Verano Sin Ti” regresó al Top 10 global, confirmando el impacto sostenido del puertorriqueño en las tendencias musicales.

Temas Relacionados

SpotifySpotify WrappedSpotify Wrapped 2025MúsicaLo último en tecnología

Últimas Noticias

La nueva función Touch Up llega a Google Fotos: así podrás editar rasgos faciales uno a uno

Los usuarios podrán seleccionar el rostro de cada persona en sus fotos y aplicar ajustes diferenciados para cejas, labios, dientes y más, superando las limitaciones de los tradicionales filtros generales

La nueva función Touch Up

ChatGPT desacelera su crecimiento mientras Gemini gana usuarios y extiende el tiempo de uso diario

La integración con herramientas de Google y la posibilidad de comprender texto, imágenes, audio y video impulsan el atractivo y el uso intensivo de Gemini

ChatGPT desacelera su crecimiento mientras

Steve Jobs seleccionó a 5.000 trabajadores que llevaron a Apple al éxito: cómo los seleccionó

Uno de los métodos de contratación era realizar caminatas para hablar y evaluar el tiempo en que se tardaban

Steve Jobs seleccionó a 5.000

La inteligencia artificial revoluciona la previsión de huracanes y supera las expectativas en 2025

Por primera vez, meteorólogos anticiparon intensidades y trayectorias con una precisión inédita durante la temporada. Cómo este avance permitirá mejorar los planes de prevención y aumentar la seguridad de comunidades costeras ante fenómenos extremos

La inteligencia artificial revoluciona la

WhatsApp permitirá a los recién llegados a grupos ponerse al día con los mensajes de las últimas 24

Los administradores podrán activar o desactivar esta opción para que cada usuario recién llegado consulte los debates clave, mejorando la adaptación sin comprometer la seguridad del grupo

WhatsApp permitirá a los recién
DEPORTES
Boca Juniors recibirá a Racing

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La Liga de Primera División tuvo su segunda jornada: todos los resultados y la programación de este domingo

De las lágrimas a la gloria: Agustín Canapino ganó en La Plata y es quíntuple campeón de TC

Las repercusiones en Red Bull tras el título de Norris en la F1: el cruce de Verstappen con un periodista y el dardo de Checo Pérez

Los Pumas perdieron con Sudáfrica y se quedaron con la medalla de plata en el Seven de Ciudad del Cabo

TELESHOW
La divertida salida de Tamara

La divertida salida de Tamara Báez con Jamaica: compras navideñas y espíritu festivo en familia

La pasión deportiva de Lola Demichelis que llena de orgullo a Evangelina Anderson: las fotos

Lila suave, gasa natural y solapa reversionada: el look de Juana Viale que recicló en su programa

La tierna tradición que Maxi López eligió para reencontrarse con su hija Elle: “Esperaba a su Daddy”

El emotivo mensaje del Indio Solari en pleno show de su banda: “Son el mejor público del planeta”

INFOBAE AMÉRICA

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato

El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza

Francia advirtió que la Unión Europea podría imponer aranceles a China si no frena sus prácticas comerciales abusivas

¿El silencio domina Marte?: la NASA descifró los misterios del sonido en el planeta rojo