Spotify Wrapped 2025 rompe récords con más de 200 millones de usuarios en un día

Spotify Wrapped 2025 ya está disponible. (Spotify)

Spotify ha dado un salto en la participación y viralidad digital con el lanzamiento de Wrapped 2025, la edición anual que recopila y celebra los hábitos de escucha de sus usuarios. En apenas 24 horas, la plataforma alcanzó la cifra sin precedentes de más de 200 millones de usuarios activos interactuando con sus historias musicales personalizadas, superando ampliamente los registros previos.

Impacto global y crecimiento sin precedentes de Spotify Wrapped 2025

El éxito abrumador de Spotify Wrapped 2025 quedó reflejado en su velocidad para sumar participantes: la campaña logró sumar 200 millones de usuarios activos en solo la mitad del tiempo que se necesitó en 2024. Este crecimiento del 19% interanual evidencia el creciente poder de convocatoria de la marca y su capacidad para captar la atención de las audiencias digitales.

La viralidad también se manifestó en la manera de compartir los resultados: en el primer día, los usuarios generaron más de 500 millones de historias, entre publicaciones dentro de la plataforma, capturas de pantalla y descargas. Esto representa un incremento del 41% respecto al año anterior, y confirma la tendencia de integrar la música como parte clave de la identidad online.

Spotify ha dado un salto en la participación y viralidad digital con el lanzamiento de Wrapped 2025. REUTERS/Brendan McDermid

En mercados como India, Indonesia, Japón, Colombia, Tailandia y Estados Unidos el aumento de la participación fue especialmente significativo, consolidando aún más la posición de Spotify en el mercado global.

Marc Hazan, vicepresidente sénior de Marketing y Alianzas de Spotify, destacó el espíritu detrás del éxito: “Este año nos propusimos hacer Wrapped más grande, más audaz y mucho más conectado con la creatividad y la conexión humana. Ese espíritu impulsó los números récord que estamos celebrando. Spotify es el lugar donde las personas expresan con orgullo quiénes son a través de la música, podcasts y libros que más aman, y Wrapped es nuestro homenaje anual a esa identidad”.

Nuevas herramientas y funciones para una experiencia personalizada en Spotify Wrapped

Una de las claves del éxito de Wrapped 2025 radica en las herramientas innovadoras que Spotify implementó para personalizar aún más la experiencia de los usuarios. La edición ofrece funciones nuevas y mejoradas que exploran la identidad sonora desde perspectivas más creativas y sociales.

Los usuarios de Spotify pueden descubrir y compartir su playlist anual. (Spotify)

Entre las novedades se encuentra ‘Edad sonora’, una función que estima la era musical con la que el usuario se identifica, permitiendo descubrir nuevas conexiones con el pasado musical. La dinámica ‘Clubs’ agrupa a los oyentes en comunidades globales según su estilo de escucha, lo que fomenta la interacción y la pertenencia a tribus musicales.

Además, se introdujo la experiencia ‘Wrapped Party’, una versión competitiva y en vivo orientada a disfrutar los resultados en compañía de amigos y añadir un componente social y lúdico a la revisión de los datos de todo el año.

Otra de las innovaciones de esta edición es la integración de hábitos relacionados con podcasts y audiolibros, extendiendo el espectro del análisis del consumo de contenidos y reconociendo la importancia creciente de otros formatos de audio en la construcción de la identidad individual del usuario.

Spotify Wrapped 2025 no solo rompió récords de participación y viralidad, sino que también estableció un nuevo estándar en la experiencia personalizada y social en la industria del streaming musical.

Bad Bunny volvió a ocupar el primer lugar como el artista más escuchado a nivel global en Spotify Wrapped 2025. (Crédito @Spotify/ X - @badbunny / Instagram)

Bad Bunny lidera Spotify Wrapped 2025

A nivel mundial, Bad Bunny se posicionó nuevamente como el artista más reproducido en Spotify Wrapped 2025, acumulando más de 19.800 millones de reproducciones. Taylor Swift, quien había encabezado el ranking los dos años anteriores, quedó en el segundo puesto este año.

El éxito de Bad Bunny no solo se reflejó en su liderazgo como artista, sino también en los álbumes: “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” se ubicó como el disco más escuchado del año, y “Un Verano Sin Ti” regresó al Top 10 global, confirmando el impacto sostenido del puertorriqueño en las tendencias musicales.