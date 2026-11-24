Cuatro países centroamericanos realizaron un simulacro regional con el Programa Mundial de Alimentos para coordinar la respuesta ante la sequía. (Conred)

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Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua participaron en una simulación transnacional liderada por el Programa Mundial de Alimentos para probar sus mecanismos de asistencia alimentaria ante la sequía asociada a El Niño, que amenaza los cultivos de subsistencia y los medios de vida de millones de habitantes del Corredor Seco centroamericano.

El fenómeno podría llevar a la pobreza a cerca de 4,8 millones de personas en la región hacia 2030 y causar una pérdida acumulada de al menos 2% del producto interno bruto regional durante los próximos tres años, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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La actividad se realizó en Ciudad de Guatemala y reunió a delegaciones de los cuatro países que integran la franja climática extendida desde el sur de México hasta Costa Rica. En esa zona viven más de 10,5 millones de personas, muchas de ellas dependientes de la agricultura para su alimentación e ingresos.

También asistieron como observadores representantes de Belice, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y México, que expusieron sus propios sistemas de atención ante emergencias.

Cuatro países centroamericanos realizaron un simulacro regional con el Programa Mundial de Alimentos para coordinar la respuesta ante la sequía. (Conred)

Escenarios de sequía para detectar fallas antes de una crisis

Las delegaciones trabajaron sobre situaciones hipotéticas de sequías prolongadas para evaluar la coordinación entre instituciones y localizar debilidades en los protocolos de respuesta antes de una emergencia real. El ejercicio priorizó el uso de programas de protección social, incluida la asistencia alimentaria, para asistir con rapidez a las familias afectadas por la falta de lluvias.

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La simulación no supuso una distribución efectiva de ayuda ni respondió a una emergencia activa. Su objetivo fue medir las capacidades disponibles en cada país para proteger vidas y medios de subsistencia.

El Programa Mundial de Alimentos coordinó la iniciativa junto con la Secretaría de la Integración Social Centroamericana y el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana, dentro del Sistema de la Integración Centroamericana.

Por Guatemala intervino la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, SE-Conred, con la meta de reforzar la articulación institucional y los mecanismos regionales de preparación.

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El simulacro se desarrolló mientras El Niño avanza hacia una de sus expresiones más intensas desde 1950. El Centro de Predicciones Climáticas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos estima una probabilidad superior al 79% de que el fenómeno se mantenga entre fuerte y muy fuerte hasta el trimestre comprendido entre enero y marzo de 2027.

La Organización Meteorológica Mundial, por su parte, calcula una probabilidad cercana al 100% de que persista hasta febrero de ese año.

Cuatro países centroamericanos realizaron un simulacro regional con el Programa Mundial de Alimentos para coordinar la respuesta ante la sequía. (Conred)

Las pérdidas de maíz y frijol en El Salvador y la zona del lago Güija

La sequía ya dejó pérdidas durante la cosecha de primera de 2026 en El Salvador, donde la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios informó la pérdida de 2.394.000 quintales de maíz y 78.000 quintales de frijol.

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El país permanece bajo alerta roja por sequía desde finales de agosto, debido al riesgo sobre cerca de 6,9 millones de quintales de granos básicos.

Los productores de la zona del lago Güija, compartida por Guatemala y El Salvador, calcularon una reducción de 20% en la producción de granos básicos. La falta de lluvia provocó la pérdida de más de dos millones de quintales de maíz, según testimonios recogidos por Mongabay Latam.

La Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna, FEWS NET, proyectó que entre dos millones y dos millones y medio de personas requerirán asistencia alimentaria en Guatemala entre marzo y mayo de 2027.

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El episodio de El Niño de 2015-2016 dejó a unas 3,5 millones de personas en Centroamérica en situación de inseguridad alimentaria, recordó la Cepal. La proyección actual contempla efectos sobre el acceso al agua, la producción agrícola, los mercados y la disponibilidad de alimentos.

Más de cinco millones de personas en crisis o emergencia alimentaria

Guatemala registra 3,2 millones de personas en crisis o emergencia alimentaria, mientras que Honduras concentra 1,8 millones, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases.

Una evaluación de Oxfam en 354 comunidades guatemaltecas y hondureñas concluyó que el 97,7% de los productores de maíz sufrió pérdidas agrícolas por la sequía. El 73% también perdió sus aves de corral y la mayoría de las familias rurales redujo sus reservas de alimentos a tres semanas o menos.

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Oxfam y la Unión Europea entregaron transferencias monetarias y asistencia alimentaria a más de 8.300 personas vulnerables en Guatemala y Honduras. La organización indicó que el programa permitió que varias familias pasaran de inseguridad alimentaria severa o moderada a niveles leves o de seguridad alimentaria.

La simulación forma parte del Plan de Acción Regional frente a El Niño 2026-2027, establecido en septiembre para anticipar riesgos sobre el agua, la agricultura y la seguridad alimentaria. El plan incluye el seguimiento de información climática, medidas sectoriales, preparación operativa y coordinación entre instituciones de distintos países.

Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advirtieron que los efectos más graves de El Niño sobre la inseguridad alimentaria suelen aparecer varios meses después del punto máximo del fenómeno.

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