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Por primera vez desde la edición inaugural de 2014, ningún juego publicado por Sony fue nominado a Juego del Año en The Game Awards 2026. La ausencia corta una racha de 11 ceremonias consecutivas con presencia de PlayStation en la categoría principal, aunque la editora suma nueve candidaturas en otros apartados. Los premios se entregarán el 10 de diciembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Una racha que comenzó con Bloodborne

La sucesión de nominaciones empezó en 2015 con Bloodborne, que compitió por el GOTY (sigla en inglés de Juego del Año) frente a The Witcher 3: Wild Hunt, ganador de aquella edición. Desde entonces, Sony había conseguido colocar al menos un lanzamiento propio entre los finalistas cada año.

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La lista continuó con Uncharted 4: A Thief’s End en 2016 y Horizon Zero Dawn en 2017. El primer triunfo llegó en 2018, cuando God of War obtuvo el premio y compartió la categoría con Marvel’s Spider-Man, otra producción publicada por Sony.

En 2019 fue nominado Death Stranding, mientras que The Last of Us Parte II ganó en 2020, una edición en la que Ghost of Tsushima también estuvo entre los candidatos. Ratchet & Clank: Rift Apart representó a PlayStation en 2021, antes de que Sony volviera a ocupar dos lugares en 2022 con God of War Ragnarok y Horizon Forbidden West.

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La secuencia siguió en 2023 con Marvel’s Spider-Man 2. En 2024, Astro Bot entregó a Sony su tercer GOTY, después de los premios obtenidos por God of War y The Last of Us Parte II. El último candidato de la racha fue Death Stranding 2: On the Beach en 2025, que perdió frente a Clair Obscur: Expedition 33.

Los seis juegos que competirán por el GOTY

El premio principal de 2026 se decidirá entre 007 First Light, Control Resonant, GTA 6, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem y el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. GTA 6 llega, además, como el videojuego con más nominaciones de toda la edición.

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La ausencia más visible para Sony es Marvel’s Wolverine. El título de Insomniac Games recibió críticas mayormente positivas, pero no alcanzó el nivel de reconocimiento obtenido por algunos trabajos anteriores del estudio. Sus dos candidaturas quedaron fuera del premio principal: innovación en accesibilidad y mejor interpretación por el trabajo de Liam McIntyre como Wolverine.

Otros lanzamientos vinculados con PlayStation tampoco ingresaron en la selección de seis finalistas. Saros, desarrollado por Housemarque, aparece en mejor juego de acción, mientras que Marathon compite en mejor multijugador. La diferencia es relevante porque Sony había mantenido su lugar en el GOTY incluso durante años en los que sus juegos no ganaron la estatuilla.

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FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de Sony PlayStation en la Paris Games Week, una feria comercial de videojuegos en París, Francia, el 5 de noviembre de 2023. REUTERS/Claudia Greco

Las otras nominaciones de PlayStation

Sony acumula nueve nominaciones en The Game Awards 2026, la misma cantidad que Annapurna Interactive. Ambas quedan por detrás de Nintendo y Capcom, mientras que la distancia con Xbox se reduce a una sola candidatura: la marca de Microsoft consiguió ocho.

Marvel’s Wolverine concentra dos oportunidades. Además del reconocimiento a sus opciones de accesibilidad, Liam McIntyre compite en interpretación con Rahul Kohli, nominado por su papel en Saros. Esta categoría premia el trabajo actoral capturado para un videojuego, incluida la voz y, cuando corresponde, la actuación física registrada mediante captura de movimiento.

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Las candidaturas restantes están distribuidas entre varios géneros. Saros figura en acción, Marathon en multijugador y Marvel Tokon: Fighting Souls en juego de lucha. God of War Laufey, todavía sin lanzamiento, fue incluido en la categoría de juego más esperado.

El resultado de estas categorías y el nuevo ganador del GOTY se conocerán durante la ceremonia del 10 de diciembre. Sony llegará con nueve nominaciones totales, pero sin posibilidades de sumar en 2026 su cuarto premio a Juego del Año.

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