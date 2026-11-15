Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 16 de noviembre de 2026

Desde los ajustes del teléfono se puede revisar la versión de software instalada y su compatibilidad. (Reuters)

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WhatsApp dejará sin servicio a una serie de teléfonos antiguos a partir del 16 de noviembre, fecha en la que entran en vigor nuevos requisitos técnicos mínimos tanto para dispositivos Android como para equipos iPhone de Apple. La aplicación de mensajería de Meta actualiza de forma periódica las versiones de sistema operativo necesarias para funcionar, y los modelos que no puedan ejecutarlas quedan automáticamente excluidos.

El ajuste para el ecosistema Android ya había comenzado antes de esta fecha. Desde el 8 de septiembre, la aplicación exige como mínimo Android 6.0 para poder instalarse y actualizarse. En el caso de los dispositivos de Apple, el próximo cambio llegará a fines de mes: a partir del 30 de noviembre de 2026, WhatsApp requerirá iOS 15.5 en lugar del actual mínimo de iOS 15.1.

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Los modelos Android que perdieron compatibilidad

Entre los equipos que no alcanzan la versión Android 6.0 y por lo tanto quedan fuera de los requisitos actuales de WhatsApp figuran dispositivos de cuatro marcas: Samsung, Motorola, LG y Sony.

Los nuevos requisitos de software dejarán sin la aplicación a varios celulares que no pueden actualizarse. (Reuters)

En el caso de Samsung, la lista incluye el Galaxy S3, el Galaxy S4 Mini, el Galaxy Note 2, el Galaxy Core, el Galaxy Trend y el Galaxy Trend Lite.

De Motorola quedan afectados el Moto G de primera generación, el Moto E de primera generación y el Droid Razr HD.

Por parte de LG, los modelos sin compatibilidad son el Optimus G, el Optimus L5, el Optimus L7, el Optimus F7, el Lucid 2, el Nexus 4 y el G2 Mini.

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La compatibilidad con WhatsApp depende de la versión del sistema operativo instalada en cada dispositivo. (Europa Press)

Finalmente, Sony suma a la lista el Xperia Z y el Xperia SP.

La pérdida de acceso no se debe a la antigüedad del hardware en sí, sino a la imposibilidad de estos equipos de instalar una versión de Android igual o superior a la 6.0, que es la que exige ahora la aplicación para operar con normalidad.

Qué iPhone dejarán de ser compatibles el 30 de noviembre

El cronograma de Apple es distinto. Hasta el 30 de noviembre de 2026, WhatsApp sigue admitiendo iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores. Ese día, el requisito mínimo subirá a iOS 15.5, y los teléfonos que no puedan actualizarse perderán la posibilidad de usar la aplicación.

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El 30 de noviembre de 2026, Apple elevará el requisito mínimo a iOS 15.5 para mantener la aplicación activa. (Reuters)

Los modelos que no alcanzan ese nivel de actualización son el iPhone 5, el iPhone 5c, el iPhone 5s, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Ninguno de estos cinco equipos admite la instalación de iOS 15.5, por lo que quedarán excluidos de forma automática una vez que el nuevo requisito entre en vigor. En cambio, modelos como el iPhone 6s y el iPhone SE de primera generación sí pueden ejecutar iOS 15.5 o versiones posteriores, por lo que mantendrán el servicio sin inconvenientes.

Cómo verificar si un celular seguirá funcionando

La compatibilidad de cada equipo depende de la versión de sistema operativo instalada y de las actualizaciones que admite el fabricante. Esta información puede revisarse desde los ajustes del propio teléfono.

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En los dispositivos Android, el procedimiento consiste en abrir la aplicación Ajustes, ingresar en el apartado Acerca del teléfono y buscar la sección de Información de software o Versión de Android, donde se puede comprobar si el equipo cuenta con Android 6.0 o una versión posterior.

Una persona usa el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

En los iPhone, el camino es distinto: hay que abrir Configuración, seleccionar General, ingresar en Información y consultar allí la versión de iOS instalada, además de revisar si existe alguna actualización disponible para instalar. Si el teléfono permite actualizar a una versión compatible, el usuario podrá seguir utilizando WhatsApp sin cambios; de lo contrario, deberá migrar a otro dispositivo.

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Qué hacer con las conversaciones antes de cambiar de teléfono

Antes de dejar de usar un celular que perderá compatibilidad, se recomienda realizar una copia de seguridad para conservar mensajes, fotografías, videos y documentos almacenados en la aplicación. El proceso se completa desde Ajustes, luego Chats y finalmente Copia de seguridad.

En los equipos Android, el respaldo se guarda en Google Drive, mientras que en los iPhone se utiliza iCloud. Una vez configurado el nuevo dispositivo, basta con instalar WhatsApp, verificar el número telefónico y recuperar las conversaciones desde la copia almacenada.

Una copia de seguridad en Google Drive o iCloud permite conservar las conversaciones al cambiar de equipo. (Reuters)

La pérdida de compatibilidad no implica que la cuenta del usuario desaparezca: el problema radica exclusivamente en que el teléfono ya no puede ejecutar la aplicación. Por ese motivo, generar una copia de seguridad antes del cambio de equipo permite conservar toda la información y continuar utilizando el mismo número en un dispositivo que sí cumpla con los nuevos requisitos técnicos.

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