Tecno

Discord comienza a exigir verificación de edad pese a la oposición de los usuarios

Discord utilizará señales como la antigüedad de las cuentas, los dispositivos y los patrones de uso para determinar si un usuario es adulto o adolescente

Discord implementará medidas de verificación de edad para todos sus usuarios.
Discord implementará medidas de verificación de edad para todos sus usuarios. (Discord)
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Discord comenzará a implementar desde este miércoles 23 de setiembre nuevas medidas de verificación de edad para sus usuarios, después de haber retrasado inicialmente el despliegue debido a las críticas de la comunidad.

La plataforma utilizará información de las cuentas y modelos de aprendizaje automático para determinar si una persona pertenece al grupo de adultos, adolescentes o si su edad no ha podido ser confirmada.

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La compañía sostiene que más del 90 % de sus usuarios no tendrá que realizar una verificación adicional. En esos casos, Discord utilizará señales que ya forman parte de la actividad habitual de las cuentas, como su antigüedad, información del dispositivo y determinados patrones de uso.

Discord anunció que comenzará a desplezar la verificación de edad de sus usuarios.
Discord anunció que comenzará a desplezar la verificación de edad de sus usuarios.

El cambio responde también a la expansión de las leyes que exigen controles de edad en servicios digitales. Según Stanislav Vishnevskiy, director de tecnología de Discord, la plataforma ya tuvo que implementar este tipo de medidas en regiones como Brasil y Texas.

Discord utilizará un sistema para estimar la edad

La plataforma explica que su sistema de aprendizaje automático ha sido entrenado para identificar patrones de comportamiento asociados con distintos grupos de edad. Entre las señales utilizadas están el tiempo que lleva activa una cuenta, el dispositivo desde el que se conecta y determinadas características de su actividad.

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Discord asegura que no utilizará el contenido de los mensajes, los datos del perfil ni atributos demográficos para realizar esta estimación.

La compañía explica que el sistema parte de una diferencia general en los patrones de uso. Por ejemplo, la forma en que una persona adolescente utiliza la plataforma puede diferir de la actividad habitual de un adulto en aspectos como las comunidades a las que pertenece o la manera en que interactúa con otros usuarios.

Discord señala que el 90 % de sus usuarios no deberá de presentar ningún tipo de documentación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Discord señala que el 90 % de sus usuarios no deberá de presentar ningún tipo de documentación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La tecnología se entrenó utilizando datos cuya edad había sido confirmada de forma fiable, obtenidos en el contexto de las obligaciones de verificación que Discord ya había tenido que cumplir en determinadas regiones.

Más del 90 % de los usuarios no tendrá que comprobar su edad

La principal diferencia para los usuarios será que quienes sean identificados como adultos podrán continuar utilizando Discord sin cambios importantes. La empresa afirma que la mayoría de las cuentas no necesitará pasar por una comprobación adicional.

Cuando el sistema no pueda determinar con suficiente confianza que una persona es adulta, el usuario tendrá la posibilidad de demostrar su edad.

Discord afirma que esta comprobación no requiere necesariamente datos biométricos ni un escaneo de un documento de identidad. Entre las alternativas disponibles está compartir información de una tarjeta de crédito o utilizar el grupo de edad asociado a la cuenta de la App Store de Apple o Google Play.

La nueva medida de Discord solo afectará a los usuarios que no puedan demostrar que son mayores de edad. (Discord)
La nueva medida de Discord solo afectará a los usuarios que no puedan demostrar que son mayores de edad. (Discord)

De esta manera, la compañía busca ofrecer una vía alternativa para los casos en los que su sistema automático no pueda determinar correctamente la edad de una cuenta.

Los adolescentes tendrán nuevas restricciones

La identificación de una cuenta como perteneciente a un adolescente tendrá consecuencias dentro de la plataforma. Estas cuentas quedarán bloqueadas automáticamente para acceder a servidores y canales que tengan restricciones de edad.

Discord también modificará la forma en que los adolescentes reciben comunicaciones de personas que no forman parte de su lista de amigos. Las solicitudes de mensajes procedentes de desconocidos serán enviadas a una bandeja de entrada separada.

Además, los usuarios adolescentes recibirán alertas cuando acepten solicitudes de amistad de personas con las que no compartan amigos en común.

Para los adultos cuya edad haya sido confirmada, la experiencia de uso de Discord continuará siendo esencialmente la misma.

Discord pondrá restricciones a las cuentas que son utilizadas por adolescentes. (Discord)
Discord pondrá restricciones a las cuentas que son utilizadas por adolescentes. (Discord)

La privacidad sigue siendo uno de los principales cuestionamientos

Discord había retrasado sus planes de verificación de edad en febrero después de que usuarios expresaran preocupación por el posible uso de datos biométricos y documentos de identidad.

Las dudas sobre la protección de esta información también están relacionadas con un incidente ocurrido el año pasado, cuando un proveedor externo que trabajaba con Discord sufrió una brecha de seguridad que pudo haber expuesto información de unos 70.000 usuarios, incluidas fotografías de documentos oficiales y selfies utilizadas para verificar identidades.

La compañía reconoce que la verificación de edad genera preocupación, pero sostiene que los cambios regulatorios la obligan a incorporar estos mecanismos en cada vez más mercados.

El despliegue coloca a Discord ante un problema que afecta a numerosas plataformas: cumplir con las nuevas exigencias destinadas a proteger a los menores sin aumentar innecesariamente los riesgos relacionados con la privacidad y la seguridad de los usuarios.

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