Call of Duty: Warzone dejará ocultar los aspectos no militares y skins poco realistas

Call of Duty: Warzone añadirá una opción para ocultar aspectos que no tengan estética militar. (Call of Duty)

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Call of Duty: Warzone incorporará un filtro para ocultar skins no militares con el lanzamiento de la Temporada 1 de Modern Warfare 4.

Activision confirmó que la función Operator Skin Toggle permitirá a los jugadores modificar, de forma exclusiva en su pantalla, los operadores que ven en Call of Duty: Warzone.

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Al activarla, el sistema mostrará únicamente operadores de Modern Warfare 4 en lugar de aspectos equipados por otros usuarios en títulos anteriores.

La compañía explicó que Warzone reunió en los últimos años operadores, armas y experiencias de distintas entregas de la franquicia. Con esta opción, buscará atender tanto a los jugadores que prefieren esa variedad como a quienes quieren una estética más alineada con el último lanzamiento.

La herramienta Operator Skin Toggle dará a cada usuario control sobre la apariencia de los operadores en su propia pantalla. (Call of Duty)

Para qué sirve el filtro de skins en Warzone

Cuando el interruptor esté activado, el jugador verá un operador de Modern Warfare 4 en lugar de cualquier operador o aspecto procedente de otro título, como Black Ops 6, que haya sido equipado por otro usuario.

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El cambio se aplicará a enemigos, integrantes del grupo y compañeros de escuadrón, tanto en la sala de espera como durante las partidas.

La configuración no modificará el operador elegido por quien active el filtro: cada usuario continuará viendo el personaje que tenga equipado, incluso si pertenece a otra entrega de la franquicia.

Al activar la función, solo aparecerán personajes de Modern Warfare 4. (Call of Duty)

Además, la opción solo afectará a la experiencia individual y estará desactivada por defecto.

Activision aclaró que el filtro no eliminará el contenido adquirido o desbloqueado previamente. Los operadores, armas, aspectos, planos y camuflajes de Modern Warfare II, Modern Warfare III, Black Ops 6 y Black Ops 7 continuarán disponibles en Call of Duty: Warzone a partir de la Temporada 1.

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Qué pasará con las armas y el contenido heredado

Las armas de Modern Warfare II a Black Ops 7 permanecerán disponibles en la pestaña Legado del menú Equipamiento de Call of Duty: Warzone.

Sin embargo, la función Armero y los equipamientos personalizados anteriores no serán compatibles con las armas ni los planos antiguos.

Durante los últimos años, Warzone integró contenidos provenientes de varios juegos de la saga. (Hamilton)

En su lugar, cada arma base antigua contará con una versión equipada con cinco accesorios, además de los planos que conservarán sus configuraciones de accesorios existentes.

Activision aseguró que la colección de los jugadores seguirá disponible y que la actualización no afectará los planes de transferencia de progreso de entregas anteriores.

El objetivo de este nuevo capítulo será que el meta de armas esté centrado en Modern Warfare 4, sin eliminar las opciones heredadas. Raven Software mantendrá un calendario de equilibrio de armas cada dos semanas durante las temporadas.

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De qué trata Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone es un videojuego gratuito de combate en línea que reúne grandes mapas, operadores y un arsenal de armas dentro del universo de Call of Duty.

La medida apunta a satisfacer a quienes valoran los contenidos diversos y a quienes prefieren una imagen visual uniforme. (Activision)

Su objetivo principal es competir contra otros equipos para sobrevivir hasta el final de cada partida.

El modo más conocido es Battle Royale, una modalidad de alta cantidad de jugadores en la que los equipos deben buscar armas, equipo y recursos mientras eliminan rivales.

A medida que avanza la partida, una zona de gas reduce el área disponible y obliga a los jugadores a desplazarse. El último equipo que permanece en pie obtiene la victoria.

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Warzone también incluye Resurgence, una variante de ritmo más rápido. En este modo, los integrantes de un escuadrón pueden volver a la partida después de ser eliminados si sus compañeros se mantienen con vida durante un tiempo determinado o consiguen puntos para acelerar el regreso.

El armamento de las entregas anteriores continuará habilitado en Warzone. - crédito Call of Duty

La experiencia se actualiza de forma constante con mapas, modos, armas, operadores y contenidos procedentes de distintos títulos de la franquicia.

El juego permite formar equipos o competir con otros usuarios en escenarios de gran escala, donde la coordinación, la elección de equipamiento y la capacidad de reaccionar ante cada enfrentamiento resultan determinantes.