La Unidad Sindical Magisterial denunció retenciones en los pagos de liquidación de docentes que dejaron el Ministerio de Educación de Nicaragua. (Foto: El 19 digital)

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La Unidad Sindical Magisterial denunció retenciones en pagos de liquidación destinados a docentes que dejaron el Ministerio de Educación de Nicaragua. Según la organización, las situaciones incluyen a personas despedidas, jubiladas y a trabajadores que iniciaron trámites para retirarse.

La organización sindical afirmó que conoce tres casos en los que las delegaciones municipales del Mined habrían ordenado retener los cheques correspondientes a las liquidaciones. Entre ellos, mencionó a maestros que, según su denuncia, fueron despedidos tras negarse a participar en actividades vinculadas con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

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De acuerdo con la USM, las áreas de Recursos Humanos de las delegaciones reciben comunicaciones cuando se producen despidos o jubilaciones. Esas instrucciones estarían relacionadas con la situación administrativa de cada trabajador al momento de finalizar sus funciones, según información de Diario La Prensa.

El Ministerio de Educación no ofreció una respuesta en el material consultado.

Liquidación retenida a docentes. (Imagen: Diario La Prensa)

Las delegaciones invocan incumplimientos laborales para retener pagos

Los documentos citados por la organización señalan motivos como vacaciones pendientes, falta de cumplimiento de turnos y la ausencia de los 15 días previos que se exigirían antes de dejar el puesto.

La USM mostró a Diario La Prensa una comunicación en la que una delegación del Mined instruía retener un cheque. Según la información publicada, el documento sostenía que la persona no había cumplido con ese período previo y solicitaba el reembolso de una suma cercana al monto total de la liquidación.

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Putoy, citado por el diario como representante de la organización sindical, relató el caso de un maestro que no quiso asistir a actividades realizadas los sábados. El docente habría sido separado de su cargo y posteriormente no habría podido cobrar el dinero que le correspondía.

“Lo corrieron, luego le retienen el cheque”, afirmó Putoy a Diario La Prensa. El dirigente agregó que el trabajador todavía no había recibido el pago.

Las autoridades educativas justifican la retención de pagos por supuestos incumplimientos de turnos y falta del preaviso de quince días. (Foto: El 19 digital)

Según el relato de la USM, las actividades mencionadas incluían tareas extracurriculares y una especie de censo en las cercanías de los Pueblos Blancos. La organización consideró que algunos despidos tuvieron motivaciones políticas, aunque el material publicado no incorpora una posición del Mined sobre esas acusaciones.

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Una docente dijo que una colega espera su liquidación desde hace más de dos meses

Una maestra de Managua consultada por la publicación señaló que una compañera fue despedida luego de no poder asistir a convocatorias partidarias. Indicó que la docente llevaba más de dos meses sin recibir su liquidación.

La entrevistada afirmó que la mujer tiene cuatro hijos y constituye el principal sostén económico de su hogar, debido a que su pareja está desempleada. También aseguró que la afectada consiguió otro trabajo después de su salida del Ministerio.

La organización sindical advirtió que la demora para acceder al dinero de las liquidaciones se extiende por más de tres meses. (Foto: El 19 digital)

La USM sostuvo que algunos docentes pueden esperar más de tres meses para acceder a estos pagos. La organización vinculó esa situación con las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores que quedan sin empleo.

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El sindicato también recordó sus reclamos por las condiciones salariales del magisterio público. Según su denuncia, las remuneraciones del sector no superan los C$11.000 (USD 299.34).