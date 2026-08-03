WiFi de 2.4 GHz vs. 5 GHz: cuál elegir para ver películas en streaming sin cortes

La elección de la frecuencia WiFi adecuada influye directamente en la calidad y estabilidad de la reproducción de video en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mayoría de los usuarios de internet doméstico desconoce las diferencias entre las dos bandas principales que ofrece el estándar WiFi. Al conectar un televisor inteligente o cualquier dispositivo para ver contenido en streaming, elegir entre 2.4 GHz o 5 GHz puede marcar una diferencia sustancial en la experiencia.

Esta decisión influye directamente en la velocidad, el alcance y la estabilidad de la conexión, factores que determinan si la reproducción de películas o series se realiza sin interrupciones.

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Tanto los proveedores de servicios de internet como los fabricantes de routers modernos permiten seleccionar entre ambas frecuencias. Aunque la mayoría de los dispositivos recientes admite las dos opciones, la elección adecuada depende de las características físicas del ambiente y las necesidades de cada usuario.

Qué diferencia hay entre 2.4 GHz y 5 GHz en una red WiFi doméstica

Las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz ofrecen ventajas distintas en alcance y velocidad, según las necesidades de cada usuario y las características del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según expertos como Optimun, la diferencia fundamental entre 2.4 GHz y 5 GHz radica en la frecuencia de las ondas electromagnéticas que utilizan para transmitir datos. 2.4 GHz es una frecuencia más baja, lo que permite que la señal viaje a mayor distancia y atraviese obstáculos como paredes y techos con mayor facilidad.

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5 GHz, en cambio, utiliza una frecuencia más alta, lo que posibilita transportar más datos de manera simultánea y alcanzar velocidades superiores, aunque su alcance es más limitado.

La banda de 2.4 GHz es más adecuada para cubrir áreas extensas o viviendas con muchas divisiones, mientras que 5 GHz ofrece mejor desempeño a corta distancia. Esta diferencia se traduce en una mayor flexibilidad para adaptar la red WiFi a las condiciones físicas del lugar y al tipo de dispositivos conectados.

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Qué banda garantiza mejor velocidad para ver películas en streaming

La frecuencia de 5 GHz permite alcanzar velocidades superiores y reducir interrupciones durante la reproducción de películas y series en alta definición. (Imagen ilustrativa Infobae)

La frecuencia de 5 GHz puede alcanzar velocidades de hasta 1300 Mbps en condiciones ideales, frente a los 300 Mbps máximos que ofrece la banda de 2.4 GHz.

Esta superioridad en velocidad permite reproducir contenido en alta definición y 4K sin interrupciones, siempre que los dispositivos y la distancia al router lo permitan.

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Asimismo, el mayor número de canales no superpuestos en 5 GHz, de hasta 23, ayuda a gestionar múltiples conexiones simultáneas, evitando la congestión habitual en 2.4 GHz, que solo ofrece tres canales de este tipo.

Para quienes buscan una experiencia de streaming fluida, la banda de 5 GHz es la opción más útil, siempre que se utilice cerca del router y sin muchos obstáculos de por medio.

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Cómo afecta el alcance de la señal WiFi en cada banda

El alcance de la señal WiFi varía según la frecuencia, siendo 2.4 GHz la opción preferida en casas grandes o con muchas divisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance constituye una de las diferencias más notorias entre ambas frecuencias. 2.4 GHz puede cubrir áreas más grandes y mantener la calidad de señal en habitaciones alejadas o separadas por paredes gruesas. Esta característica la convierte en una alternativa para casas grandes o pisos con múltiples divisiones.

Por su parte, 5 GHz pierde fuerza con rapidez al atravesar obstáculos sólidos y su cobertura se limita a espacios cercanos al router. Esta limitación obliga a ubicar el router en un punto estratégico o considerar repetidores si se desea aprovechar la mayor velocidad sin sacrificar cobertura.

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En cuál banda son más comunes las interferencias

La banda de 2.4 GHz suele verse más afectada por interferencias de dispositivos domésticos, mientras que 5 GHz ofrece una conexión más estable en ambientes saturados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interferencia afecta de manera diferente a cada frecuencia. 2.4 GHz comparte el espectro con varios dispositivos domésticos, como microondas, teléfonos inalámbricos y otros routers cercanos. Esta saturación puede generar congestión, cortes y una experiencia streaming menos estable.

En cambio, 5 GHz cuenta con más canales disponibles y menos interferencia de aparatos externos, lo que permite mantener conexiones más limpias y eficientes. Esta ventaja es muy útil en zonas densamente pobladas, donde abundan las redes inalámbricas.

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Para minimizar las interrupciones y la pérdida de calidad durante la reproducción de películas, 5 GHz ofrece mejores garantías, siempre que los dispositivos sean compatibles.