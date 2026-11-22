Google anunció el despliegue global de Gemini Live en Apple CarPlay para usuarios de iPhone.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Los usuarios de iPhone pueden conversar con Gemini Live, el modo de voz del asistente de inteligencia artificial de Google, desde la pantalla de Apple CarPlay. Google anunció que el despliegue ya es global y alcanza a todos los usuarios de Gemini en iOS, en cada idioma que admite Gemini Live.

Para activarlo hay tres requisitos previos, según el anuncio de la empresa: tener la app de Gemini actualizada a la última versión en el iPhone, habilitar el permiso de micrófono y haber usado Gemini Live en el teléfono al menos una vez.

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Los pasos para empezar a usarlo

Con esos requisitos cumplidos, el proceso es corto. Primero, hay que abrir la tienda de aplicaciones del iPhone y actualizar Gemini. Después, en los ajustes del teléfono o cuando la app lo pida, se concede el acceso al micrófono.

El tercer paso es abrir Gemini en el teléfono e iniciar una conversación con Gemini Live, aunque sea una prueba breve. Google lo exige antes de usar la función en el auto.

La conexión con Google Workspace facilita la gestión de la agenda y la redacción de correos electrónicos mediante la voz.

Luego, al conectar el iPhone al auto, se toca el ícono de Gemini en la pantalla de CarPlay o en su barra lateral. Desde allí se puede retomar una conversación reciente o empezar una nueva, según la descripción de Google.

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La empresa indica que el servicio funciona como una charla de ida y vuelta: el usuario puede interrumpir para añadir un detalle, cambiar de tema o hacer una pausa cuando necesita concentrarse en una salida de la ruta.

Qué se le puede pedir mientras se maneja

Google propone cuatro usos. El primero es preparar el día: preguntar qué hay en la agenda, a qué hora conviene salir hacia la próxima cita o ensayar lo que se dirá en una reunión. Entre los ejemplos de la empresa figura la frase “¿Cómo se ve mi día?”.

El segundo es repasar el correo. Como Gemini se conecta con las aplicaciones de Google Workspace, como Gmail y Google Calendar, permite pedir un resumen diario, un repaso de los mensajes sin leer, una síntesis de hilos largos y la redacción de una respuesta usando solo la voz.

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El anuncio de Google omitió especificaciones sobre precios, versiones mínimas de iOS y modelos de automóviles compatibles. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El tercero son las recomendaciones locales, desde un lugar rápido para almorzar en la zona de destino hasta la historia de un monumento. El cuarto es pensar en voz alta: ensayar una presentación, preparar una conversación difícil o pedir que se explique un tema complejo en términos simples.

Todo lo que se hable en CarPlay se sincroniza con la app del iPhone. Según Google, los resúmenes, las notas y las ideas quedan en el historial de chats cuando el conductor estaciona.

Lo que el anuncio no aclara

El comunicado no menciona el precio ni la versión mínima de iOS, ni qué modelos de auto o de iPhone son compatibles y tampoco precisa si hay límites de uso. Esos datos no figuran en el anuncio de Google.

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La empresa presenta la función como una extensión de lo que ya ofrecía en Android Auto y en los autos con Google integrado. Su descripción se centra en conversaciones con las manos libres y la vista en el camino.

El despliegue comenzó el 11 de noviembre y, según el anuncio, llega de forma gradual a todos los usuarios de Gemini en iOS. Quien no vea el ícono debe confirmar que la app esté actualizada y que haya usado Gemini Live en el teléfono.

Android Auto retiró el soporte por cable para las versiones 9 y 10 del sistema operativo y fijó el piso en Android 11.

Android Auto cambia su diseño

Google ajusta Android Auto en dos frentes. Ya retiró el soporte por cable para Android 9 y 10: el mínimo ahora es Android 11, según detectó ZDNET. La compatibilidad va hasta Android 17, y también se requiere plan de datos, cable USB adecuado y un estéreo compatible (Android Go queda excluido).

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En paralelo, avanza en secreto el rediseño interno llamado “Cielo”. Las versiones 18.0 y 18.1 no muestran cambios visibles, pero esconden pistas: un recurso llamado cielo_launcher para alternar apps como Google Maps y Spotify, animaciones nuevas, ajustes de modo claro/oscuro para Samsung y escalado de mapas, según 9to5Google.

El proyecto, mostrado en Google I/O, sumará widgets y el lenguaje visual Material 3 Expressive, aunque sin fecha de lanzamiento confirmada.