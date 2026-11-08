“Mis habilidades de programación quedaron obsoletas”: confiesa Bill Gates tras el avance de la IA

Bill Gates afirmó que sus habilidades de programación quedaron obsoletas frente al desarrollo de la inteligencia artificial. (EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER)

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Bill Gates admitió que sus capacidades como programador, cultivadas desde los 13 años, quedaron obsoletas frente al avance de la inteligencia artificial. El cofundador de Microsoft hizo esta confesión en una entrevista con el diario británico The Observer, realizada durante una caminata por la sede de la Royal Society en Londres.

La declaración llegó en un contexto más amplio: Gates habló sobre el impacto de la IA en el empleo, los riesgos de bioterrorismo y ciberataques. Pero el pasaje sobre su propio oficio como programador resultó uno de los más comentados por la crudeza con la que describió el cambio de era.

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Por qué Gates dice que sus habilidades de programación no son igual de útiles

Según relató, el quiebre se produjo a fines del año pasado. “A finales del año pasado fue cuando mis propias habilidades de programación, con las que me obsesioné desde que tenía 13 años, vi que básicamente se habían vuelto obsoletas”, afirmó Gates.

El dato no es menor si se considera la biografía del empresario. Desde su adolescencia en Seattle, antes de ingresar a Harvard, abandonar los estudios y fundar Microsoft junto a Paul Allen, Gates aprovechó cualquier oportunidad para usar terminales y sistemas informáticos. Esa pasión temprana por el código fue uno de los pilares que impulsaron el nacimiento de la industria del software moderno.

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Gates descartó la posibilidad de que un ser humano logre ser el mejor programador del mundo en la actualidad.

Gates llegó a soñar con convertirse en el mejor programador del mundo. Consultado sobre si ese objetivo sigue siendo posible para algún ser humano en la actualidad, fue tajante: “No, ese día ya pasó hace tiempo”.

Por qué considera que sus conocimientos ya no son suficientes

El argumento central de Gates no se limita a una autocrítica personal. El empresario sostiene que la inteligencia artificial representa, en términos evolutivos, un salto comparable al que separa a los monos de los humanos.

“Los humanos están creando un nuevo tipo de inteligencia que, al evitar las limitaciones biológicas, irá más allá de lo que la cognición humana ha logrado sin inteligencia artificial”, explicó. Para Gates, la IA constituye un “evento evolutivo” y no un cambio gradual.

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Bajo esa lógica, ninguna acumulación de experiencia humana, por extensa que sea, puede sostenerse frente a sistemas capaces de ejecutar en segundos procesos que antes demandaban años de práctica. “Lo más inteligente está siendo redefinido”, sentenció, al ser consultado sobre si los humanos dejarán de ser la forma de inteligencia más avanzada del planeta.

El empresario definió a la inteligencia artificial como un salto evolutivo que supera las limitaciones biológicas de la cognición humana. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

La entrevista se produjo pocas semanas después de que OpenAI publicara una serie de documentos generados con inteligencia artificial que resolvieron, o ayudaron a resolver, 372 problemas matemáticos que habían superado durante años a profesores especializados en la materia. Ese antecedente sirvió como disparador para que el periodista indagara sobre el futuro del descubrimiento científico y la vigencia del concepto de genio humano.

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El avance de la IA en la programación y otras tareas humanas

Gates identificó un plazo relativamente corto para el campo de las matemáticas: estima que habrá una etapa particularmente productiva para los matemáticos durante los próximos cinco años, gracias a un pensamiento híbrido entre mentes humanas y asistencia de inteligencia artificial.

Pero advirtió que ese equilibrio tiene fecha de vencimiento. En algún momento de los próximos 20 años, los avances matemáticos, las simulaciones biológicas y los diseños de ingeniería quedarán en manos de sistemas superiores a los humanos en esos terrenos específicos. “Estamos en un punto bastante dramático de la historia”, afirmó.

El empresario proyectó que, con el tiempo, la inteligencia artificial sustituirá casi todas las funciones humanas en el trabajo: las habilidades de invención, las tareas de oficina y, con el desarrollo de robots humanoides, también el trabajo físico.

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Gates pronosticó que la inteligencia artificial superará a los humanos en matemáticas y diseños de ingeniería en un plazo de dos décadas. (REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

En la industria del software, el fenómeno ya es visible a través de herramientas como Claude Code, Cursor y GitHub Copilot, capaces de generar código completo en cuestión de segundos. Aunque distintos especialistas sostienen que estos sistemas no reemplazarán por completo a los desarrolladores, reconocen que ya no es posible competir con ellos en un terreno que durante décadas estuvo reservado a la experiencia humana.

Gates planteó que el desafío no se limita a la dimensión laboral. Consultado sobre qué ocurrirá con el sentido de propósito de las personas cuando ya no sean necesarias para resolver problemas o cubrir escasez de alimentos y mano de obra, respondió que se trata de una cuestión que deben abordar filósofos, líderes religiosos y responsables de políticas públicas.

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