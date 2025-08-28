Truco para activar las transcripciones de mensajes de voz en WhatsApp

Estas opciones son compatibles con modelos que puedan actualizarse a la última versión. (Foto: Europa Press)

Con las últimas actualizaciones de WhatsApp, ahora los usuarios cuentan con la posibilidad de activar la transcripción automática de mensajes de voz, una función que permite convertir el audio recibido en texto de manera nativa, sin la necesidad de instalar aplicaciones de terceros ni recurrir a procesos externos.

Esta opción facilita el acceso a la información de los mensajes hablados en contextos donde no se puede escuchar audio o para usuarios que prefieren el formato escrito.

La herramienta optimiza la experiencia de mensajería y apunta a mejorar la accesibilidad. Además, la transcripción es compatible con varios idiomas, ampliando la cobertura de usuarios en distintos países.

Cómo se activa la transcripción de mensajes de voz en WhatsApp

Todo el proceso se realiza desde los ajustes. (Foto: WaBetaInfo)

El procedimiento para habilitar esta función requiere pocos pasos dentro de la aplicación. El usuario debe acceder al menú principal y dirigirse a Ajustes. A continuación, dentro del apartado Chats, encontrará la opción denominada Transcripciones de mensajes de voz.

Este apartado permite activar o desactivar fácilmente la función según las necesidades del usuario, además de seleccionar el idioma deseado para las transcripciones.

La configuración es intuitiva y está disponible en la mayoría de las versiones recientes de la aplicación para dispositivos iOS y Android. La herramienta busca ofrecer un uso inclusivo y adaptado al ritmo digital actual, teniendo en cuenta la diversidad lingüística de la audiencia global de la app.

Qué hacer para transcribir un mensaje de voz en una conversación de WhatsApp

La transcripción aparece debajo del mensaje. (Foto: Europa Press)

Cuando la función ya se encuentra habilitada, la transcripción de un mensaje de voz específico se realiza automáticamente o manteniendo presionado el mensaje de audio dentro del chat y seleccionando la opción transcribir, si en los ajustes se seleccionó que el proceso se haga manual.

La aplicación de Meta transforma el contenido del audio en texto al instante, mostrando el mensaje transcrito justo abajo del mensaje original.

Asimismo, el sistema de transcripción procesa el audio de forma local en el dispositivo, lo que refuerza la privacidad y protege los datos del usuario. Esta característica mantiene el historial de mensajes íntegro y ordenado, permitiendo revisar el contenido en cualquier momento sin volver a escuchar el audio.

Cuáles son las ventajas de transcribir mensajes de voz en WhatsApp

Con esta forma se evita recurrir a programas peligrosos que ofrecen este servicio. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La incorporación de esta característica trae beneficios para distintos perfiles de usuarios. Para quienes se encuentran en reuniones, espacios públicos o entornos silenciosos, leer el mensaje en texto permite acceder a la información de modo discreto y rápido.

Quienes presentan dificultades auditivas o condiciones que dificultan el acceso a mensajes de voz, ahora pueden participar activamente en conversaciones grupales o individuales dentro de WhatsApp.

De acuerdo con información de Meta, la información transcrita mantiene la privacidad de los contenidos, porque el procesamiento ocurre completamente sin que salgan datos del teléfono.

Qué límites o requerimientos técnicos existen para usar la transcripción

En ciertas referencias no es posible utilizar esta novedad por su sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp aclara que la funcionalidad puede requerir que el dispositivo cuente con una versión de sistema operativo reciente, tanto para Android como para iOS.

Además, la transcripción está disponible inicialmente para determinados idiomas, entre los que se incluyen el español, el inglés y el portugués, y se expandirá a más lenguas gradualmente.

En términos de privacidad y almacenamiento, el procesamiento local significa que los mensajes solo se transcriben de manera segura en el dispositivo emisor o receptor. Este enfoque minimiza el riesgo de filtraciones y contribuye a resguardar la confidencialidad, una preocupación creciente entre los usuarios de mensajería instantánea.

Entre las aplicaciones prácticas, está la posibilidad de saber qué dice un audio en un concierto o espacios donde el ruido sea muy alto sin necesidad de escucharlo, sumado a la posibilidad de buscar fragmentos clave en conversaciones largas, facilitar la revisión de instrucciones o registrar mensajes importantes en contextos laborales.